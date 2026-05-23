Escuela de Medios del Inces obtiene dos reconocimientos en festival universitario de cortometrajes

La Escuela de Medios y Comunicación del Inces (EMCI) consolidó su presencia en el ámbito audiovisual nacional tras recibir dos reconocimientos en la tercera edición del Festival Venezolano de Cortometrajes Universitarios 2026, evento celebrado en la sala Cinepic de La Candelaria, en Caracas.

La institución fue distinguida con el Premio del Público en la categoría Ficción para Escuelas de Cine y Talleres Permanentes gracias al cortometraje La negra encadenada. Además, la EMCI obtuvo el galardón a Mejor Barra Escuela y Talleres Permanentes, reconocimiento que destacó la participación y presencia activa de estudiantes y representantes de la institución durante las jornadas del festival.

La premiación se produjo en un contexto de crecimiento para los espacios de formación audiovisual en Venezuela, donde las escuelas vinculadas al cine y la comunicación buscan fortalecer el desarrollo de nuevos talentos y ampliar oportunidades de exhibición para producciones independientes y universitarias.

El cortometraje ganador fue realizado por un equipo integrado por Andrés Silva, Johana Santander, Giordano Marquina y Ángel Sena. La dirección estuvo a cargo de Gabriel Salamanca, mientras que la producción fue asumida por Luis Bernal.

Producción estudiantil logra respaldo del público

El reconocimiento del público a La negra encadenada representó uno de los momentos más destacados de la clausura del festival, especialmente por tratarse de una producción desarrollada en un entorno de formación académica y profesionalización audiovisual.

Durante el acto, el presidente de la Villa del Cine, Vladimir Sosa, valoró el trabajo realizado por los jóvenes creadores y destacó el impacto que tiene este tipo de espacios para la nueva generación de realizadores venezolanos.

“Un corto de una gente que se está formando, de unos noveles que están estudiando, de unos creadores que aspiran a profesionalizarse en este oficio y que ya empiezan en este mundo ganando un premio del festival del público quiere decir, en mi opinión, que están en la vía correcta; lo que no pueden hacer es desviarse”.

Las declaraciones reflejaron el respaldo institucional hacia las iniciativas de formación audiovisual impulsadas desde escuelas y talleres especializados, en un momento en el que la industria cinematográfica venezolana apuesta por la incorporación de nuevos talentos y contenidos de producción nacional.

El proceso de formación detrás del proyecto también contó con la participación de los profesores Adám García, Ricardo Martínez, Winder Rivero y Manuel Pérez, quienes acompañaron el desarrollo técnico y creativo de los estudiantes involucrados en la producción.

Festival reunió 147 producciones universitarias

La tercera edición del Festival Venezolano de Cortometrajes Universitarios reunió un total de 147 cortometrajes postulados, de los cuales 47 fueron seleccionados para competir en las categorías de ficción y documental.

El evento se ha convertido en una plataforma para exhibir producciones realizadas por estudiantes y creadores emergentes de distintas regiones del país, promoviendo espacios de encuentro entre instituciones académicas, realizadores y representantes del sector audiovisual.

La inauguración contó con la participación del ministro de Cultura, Raúl Cazal, y de la directora del festival, Ariam Prado, quienes respaldaron la continuidad de este tipo de iniciativas orientadas al fortalecimiento de la cultura cinematográfica nacional.

Por su parte, Rafael Romero, responsable del área técnica del festival, destacó el retorno de propuestas de comedia dentro de la producción audiovisual venezolana y celebró la receptividad del público durante las proyecciones.

La presencia de escuelas de cine, comunicación y talleres permanentes evidenció el interés creciente por la formación especializada en áreas vinculadas a la producción audiovisual, edición, dirección y narrativa cinematográfica.

Formación audiovisual busca consolidar nuevos talentos

La participación de la EMCI en el festival también puso en evidencia el papel que desempeñan las instituciones educativas en la preparación de profesionales para el sector creativo y audiovisual venezolano.

En los últimos años, distintas organizaciones culturales y académicas han impulsado programas de formación orientados a fortalecer capacidades técnicas y narrativas en jóvenes realizadores, en medio de un escenario donde el contenido digital y las producciones independientes continúan ganando espacio.

Con los dos reconocimientos obtenidos en Caracas, la Escuela de Medios y Comunicación del Inces suma un nuevo resultado a su trayectoria de formación audiovisual y refuerza su presencia dentro de los circuitos universitarios de producción cinematográfica.

La institución extendió además la invitación al público para visualizar La negra encadenada a través del canal de YouTube del Inces, como parte de las acciones orientadas a promover el talento nacional y ampliar el alcance de las producciones desarrolladas por estudiantes venezolanos.