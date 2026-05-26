Del Perro Consentido impulsa el cuidado de mascotas en casa con una campaña inspirada en la pasión por el fútbol

La industria del cuidado de mascotas continúa expandiéndose en América Latina con estrategias comerciales enfocadas en el bienestar animal y la convivencia familiar. En este contexto, Del Perro Consentido, marca especializada de Grupo Grisi y patrocinador oficial de la Selección Nacional de México, presentó la campaña “Jugamos en casa, báñalo en casa”, una iniciativa que promueve el baño doméstico para perros como parte de la rutina familiar durante la temporada futbolística.

La campaña busca conectar el entusiasmo que genera el fútbol con el cuidado diario de las mascotas. Para ello, la empresa desarrolló una serie de piezas audiovisuales que serán difundidas a través de plataformas digitales, televisión y servicios de contenido en línea. En los materiales promocionales, los perros son representados como protagonistas de un universo inspirado en el fútbol, ya sea como jugadores o seguidores apasionados de la selección mexicana.

La narrativa de la campaña combina entretenimiento y bienestar animal, destacando la importancia del baño en casa como una práctica que fortalece la relación entre las mascotas y sus dueños. La marca sostiene que esta rutina puede convertirse en una experiencia cercana y positiva para toda la familia.

“Hoy vemos que los dueños mexicanos prefieren cuidar a sus mascotas en casa, sobre todo en momentos como el Mundial, que invitan a pasar más tiempo en familia”, comentó Ana Mary Arriaga, Gerente de Marca Sr. Grisi Pet Care y Farma.

El baño en casa gana relevancia entre los dueños de mascotas

El crecimiento del mercado de productos para mascotas ha impulsado nuevas tendencias de consumo orientadas al cuidado doméstico. Cada vez más familias optan por realizar en casa actividades relacionadas con la higiene y el bienestar de sus animales, lo que ha llevado a las marcas del sector a desarrollar soluciones especializadas y de fácil aplicación.

En este contexto, Del Perro Consentido destacó cinco beneficios principales del baño doméstico para perros. El primero de ellos es la reducción del estrés, ya que el entorno familiar y la presencia del dueño ayudan a disminuir la ansiedad que algunos animales experimentan en espacios desconocidos o establecimientos especializados.

La compañía también señaló que esta práctica contribuye al fortalecimiento del vínculo entre las mascotas y sus dueños. El contacto físico y la atención directa durante el baño permiten generar mayor confianza y cercanía, convirtiendo la higiene en un momento de cuidado y afecto.

Otro aspecto mencionado por la marca es la detección temprana de posibles anomalías en la piel o el pelaje de las mascotas. Al realizar el baño en casa, los dueños pueden identificar con mayor facilidad irritaciones, heridas, parásitos o cualquier alteración física que requiera atención.

Asimismo, la empresa resaltó la importancia de utilizar productos diseñados específicamente para perros. Entre ellos mencionó el Champú Antiolores de Del Perro Consentido, formulado para eliminar olores persistentes sin afectar el equilibrio natural de la piel de las mascotas.

El control del ambiente durante el baño representa otro de los beneficios destacados por la compañía. Aspectos como la temperatura del agua, la intensidad del secado y la tranquilidad del espacio pueden ajustarse de acuerdo con las necesidades de cada animal, favoreciendo una experiencia más cómoda y relajante.

Nuevos productos buscan simplificar el cuidado diario de las mascotas

Como parte de esta estrategia comercial, la marca presentó un nuevo jabón 3 en 1 con sábila, desarrollado para limpiar, humectar y desenredar el pelaje en un solo paso. La empresa explicó que este producto busca simplificar la rutina de higiene y ofrecer una solución práctica para las familias que desean cuidar a sus mascotas desde casa.

La incorporación de productos multifuncionales responde a una tendencia creciente dentro del mercado de cuidado animal, donde los consumidores valoran cada vez más la practicidad y la eficiencia en los artículos de uso cotidiano.

“Cada mascota tiene necesidades distintas, por eso desarrollamos un portafolio especializado que permite cuidarlas mejor desde casa y mantenerlas limpias y bien cuidadas para la gran fiesta del fútbol”, comentó Ana Mary Arriaga.

Con esta campaña, Grupo Grisi busca fortalecer la presencia de Del Perro Consentido dentro del segmento de higiene para mascotas y aprovechar el alcance emocional del fútbol como plataforma de conexión con las familias consumidoras.

La compañía sostiene que el cuidado de las mascotas puede integrarse a las actividades cotidianas del hogar y convertirse en una experiencia de cercanía y bienestar. Bajo esa visión, la campaña pretende posicionar el baño en casa como una práctica accesible, práctica y beneficiosa tanto para los animales como para sus dueños.