“El Rey del Pop sobre hielo” llegará al Warairarepano con una única función en junio

Caracas se prepara para recibir una propuesta artística que busca fusionar música, danza y patinaje sobre hielo en uno de los espacios recreativos más emblemáticos de la capital. “El Rey del Pop sobre hielo” anunció la realización de una función especial el próximo sábado 6 de junio en “La Pista”, ubicada en el Parque Nacional Warairarepano, en un evento concebido para rendir homenaje al legado musical y escénico de Michael Jackson.

La producción se presentará bajo el formato de “Única Función” y ofrecerá al público un recorrido de 45 minutos inspirado en algunos de los temas más reconocidos del artista estadounidense. La iniciativa reunirá a profesionales de distintas áreas artísticas y técnicas para desarrollar una puesta en escena que combina actuación, coreografía y patinaje artístico sobre hielo.

El proyecto cuenta con la Producción General de Gustavo Acevedo y Ulises Toro, la Dirección Artística de Richard Linares y la Dirección General del Maestro Humberto Rodríguez. Los organizadores señalaron que el espectáculo fue diseñado para cautivar tanto a seguidores de Michael Jackson como a aficionados del entretenimiento sobre hielo.

“El Rey del Pop sobre hielo” anuncia su primera función especial en “La Pista” del Parque Nacional Warairarepano; un espectáculo creado para cautivar a todas aquellas personas que aman el mundo de la actuación y el patinaje artístico sobre hielo; y es que gracias al incansable esfuerzo de Gustavo Acevedo y Ulises Toro (en la Producción General), Richard Linares (en la Dirección Artística), y el Maestro Humberto Rodríguez (en la Dirección General), esta obra basada en algunos de los temas más icónicos de Michael Jackson harán de esta función un show inolvidable.

Una propuesta que apuesta por el entretenimiento en vivo

La producción forma parte de las iniciativas que buscan diversificar la oferta de entretenimiento en Caracas, especialmente en formatos experienciales y de gran despliegue visual. El espectáculo utilizará elementos coreográficos y técnicos para recrear parte de la esencia artística que convirtió a Michael Jackson en una referencia mundial de la música y el espectáculo.

Los organizadores explicaron que el montaje busca trasladar al hielo la energía y el estilo escénico que caracterizaron al cantante durante décadas. La propuesta incluye interpretaciones inspiradas en canciones emblemáticas, acompañadas de movimientos técnicos desarrollados por un equipo de patinadores y artistas especializados.

Michael Jackson no sólo cambió la música; redefinió por completo el concepto de espectáculo. Desde sus inicios en los años 70 junto a su legendaria familia, se consolidó como un ícono vanguardista y un artista adelantado a su época. Hoy su genialidad rompe las barreras de la gravedad y se traslada a una superficie inesperada.

La organización destacó que el evento representa una oportunidad para impulsar nuevas experiencias culturales y de entretenimiento en espacios turísticos y recreativos del país. Además, señalaron que el espectáculo busca ofrecer una experiencia inmersiva orientada a públicos de distintas edades.

Patinaje artístico y homenaje musical en una misma puesta en escena

El concepto de “El Rey del Pop sobre hielo” se basa en la combinación entre danza contemporánea, interpretación teatral y patinaje artístico. De acuerdo con la producción, el objetivo es recrear la esencia visual y musical del artista a través de una propuesta escénica diferente a las presentaciones convencionales.

¿QUÉ ES “EL REY DEL POP SOBRE HIELO”?

Este espectáculo nace de la más profunda admiración hacia un ser extraordinario. Es la fusión perfecta entre la icónica danza del Rey del Pop y la velocidad, el riesgo, y la elegancia del patinaje artístico sobre hielo.

El equipo de profesionales que respaldan esta movilización lleva los movimientos técnicos de cada artista al extremo, logrando una evolución visual nunca antes vista.

Por primera vez en la historia, Venezuela será el escenario de este despliegue sin igual; realizado para revivir la leyenda en una experiencia que congelará los sentidos de todos los asistentes.

La función se realizará el sábado 6 de junio en “La Pista” del Parque Nacional Warairarepano. Las entradas ya se encuentran disponibles para el público interesado en asistir a este espectáculo que busca posicionarse como una de las propuestas de entretenimiento en vivo más llamativas de la temporada en Caracas.