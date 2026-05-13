Cómo adaptar el hogar ante un invierno más extremo en el sur de Chile sin aumentar la contaminación

El invierno de 2026 en el sur de Chile se perfila como uno de los más intensos de los últimos años, impulsado por la transición hacia el fenómeno climático de El Niño, conocido popularmente como “Niño Godzilla” debido a su mayor intensidad. Ante este escenario, empresas del sector de climatización están promoviendo alternativas de calefacción más eficientes y menos contaminantes para enfrentar una temporada marcada por fuertes lluvias y bajas temperaturas.

De acuerdo con proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), entre junio y agosto se esperan precipitaciones superiores a lo normal desde la región de Coquimbo hasta Magallanes. La situación ha elevado la preocupación de familias y autoridades por el impacto ambiental derivado del uso masivo de sistemas tradicionales de calefacción, especialmente en ciudades del sur donde las alertas ambientales son frecuentes durante el invierno.

En este contexto, el mercado de soluciones sustentables para calefacción comienza a ganar protagonismo. La necesidad de mantener el confort en espacios interiores y exteriores, como terrazas, patios y quinchos, ha impulsado la búsqueda de tecnologías más limpias y eficientes.

“Hoy el desafío no es sólo calefaccionar, sino hacerlo de manera eficiente y responsable. En el sur, donde los inviernos son más exigentes, es clave contar con soluciones que permitan mantener el confort sin impactar negativamente el entorno”, explica Manuel Eyzaguirre, Gerente General de Kaltemp, empresa chilena con 50 años de experiencia en climatización.

El ejecutivo sostiene que el cambio climático y las mayores restricciones ambientales están modificando la forma en que las personas utilizan sistemas de calefacción en el hogar. En varias ciudades del sur chileno, el uso de leña húmeda continúa siendo una de las principales causas de contaminación por material particulado, lo que ha derivado en controles más estrictos y campañas para reducir las emisiones contaminantes.

Pese a ello, el fuego sigue siendo parte de la vida cotidiana y de las reuniones familiares en zonas australes. La costumbre de compartir alrededor de una fuente de calor en jardines y terrazas continúa siendo una tradición arraigada, especialmente durante los meses más fríos del año.

Frente a esta realidad, compañías del sector han comenzado a desarrollar productos que buscan combinar calefacción, diseño y sostenibilidad. Kaltemp, por ejemplo, impulsa los braseros K-Fire, diseñados para ofrecer calefacción exterior con menores emisiones contaminantes.

“El fuego tiene una carga emocional y social muy potente. Lo que hicimos fue repensar esa experiencia con un enfoque en sustentabilidad y diseño. K-Fire permite calefaccionar espacios exteriores con llama real, pero sin contaminar el aire”, señala Eyzaguirre.

Según la compañía, estos braseros utilizan tecnología de doble combustión, lo que permite optimizar el uso de la leña y reducir considerablemente la emisión de partículas. Además, su estructura portátil de acero inoxidable facilita su instalación en patios, terrazas y jardines, incluso en zonas rurales donde el acceso a conexiones de gas o electricidad puede ser limitado.

A la oferta se suman las estufas a pellet para exteriores, una alternativa que ha comenzado a expandirse en el mercado chileno debido a su eficiencia energética y menor impacto ambiental frente a sistemas convencionales. Este tipo de equipos permite calefaccionar espacios abiertos aun en condiciones de lluvia o bajas temperaturas, ampliando el uso de áreas exteriores durante el invierno.

La tendencia responde también a una mayor conciencia ambiental entre consumidores y empresas. La creciente fiscalización sobre el uso de leña y las restricciones en episodios críticos de contaminación están acelerando la transición hacia tecnologías más limpias en el sector residencial.

“En una industria que funciona a un ritmo muy alto y donde la necesidad de calefacción es constante, no es fácil encontrar soluciones que equilibren rendimiento y sustentabilidad. Por eso, avanzar hacia tecnologías más limpias no solo es una oportunidad, sino una urgencia”, agrega el profesional.

Especialistas del sector consideran que el fenómeno climático previsto para este año podría impulsar aún más la demanda por soluciones de climatización sustentable, particularmente en regiones donde las condiciones meteorológicas suelen ser más extremas.

Más allá de la innovación tecnológica, las empresas apuntan a promover un cambio cultural en torno al uso responsable de la calefacción y el aprovechamiento de los espacios del hogar durante el invierno.

“Queremos aportar a un cambio cultural. Demostrar que se puede disfrutar del fuego, del aire libre y de la vida en comunidad, sin sacrificar el entorno. Hoy más que nunca, el confort tiene que ir de la mano con la conciencia ambiental”, concluye el experto.