Majo Osorio impulsa reforma en Quintana Roo para limitar el uso político de apoyos sociales

La diputada local Majo Osorio presentó una iniciativa de reforma a la Ley Electoral de Quintana Roo con la que busca prohibir el uso político y mediático de los apoyos sociales entregados a la población, en un contexto donde el debate sobre ética pública y transparencia continúa tomando relevancia en distintos niveles de gobierno en México.

La legisladora, representante de Playa del Carmen, propuso incorporar el artículo 400 Bis a la legislación estatal con el objetivo de impedir que la entrega de apoyos sociales sea utilizada como mecanismo de promoción personal, posicionamiento político o propaganda por parte de funcionarios públicos y actores políticos.

La iniciativa plantea restricciones a la difusión pública de este tipo de actividades cuando las imágenes, videos o publicaciones tengan fines de promoción de imagen o beneficio electoral. Según el planteamiento, la medida no impediría la operación de programas sociales ni la documentación institucional necesaria para procesos administrativos, de fiscalización o transparencia.

El proyecto legislativo surge en medio de una discusión creciente sobre el uso de redes sociales y estrategias de comunicación política relacionadas con actividades asistenciales, especialmente en regiones donde los programas de apoyo comunitario mantienen alta visibilidad pública.

Debate sobre ética pública y comunicación política

De acuerdo con la propuesta presentada por la diputada quintanarroense, el objetivo central es proteger la dignidad de las familias beneficiarias y evitar que situaciones de vulnerabilidad social sean utilizadas con fines de exposición política o mediática.

Con esta iniciativa, Majo Osorio busca establecer límites claros al asistencialismo mediático que durante años ha convertido las carencias de muchas familias en contenido para redes sociales y campañas personales.

“La dignidad de las personas no puede seguir utilizándose como estrategia de promoción política”, sostiene el planteamiento impulsado por la legisladora playense.

La propuesta establece que la entrega de apoyos sociales podrá continuar realizándose bajo los mecanismos institucionales ya existentes, siempre que no se utilicen para promover la imagen personal de servidores públicos o figuras políticas. Asimismo, se mantiene la posibilidad de generar registros documentales cuando éstos respondan a obligaciones legales o administrativas.

Analistas y sectores políticos en Quintana Roo han comenzado a discutir el alcance de la iniciativa, particularmente en relación con la necesidad de fortalecer criterios de ética pública en la comunicación gubernamental y electoral.

Iniciativa abre discusión nacional sobre límites de la promoción política

El planteamiento también ha generado interés entre organizaciones y observadores que consideran necesario redefinir las fronteras entre la asistencia social institucional y la promoción personalizada de actores políticos.

La iniciativa ha comenzado a generar debate en Quintana Roo, especialmente entre sectores que consideran urgente regresar el enfoque de la política al trabajo legislativo y a la construcción de soluciones de fondo, dejando atrás prácticas centradas en la exposición mediática de la pobreza y la necesidad.

Especialistas en temas electorales señalan que propuestas de este tipo forman parte de una tendencia regional orientada a fortalecer mecanismos de integridad pública y reducir posibles ventajas derivadas del uso de recursos sociales con fines de posicionamiento político.

Aunque la iniciativa deberá seguir su proceso legislativo en el Congreso estatal antes de una eventual aprobación, el tema ya se ha colocado en el centro de la conversación política local debido a sus implicaciones para futuras campañas y estrategias de comunicación institucional.

Con esta propuesta, Majo Osorio, diputada de Playa del Carmen, se coloca en el centro de una discusión nacional sobre ética pública, dignidad humana y los límites entre la ayuda social y la promoción política.