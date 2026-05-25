El Hip-Hop expande su alcance en Venezuela con gira nacional de S’SESSION BATTLE y Tiuna el Fuerte

La organización S’SESSION BATTLE (S’SB), con el respaldo del Parque Cultural Tiuna el Fuerte, iniciará este año su primera gira nacional para llevar la cultura hip-hop a ocho ciudades de Venezuela, en una estrategia orientada a descentralizar la escena urbana y ampliar las oportunidades para bailarines emergentes en distintas regiones del país.

Tras consolidarse en Caracas con nueve ediciones consecutivas dedicadas a las competencias de baile urbano, la plataforma cultural anunció un recorrido que incluirá a Maracaibo, Guanare, Barquisimeto, Mérida, San Felipe, Valencia, Maracay y Los Teques. Cada localidad contará con eliminatorias regionales enfocadas en distintos estilos de baile hip-hop, con el propósito de identificar nuevos talentos y fortalecer las comunidades artísticas locales.

La gira se desarrollará en dos fases. La primera comenzará el 30 de mayo en Maracaibo, continuará el seis de junio en Guanare y el 13 de junio en Barquisimeto, para culminar el 20 de junio en Mérida. La segunda etapa se realizará durante agosto, iniciando el primero en San Felipe, seguida de Valencia el ocho, Maracay el 15 y Los Teques el 22 de agosto.

Un proyecto que busca fortalecer la cultura urbana

S’SESSION BATTLE fue fundada en 2019 por Mauricio Andrés García, conocido artísticamente como STRATOS, con el apoyo de Keisy Meza, también identificada dentro de la escena como Bgirl Oushan. La organización nació con el objetivo de fusionar las culturas Krump y Hip Hop, promoviendo el crecimiento del baile urbano contemporáneo y la formación artística de nuevas generaciones.

Además de las competencias, la iniciativa impulsa actividades formativas como conversatorios, exhibiciones, sesiones educativas y encuentros culturales que buscan reforzar valores asociados a la disciplina, el respeto, la identidad cultural y el trabajo colectivo.

«Tenemos altas expectativas con este primer tour nacional, pero al mismo tiempo vamos con bastante cautela. También ha sido un reto convencer a las personas de que este proyecto es esencial para el crecimiento de la comunidad. Más allá de cualquier situación que vivan las poblaciones que participarán, sea con muchos o pocos inscritos, las expectativas están super altas en cada ciudad. Muchas de las personas que van a participar nunca han venido a Caracas al evento principal, así como hay lugares a los que tampoco hemos ido nosotros y queremos descubrir todo ese potencial», explicó STRATOS.

La organización sostiene que esta expansión nacional responde al crecimiento sostenido del interés por las culturas urbanas en Venezuela, especialmente entre jóvenes que buscan espacios de expresión artística y formación comunitaria.

Crecimiento de la participación regional

De acuerdo con estimaciones de S’SESSION BATTLE, cada ciudad podría reunir cerca de 300 participantes de distintas edades durante las eliminatorias regionales, una cifra que refleja el aumento del interés por el hip-hop fuera de Caracas.

En la capital venezolana, las ediciones realizadas en Tiuna el Fuerte durante 2025 y 2026 registraron la participación de aproximadamente 700 bailarines por evento, consolidando al espacio cultural como uno de los principales puntos de encuentro para la escena urbana nacional.

STRATOS destacó el impacto social y formativo que, a su juicio, tiene el movimiento hip-hop dentro de las comunidades venezolanas.

«hoy más que nunca el hip hop ha sido una herramienta fundamental para expresar cosas que no podemos decir con palabras ni con otras acciones. Enseñar y mostrar el hip hop a las comunidades o a las ciudades, les transmite muchos valores. Yo siempre trato en mis clases, en mis recorridos, en mis competencias, en cualquier proyecto que haga de enseñar disciplina, respeto y puntualidad. En estos tiempos que vivimos, el hip-hop es una de las mejores formas que hay para que los jóvenes puedan expresarse de la mejor forma posible».

Desafíos y reconstrucción de la escena hip-hop

Los organizadores consideran que el desarrollo del movimiento urbano en las regiones atraviesa distintas realidades. Mientras algunas ciudades mantienen comunidades activas y procesos consolidados, otras enfrentan limitaciones vinculadas a la formación de nuevos talentos y la salida de referentes históricos de la escena.

«La movida hip hop en cada región sigue creciendo. Cada estado vive un proceso diferente, la realidad de Caracas es diferente a la de otras ciudades, lo que a algunos les falta a otros les sobra y hay poblaciones que tienen poco tiempo participando. Por otro lado, hay lugares que no tienen el personal necesario para enseñar, porque muchos artistas de la vieja escuela ya no están en el país, entonces ha sido necesario volver a iniciar los procesos, invitando profesores y capacitando a la gente, es por ello que la movida ha tenido un reinicio. Hace 10 años ciudades como Barquisimeto, Maracay y Maracaibo eran potencias, pero muchas personas se han ido y las nuevas generaciones deben ser entrenadas», agregó STRATOS.

Con esta gira nacional, S’SESSION BATTLE busca consolidar una red de intercambio cultural entre regiones y ampliar la proyección del movimiento hip-hop venezolano, apostando por la formación artística y la creación de nuevos espacios para la participación juvenil en todo el país.