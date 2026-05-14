Evelyn Sánchez fortalece vínculos con líderes empresariales para impulsar el futuro de Tijuana

La diputada tijuanense Evelyn Sánchez sostuvo un encuentro de trabajo con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Nacional de Inversiones y una de las figuras empresariales más influyentes de México, en una reunión centrada en el potencial económico y estratégico de Baja California dentro del nuevo panorama de desarrollo que atraviesa la frontera norte del país.

El acercamiento entre ambos actores ocurre en un momento en el que Tijuana mantiene un crecimiento sostenido en sectores vinculados a la industria, la innovación y el comercio internacional, impulsado en gran medida por su ubicación geográfica y por la creciente integración económica entre México y Estados Unidos.

Durante la reunión, ambos coincidieron en la importancia de consolidar a Tijuana como un punto clave para la inversión, la innovación y el desarrollo regional, especialmente ante el contexto de crecimiento que vive la frontera norte dentro de las nuevas dinámicas económicas del país.

La conversación también abordó la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades, empresarios y representantes sociales para generar condiciones que permitan atraer nuevas oportunidades productivas y ampliar la competitividad regional.

Francisco Cervantes, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reconoció la relevancia de construir alianzas entre el sector productivo y los liderazgos emergentes de los estados, destacando la necesidad de impulsar perfiles con visión de futuro, capacidad de diálogo y compromiso con el desarrollo económico y social de sus comunidades.

El empresario ha participado en distintas iniciativas enfocadas en promover inversiones, fortalecer cadenas de valor y fomentar mecanismos de cooperación entre gobiernos locales y el sector privado, especialmente en regiones consideradas estratégicas para el crecimiento económico nacional.

Analistas económicos han señalado que ciudades fronterizas como Tijuana continúan desempeñando un papel relevante dentro del fenómeno de relocalización de empresas y expansión industrial, factores que han incrementado el interés de diversos sectores empresariales en Baja California.

En ese contexto, Evelyn Sánchez reiteró su disposición para seguir generando acuerdos y acercamientos con actores nacionales que permitan atraer oportunidades, fortalecer la competitividad y elevar la calidad de vida de las familias tijuanenses.

La legisladora ha mantenido una agenda enfocada en temas relacionados con desarrollo económico, fortalecimiento institucional, participación ciudadana y programas de impacto social, áreas que han ganado relevancia dentro del debate público en Baja California durante los últimos años.

Además de su actividad legislativa, Sánchez ha participado en encuentros con representantes empresariales, organizaciones civiles y distintos sectores sociales con el objetivo de impulsar proyectos vinculados con empleo, inversión y desarrollo comunitario.

En el ámbito político, su presencia ha comenzado a tomar mayor relevancia dentro de Morena y entre distintos grupos de Baja California, particularmente en Tijuana, donde diversos actores locales observan un crecimiento en su proyección pública y capacidad de interlocución.

Especialistas en temas políticos consideran que el fortalecimiento de vínculos entre representantes públicos y líderes empresariales se ha convertido en un elemento importante para el desarrollo regional, especialmente en entidades con fuerte actividad industrial y comercial como Baja California.

La relación entre el sector político y empresarial también ha cobrado mayor importancia debido a los retos económicos que enfrenta la región fronteriza, entre ellos la necesidad de atraer nuevas inversiones, mejorar infraestructura y generar condiciones para mantener la competitividad frente a otros mercados.

Con este tipo de encuentros, Tijuana continúa posicionándose como uno de los polos económicos más dinámicos del norte de México, en un escenario donde la colaboración entre autoridades, empresarios y representantes sociales será clave para definir el rumbo del crecimiento regional durante los próximos años.