Manuel Rosales plantea una reinstitucionalización del Estado para recuperar la confianza y atraer inversiones en Venezuela

El presidente del partido político Un Nuevo Tiempo y exgobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, afirmó este jueves que Venezuela requiere avanzar hacia una profunda reinstitucionalización del Estado como condición necesaria para recuperar la confianza ciudadana, fortalecer la democracia y promover la recuperación económica.

Durante sus declaraciones, Rosales sostuvo que la situación que enfrenta el país trasciende el ámbito económico y social, al considerar que también existe una crisis institucional que limita la capacidad de generar estabilidad y atraer inversiones sostenibles.

El dirigente señaló que la recuperación de la confianza en las instituciones públicas es un elemento indispensable para impulsar el crecimiento económico y garantizar condiciones favorables para la inversión privada y la generación de empleo.

“No puede haber inversión, empleo ni progreso sin seguridad jurídica. La reinstitucionalización comienza recuperando la Constitución como pacto nacional de convivencia y devolviéndole credibilidad a las instituciones”, expresó.

Rosales indicó que, a su juicio, durante los últimos años se ha debilitado el equilibrio entre los poderes públicos, situación que —según afirmó— ha contribuido a incrementar la desconfianza entre los ciudadanos y distintos sectores del país.

“Venezuela no solo enfrenta una crisis económica y social. También enfrenta una profunda crisis institucional. Hoy el país reclama instituciones fuertes, independientes y al servicio de la gente”, sostuvo.

Seguridad jurídica y confianza institucional como base para la inversión

El líder opositor destacó que la existencia de reglas claras, estabilidad institucional y autonomía de los poderes públicos son factores fundamentales para crear un entorno económico confiable y competitivo.

En ese contexto, señaló que las democracias modernas requieren mecanismos de control institucional que permitan garantizar la transparencia y el respeto al marco constitucional.

“La democracia verdadera no existe cuando todos los poderes responden a una sola voz. La democracia existe cuando el poder tiene límites, cuando las instituciones se controlan entre sí y cuando el ciudadano puede confiar en que sus derechos serán protegidos”.

Rosales también afirmó que Venezuela necesita reconstruir un modelo institucional basado en el mérito, el cumplimiento de la ley y la recuperación de la confianza ciudadana.

“Venezuela merece volver a ser un país donde el mérito sustituya la obediencia; un país donde las instituciones pertenezcan a la nación y no a una parcialidad política”, dijo.

Las declaraciones del dirigente se producen en un contexto marcado por debates sobre reformas institucionales y mecanismos orientados a fortalecer la estabilidad política y económica del país.

Propuesta de reformas al sistema judicial

Durante su intervención, Rosales insistió en la necesidad de impulsar un proceso de reformas institucionales dentro del sistema judicial venezolano, comenzando por el Tribunal Supremo de Justicia.

El dirigente aseguró que la reconciliación nacional dependerá, en parte, de la capacidad de las instituciones para generar confianza entre los ciudadanos.

“No puede haber reconciliación mientras existan instituciones vistas como herramientas de persecución o exclusión. La justicia debe generar confianza y no miedo”, enfatizó.

Asimismo, reiteró su planteamiento de avanzar hacia una reforma institucional amplia que incluya otros organismos del Estado vinculados al sistema de control y supervisión pública.

“Exigimos que, a propósito de la nueva ley del TSJ, se inicie una reinstitucionalización seria, transparente y sin acuerdos oscuros, que involucre también a la Contraloría General de la República y posteriormente al Poder Electoral”, indicó.

Rosales sostuvo además que recuperar la confianza en los procesos electorales y en las instituciones del país será determinante para impulsar una etapa de estabilización política y económica.

“Queremos que el venezolano recupere el valor y la confianza en el voto como instrumento fundamental para elegir a sus gobernantes con transparencia. Pero para eso tenemos que jugar limpio en la reinstitucionalización”, expresó.

Llamado a fortalecer el equilibrio de poderes

En la parte final de sus declaraciones, el presidente de Un Nuevo Tiempo reiteró que el objetivo central debe ser consolidar instituciones autónomas y fortalecer el equilibrio entre los poderes públicos.

“Aspiramos a una democracia con equilibrio de poderes, autonomía institucional y respeto a la ley para que Venezuela pueda emerger con paz, estabilidad y democracia”.

El dirigente político afirmó que la recuperación institucional representa uno de los principales desafíos para el país en el corto y mediano plazo, especialmente en materia de confianza ciudadana, seguridad jurídica y gobernabilidad.