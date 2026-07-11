Levi’s® incorpora a Belinda como embajadora para Latinoamérica y fortalece su apuesta por la autoexpresión

Ciudad de México. Levi’s® anunció una alianza con la cantante, actriz y empresaria mexicana Belinda, quien se convierte en la nueva embajadora de la marca para Latinoamérica. La colaboración forma parte de la plataforma global Behind Every Original, una iniciativa con la que la compañía busca destacar las historias de personas que desafían lo convencional, impulsan la cultura y promueven la autoexpresión.

La incorporación de Belinda une a una de las marcas más reconocidas del sector de denim y estilo de vida con una figura influyente del entretenimiento latinoamericano. Para Levi’s®, la alianza representa una oportunidad para reforzar su conexión con nuevas generaciones de consumidores a través de una personalidad que ha construido una trayectoria marcada por la creatividad y la reinvención.

Con más de dos décadas de carrera, Belinda ha desarrollado una presencia destacada en la música, la actuación y los negocios. Su evolución constante dentro de la industria del entretenimiento y la moda le ha permitido consolidar una identidad propia que conecta con audiencias de diferentes edades y mercados en la región.

La artista ha sido reconocida por su estilo personal y por su capacidad para generar conversaciones culturales que trascienden los escenarios y las pantallas. Esa influencia, según la marca, encaja con los valores que promueve Levi’s® a través de sus campañas globales.

Una colaboración alineada con la plataforma Behind Every Original

Belinda se integra a Behind Every Original, la plataforma internacional de Levi’s® que pone en primer plano las historias de personas que han construido su camino a partir de la autenticidad y la confianza en su propia identidad.

La iniciativa busca destacar a individuos que inspiran a otros mediante su creatividad y que han logrado generar impacto cultural desde distintas disciplinas, incluyendo la música, el arte, la moda y el entretenimiento.

Como parte del anuncio, la cantante compartió su visión sobre esta nueva etapa de colaboración con la marca.

«Cada persona tiene una historia que define quién es, y yo siempre he buscado expresar la mía a través de la música, la moda y la creatividad. Me emociona unirme a Levi’s® y formar parte de una plataforma que celebra la originalidad que hay detrás de cada persona.» — Belinda

La declaración refleja el enfoque de la campaña, que busca resaltar la importancia de la identidad individual y el papel que desempeña la creatividad en la construcción de historias personales.

Más de 150 años vinculados a la cultura y la innovación

Levi’s® ha mantenido una relación histórica con diversas expresiones culturales desde su fundación. Durante más de 150 años, la compañía ha estado presente en industrias como la música, el deporte, la moda, el arte y el entretenimiento, convirtiéndose en una marca asociada con la autenticidad y la innovación.

A lo largo de ese recorrido, la empresa ha colaborado con figuras que han dejado huella en sus respectivas áreas y que comparten una visión basada en la originalidad. En ese contexto, la incorporación de Belinda refuerza la estrategia de la compañía de trabajar con personalidades capaces de influir en la cultura contemporánea.

Según la marca, la artista mexicana representa el espíritu de una nueva generación de originales que continúa transformando tendencias y construyendo comunidades a partir de propuestas creativas propias.

Desde el punto de vista comercial, este tipo de alianzas permite a las marcas fortalecer su posicionamiento, ampliar su alcance regional y conectar con consumidores que valoran la autenticidad y la expresión individual como parte de su estilo de vida.

Con esta colaboración, Levi’s® continúa impulsando iniciativas orientadas a celebrar la diversidad de experiencias y perspectivas. La llegada de Belinda como embajadora para Latinoamérica marca el inicio de una nueva etapa para ambas partes, centrada en promover el valor de la creatividad, la confianza y la autoexpresión.

La alianza también refuerza el mensaje que Levi’s® ha mantenido durante décadas: que detrás de cada persona original existe una historia única capaz de inspirar a otros y dejar una huella en la cultura.