CYPRÈS apuesta por experiencias multisensoriales con el lanzamiento de “Collection Prestige”

La firma premium Cyprès anunció el lanzamiento de “Collection Prestige”, una nueva línea de fragancias para textiles orientada al segmento de lujo y diseñada para ofrecer experiencias multisensoriales dentro de espacios residenciales y comerciales.

La colección busca diferenciarse en el mercado mediante una propuesta que combina perfumería, diseño visual, sonido y elementos táctiles para crear ambientes inmersivos. Bajo el concepto “Más allá del aroma”, la empresa incorpora herramientas sensoriales que apuntan a transformar la relación de los consumidores con los espacios interiores.

La marca destacó que sus productos son “100% natural y biodegradable”, elaborados con elementos orgánicos certificados y fórmulas libres de ftalatos, parabenos, sulfatos y aceite de palma. Además, aseguró que toda la línea es libre de crueldad animal y completamente vegana, en línea con las tendencias internacionales de consumo responsable y sostenibilidad dentro de la industria de fragancias y bienestar.

Detrás de la propuesta se encuentra David Folgoas, arquitecto olfativo y creador de Cyprès. El empresario francés, radicado en México, ha desarrollado una trayectoria vinculada al diseño de experiencias aromáticas para hoteles boutique y restaurantes de lujo en territorio mexicano.

De acuerdo con la compañía, el taller olfativo liderado por Folgoas ha participado en la ambientación aromática de más de 300 hoteles boutique y restaurantes en distintas regiones de México, consolidando una propuesta enfocada en el mercado premium y de hospitalidad.

Una colección inspirada en los cuatro sentidos

La nueva línea “Collection Prestige” fue desarrollada bajo un manifiesto basado en cuatro sentidos: vista, oído, tacto y olfato.

En el aspecto visual, cada fragancia cuenta con una identidad cromática propia diseñada para generar estados emocionales específicos y complementar la decoración de los espacios.

En cuanto al sonido, la colección incorpora códigos QR que permiten acceder a paisajes sonoros y atmósferas auditivas creadas para acompañar cada experiencia aromática.

El componente táctil está representado por la emblemática cigarra de Cyprès, símbolo asociado a la longevidad y al sur de Francia. Este elemento aparece en relieve dentro de las piezas de la colección para reforzar la interacción física con el producto.

El olfato continúa siendo el eje principal de la propuesta, mediante composiciones aromáticas elaboradas para estimular emociones, relajación y bienestar.

Cinco propuestas aromáticas para distintos estados de ánimo

La colección está integrada por cinco experiencias sensoriales, cada una diseñada para transmitir emociones específicas a través de aromas, colores y sonidos ambientales.

“TERRE SACRÉE” apuesta por notas de sándalo y cedro, acompañadas de una identidad visual en tonos rojos y sonidos de chimenea, orientados a generar calma y equilibrio emocional.

Por su parte, “BRISE DU MATIN” utiliza aromas de té blanco y mandarina combinados con tonalidades azules y sonidos de lluvia, con el objetivo de transmitir serenidad y relajación.

La experiencia “RÉVEIL ÉPICÉ” incorpora notas de lima y jengibre junto con elementos visuales en tonos naranjas y sonidos de aves, buscando estimular energía y vitalidad.

“MURMURES BOTANIQUES” está inspirada en la conexión con la naturaleza. Su propuesta integra aromas herbales, colores verdes y sonidos de grillos para crear ambientes asociados al descanso y la tranquilidad.

Finalmente, “RÊVERIE” se enfoca en la introspección y la creatividad mediante notas de bergamota, tonalidades amarillas y sonidos del mar orientados a favorecer la concentración y la contemplación.

Expansión del lujo sensorial

Con esta nueva línea, Cyprès fortalece su posicionamiento dentro del mercado de fragancias premium y productos de bienestar para espacios interiores, un segmento que ha mostrado crecimiento impulsado por consumidores interesados en experiencias personalizadas y sostenibles.

La empresa indicó que “Collection Prestige” busca ampliar la experiencia tradicional de las fragancias para textiles mediante la integración de distintos estímulos sensoriales, incorporando diseño, tecnología y elementos artísticos en un mismo concepto.

Con el lanzamiento de esta colección, la marca reafirma su estrategia de desarrollar propuestas enfocadas en el lujo sensorial y la creación de ambientes sofisticados para hogares, hoteles y espacios de hospitalidad.