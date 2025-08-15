Close Menu
    GAMER FEST encenderá la pasión geek en El Recreo este fin de semana

    Caracas – La comunidad gamer de la capital tiene una cita ineludible los días 8, 9 y 10 de agosto en el Centro Comercial El Recreo, donde Movilnet-e, la multiplataforma que conecta a fanáticos de los eSports y la cultura geek, traerá la primera edición del GAMER FEST, un evento que promete tres días cargados de videojuegos, competencias y cosplay.

    Desde las 10:30 a.m. hasta las 7:00 p.m., la Plaza Central del centro comercial se transformará en un escenario multicolor con cuatro arenas temáticas, cada una dedicada a un estilo de juego:

    • Arena Mobile Movilnet-e: Torneos de Free Fire, Call of Duty Mobile y Mobile Legends.

    • Arena FC CLUB (Banco Digital de los Trabajadores): Torneos flash y sesiones Free Play.

    • Arena Just Dance (Supermayorista Forum): Competencias rápidas y espacio libre para bailar.

    • Arena Mario Kart (Banco de Venezuela): Retos exprés y juego libre.

    En todas las arenas, el público podrá participar y medirse con otros jugadores.

    Invitada internacional y espíritu cosplay

    El festival contará con la participación especial de VaneRedLady, reconocida creadora de contenido, presentadora y productora argentina con más de una década de trayectoria en gaming, eSports y cultura pop.

    Como antesala a la 5ta edición del Venezuela Game Show, el GAMER FEST también abrirá espacio a la creatividad con una pasarela cosplay. Cada día, el jurado premiará al mejor traje con 250 dólares en efectivo, convirtiendo la pasarela en uno de los momentos más esperados.

    Premios y sorpresas para la comunidad

    Además de las competencias, Movilnet-e realizará dinámicas especiales —anunciadas en sus redes sociales— que permitirán al público ganar equipos Samsung. En total, se entregarán 12 teléfonos inteligentes a lo largo del evento.

    Quienes no puedan asistir tendrán la oportunidad de seguir toda la acción a través del canal oficial de Twitch: twitch.tv/movilnet_e, donde incluso habrá recompensas para los espectadores online.

    Con esta iniciativa, Movilnet-e reafirma su compromiso de acercar la tecnología, la innovación y el entretenimiento digital al público venezolano.

