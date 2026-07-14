Tokio abre postulaciones para el Tokyo Financial Award 2026 y busca impulsar la innovación financiera con impacto social

El Gobierno Metropolitano de Tokio anunció la apertura de las postulaciones para la categoría de Innovación Financiera del Tokyo Financial Award 2026, una iniciativa destinada a reconocer proyectos capaces de transformar el sector financiero mediante soluciones innovadoras con impacto social y sostenible. La convocatoria forma parte de la estrategia de la capital japonesa para consolidarse como uno de los principales centros financieros y de innovación de Asia.

La administración local ha reforzado este objetivo mediante el aprovechamiento de las Zonas Especiales para Empresas de Gestión Financiera y de Activos, establecidas en junio de 2024. Estas zonas buscan atraer inversiones, empresas tecnológicas y nuevos emprendimientos que contribuyan al crecimiento económico y al desarrollo de soluciones financieras orientadas a una sociedad más sostenible.

El Tokyo Financial Award reconoce iniciativas que generan innovación dentro del sector financiero y que contribuyen a resolver desafíos sociales mediante el uso de herramientas y tecnologías avanzadas. Para la edición de 2026 ya fueron definidos los temas de participación correspondientes a la categoría de Innovación Financiera.

Las autoridades organizadoras invitaron a los participantes a seleccionar uno de los temas disponibles y presentar propuestas enfocadas en abordar problemáticas sociales relacionadas con el ámbito financiero.

La convocatoria está dirigida a empresas y organizaciones interesadas en desarrollar proyectos que combinen innovación tecnológica, viabilidad comercial e impacto social. Los proyectos serán evaluados no solo por su carácter innovador, sino también por su capacidad para generar beneficios concretos para la sociedad y por la factibilidad de su implementación.

Un concurso para impulsar soluciones financieras innovadoras

El programa se presenta como una competencia de planes de negocio enfocada en encontrar soluciones a los problemas sociales que enfrentan los residentes de Tokio y otros sectores de la población. Los participantes deberán demostrar cómo sus iniciativas pueden utilizar la tecnología financiera para responder a necesidades reales y contribuir al desarrollo de una economía más eficiente e inclusiva.

La organización explicó que los proyectos seleccionados en la primera fase recibirán apoyo adicional para fortalecer sus propuestas antes de la evaluación final. Aproximadamente 15 participantes avanzarán tras la revisión inicial de las postulaciones escritas.

Los candidatos seleccionados tendrán acceso a sesiones de mentoría y asesoramiento especializado para perfeccionar sus modelos de negocio, mejorar sus estrategias de ejecución y preparar sus presentaciones para la ronda final.

Este acompañamiento busca aumentar las posibilidades de éxito de las iniciativas y fomentar el desarrollo de proyectos con potencial para generar un impacto duradero dentro del ecosistema financiero.

Premios para los proyectos más destacados

Los participantes competirán por una importante bolsa de premios destinada a impulsar el crecimiento de las propuestas más sobresalientes. El ganador del primer lugar recibirá 10 millones de yenes, mientras que el segundo puesto obtendrá 5 millones de yenes. El tercer lugar será reconocido con un premio de 3 millones de yenes.

La entrega de estos incentivos económicos busca apoyar la implementación y expansión de las iniciativas ganadoras, así como reforzar la posición de Tokio como un centro de referencia para la innovación financiera.

El período de postulaciones para la categoría de Innovación Financiera comenzó el 8 de junio de 2026 y permanecerá abierto hasta el 7 de agosto de 2026 a las 23:59 horas de Japón. Durante este tiempo, los interesados podrán presentar sus proyectos seleccionando uno de los temas establecidos por la organización.

Tokio apuesta por el liderazgo financiero y tecnológico

La convocatoria forma parte de una estrategia más amplia orientada a convertir a Tokio en un centro global para las finanzas sostenibles y resilientes. Las autoridades buscan fomentar la creación de nuevas empresas tecnológicas y fortalecer la competitividad internacional de la ciudad mediante el desarrollo de soluciones innovadoras para los desafíos económicos y sociales actuales.

Además de la categoría de Innovación Financiera, la organización informó que las postulaciones para la categoría de Sostenibilidad están previstas para abrirse a comienzos de septiembre de 2026.

Asimismo, los responsables del programa señalaron que la información relacionada con el comité evaluador y otros detalles del proceso de selección será actualizada periódicamente a medida que avance la competencia.

Con esta nueva edición del Tokyo Financial Award, Tokio reafirma su compromiso con el desarrollo de tecnologías financieras de vanguardia y con la promoción de proyectos que contribuyan a construir una sociedad más sostenible, inclusiva e innovadora.