La Gran Muñeca impulsa la apuesta audiovisual de teleSUR para el Mundial 2026

teleSUR avanza en la producción de su cobertura para el Mundial 2026 con una propuesta audiovisual centrada en la identidad popular latinoamericana y en el vínculo histórico entre fútbol, música y memoria colectiva. La cadena presentó el videoclip del tema oficial que acompañará sus transmisiones y contenidos digitales durante la próxima cita mundialista, en una iniciativa encabezada por la murga uruguaya La Gran Muñeca.

“La pelota no se mancha”. La frase pronunciada por Diego Armando Maradona sirve como eje conceptual de la producción desarrollada por teleSUR para sus plataformas broadcast y digitales. El proyecto, cuya producción general estuvo a cargo de Mateo Grille, busca conectar la pasión futbolera con expresiones culturales tradicionales del Río de la Plata.

La cobertura de teleSUR para el torneo de 2026 contempla contenidos destinados a distintas plataformas y formatos informativos, consolidando una estrategia orientada a fortalecer la presencia de la cadena en eventos deportivos de alcance global. La iniciativa incorpora elementos musicales y visuales asociados a las identidades barriales y populares de América Latina.

La canción principal fue realizada por La Gran Muñeca, agrupación fundada en Uruguay en 1921 y reconocida dentro del género murguero por sus composiciones ligadas a la vida cotidiana y la cultura popular. La participación del conjunto forma parte de la apuesta editorial de teleSUR por integrar expresiones artísticas regionales a su narrativa deportiva.

En el apartado musical, Agustín Amuedo estuvo a cargo de la producción y de los arreglos corales, mientras que Germán Pirri participó en la coproducción y en la ejecución del bajo. El trabajo instrumental incorporó además las guitarras de Poly Rodríguez y la percusión de Franco Perdomo, Martín Alaniz y Hernán Berriel.

La producción audiovisual también reunió a un equipo técnico vinculado al circuito cultural uruguayo. Manuel Fernández Ceballo dirigió y operó la cámara durante el rodaje, mientras que Santiago Vivacqua participó en labores de producción y cámara.

Montevideo como escenario de una narrativa futbolera regional

El videoclip fue grabado en dos locaciones emblemáticas de Montevideo. Una de ellas fue el Estudio Vivace, ubicado dentro del histórico Palacio Salvo, donde se realizaron las sesiones de grabación de voces y coros. El segundo escenario elegido fue el Club Estrella del Sur, espacio utilizado para representar escenas asociadas a la cultura futbolera de barrio.

La elección de estos lugares respondió a una intención estética y narrativa orientada a reforzar el carácter territorial del proyecto. Según la propuesta desarrollada por el equipo creativo, la producción buscó evitar recursos artificiales y privilegiar ambientes vinculados a la identidad popular y comunitaria.

El coro estuvo integrado por Agustín Amuedo, Gonzalo Imbert, Rodrigo Poloni, Nicolás Grandal, Mathias Ferro, Daniel Mega, Guillermo Capo y Fabricio Ramírez. Sobre esa estructura vocal, la composición incorporó ritmos tradicionales como la chacarera, el tango, la milonga y el candombe, combinando distintos elementos musicales representativos del Cono Sur.

La puesta en escena incluyó además el trabajo de maquillaje de Carolina Fontana y Laura Da Rosa, quienes participaron en la construcción visual del videoclip. La producción buscó transmitir la energía y la emotividad asociadas a las grandes competencias futbolísticas internacionales.

Una relación previa entre teleSUR, el fútbol y la figura de Maradona

La participación de La Gran Muñeca en proyectos vinculados al fútbol no es nueva. En 2015, la murga realizó un homenaje a De Zurda, el programa transmitido por teleSUR que reunió a Diego Armando Maradona y Víctor Hugo Morales durante dos ediciones de la Copa del Mundo.

El nuevo videoclip retoma parte de esa línea narrativa centrada en la integración regional y en el fútbol como elemento de identidad compartida entre los pueblos latinoamericanos. La producción vuelve a colocar en primer plano referencias asociadas a Maradona y a su visión del deporte como fenómeno cultural y social.

Con esta iniciativa, teleSUR refuerza su estrategia de cobertura para el Mundial 2026 mediante una combinación de contenidos deportivos, producción musical y narrativa audiovisual regional. La cadena apuesta por una propuesta que busca diferenciarse dentro de la cobertura mediática internacional, integrando memoria cultural, música popular y símbolos históricos del fútbol latinoamericano.

La producción se suma a las acciones editoriales y promocionales que distintos medios internacionales preparan de cara al torneo, considerado uno de los mayores eventos de audiencia global para plataformas televisivas y digitales.