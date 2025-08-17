Centros CLACSO venezolanos alertan sobre amenaza a la paz regional y llaman a defender la soberanía

Caracas — Una mayoría de 43 Centros del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en Venezuela emitió un comunicado en el que advierten sobre la creciente amenaza de Estados Unidos contra el país y sus posibles repercusiones para la estabilidad regional. El texto, aprobado este 16 de agosto, subraya que “la paz en Venezuela es la paz de la región y nuestra región es una pieza imprescindible del equilibrio mundial”.

Un llamado frente a las agresiones globales

En el documento, los Centros CLACSO sitúan la coyuntura venezolana en un contexto más amplio de agresiones internacionales, denunciando lo que consideran un patrón de violencia imperial. “En estos tiempos, las víctimas de violencia imperial tienen rostro palestino. El genocidio y el despojo de las tierras de todo un pueblo, que hoy presenciamos con impotencia y dolor, tiene lugar por la indolencia política inherente al orden mundial imperante y por la mirada silenciosa de los organismos multilaterales”, señalaron.

El pronunciamiento establece un vínculo entre los conflictos en Medio Oriente, África y el Caribe con las presiones que enfrenta Venezuela. “Este cruel proceso es parte de un plan que se relaciona con otras agresiones neocoloniales y neofascistas, como las que se imponen sobre los movimientos de liberación y soberanía en el continente africano, en Cuba o en Haití y en todo territorio de interés económico y geopolítico de los hegemones de turno”, expresaron.

Venezuela bajo asedio

El comunicado recuerda que durante los últimos 26 años, el país ha estado sometido a una serie de ataques y presiones. “Venezuela ha vivido estos últimos 26 años bajo asedio constante a través de intentonas de golpes de Estado, guerra económica, guerras mediáticas de cuarta generación, magnicidios frustrados, robo de nuestros activos en el exterior e imposición de criminales medidas coercitivas unilaterales que han socavado nuestro derecho a la salud, a la alimentación, a la educación y a la paz”, subrayaron los Centros CLACSO.

Los académicos advierten ahora sobre una nueva fase de hostilidad. “Alertamos sobre una nueva escalada del gobierno estadounidense contra Venezuela, contra nuestra soberanía, nuestra tradición independentista y nuestra dignidad popular”, declararon, insistiendo en que una acción militar tendría consecuencias devastadoras para toda la región.

Riesgos de una escalada militar

El texto señala que cualquier intervención directa contra Venezuela afectaría gravemente la estabilidad regional: “Una acción militar contra Venezuela no solo atenta contra la paz en Venezuela, sino que sacudiría el equilibrio regional con las consecuentes repercusiones sociales, económicas, militares y políticas propios de un conflicto armado”.

El comunicado también rechaza las recientes medidas adoptadas por Washington, incluyendo la recompensa ofrecida por la captura del presidente Nicolás Maduro. “No lo hará la irrespetuosa y grotesca recompensa ofrecida por el Gobierno de los EE.UU. por la información que conduzca a la captura del presidente Nicolás Maduro Moros, bajo la acusación infundada de liderar un supuesto cartel de drogas, aunada a la reciente autorización de uso de la fuerza militar contra carteles de droga en Latinoamérica”, afirma el pronunciamiento.

Defensa de la soberanía y la paz regional

Los Centros CLACSO en Venezuela sostienen que estas acciones contradicen los compromisos internacionales de paz suscritos en la región. “La imparable ofensiva del gobierno imperialista de los EE.UU. y esta nueva amenaza contra la República Bolivariana de Venezuela atenta contra la voluntad de mantener a América Latina y El Caribe como zona de paz, expresada reiteradamente en los mecanismos e instancias de cooperación y solidaridad soberanos que se han venido construyendo en la región, como la CELAC”, advirtieron.

En este sentido, llamaron a la comunidad académica y a los pueblos de la región a no permanecer indiferentes. “La estabilidad y equilibrio de una región crucial para el sostenimiento del equilibrio mundial no puede quedar fuera de nuestras preocupaciones académicas y de nuestra acción militante por las causas justas”, se lee en el comunicado.

Compromiso y advertencia

El pronunciamiento concluye con un compromiso firme con la defensa de la independencia nacional. “Desde la mayoría de los Centros CLACSO venezolanos expresamos nuestro compromiso por la defensa de nuestra soberanía. Por tanto, hacemos un llamado a la urgente defensa de la paz y a la autodeterminación del pueblo venezolano que decidió construir un futuro que defiende la independencia por la que luchamos con ardor y heroísmo hace más de doscientos años”, afirmaron.

Finalmente, el comunicado reitera la importancia de proteger la paz regional frente a los riesgos de un conflicto internacional. “La paz en Venezuela es la paz de la región, y la paz en la región es necesaria para que los pueblos vislumbren, sin temor, su lugar en un mundo viable, democrático y de iguales. Que el rostro de las víctimas de la violencia militar imperial no sea también venezolano”.