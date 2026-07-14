THOMSON amplía su catálogo con una nueva gama de radios solares orientadas al ocio al aire libre y la autonomía energética

MADRID — THOMSON anunció el lanzamiento de una nueva gama de radios solares diseñada para acompañar actividades al aire libre y ofrecer una alternativa práctica de comunicación y entretenimiento en lugares donde el acceso a la electricidad puede ser limitado. La nueva línea incluye los modelos RT280, RT260 y RTS450BT, dispositivos que combinan autonomía energética, funciones de conectividad y características pensadas para el uso diario durante escapadas, jornadas de camping, días de playa y otras actividades recreativas.

La compañía, que cuenta con más de 130 años de trayectoria en innovación tecnológica, apuesta por una propuesta que responde a la creciente demanda de equipos portátiles capaces de funcionar independientemente de la red eléctrica convencional. La nueva gama busca atender tanto a usuarios que disfrutan de actividades al aire libre como a quienes desean contar con herramientas de respaldo ante interrupciones del suministro eléctrico.

Los modelos RT280 y RT260 destacan por incorporar múltiples opciones de recarga. Ambos equipos pueden alimentarse mediante energía solar, manivela manual y conexión USB-C, ofreciendo flexibilidad para mantener el funcionamiento del dispositivo en diferentes escenarios.

Además de sus capacidades de recepción de radio, estos modelos incluyen una linterna integrada, característica que puede resultar útil durante actividades nocturnas o en situaciones donde se requiera iluminación adicional. Los dispositivos también permiten cargar teléfonos móviles y otros equipos electrónicos compatibles, una función que añade valor para usuarios que necesitan mantener conectados sus dispositivos mientras se encuentran fuera de casa.

Una alternativa ante cortes eléctricos y actividades al aire libre

La capacidad de operar sin depender exclusivamente de la red eléctrica convierte a estas radios en una opción práctica no solo para el entretenimiento, sino también para situaciones imprevistas. La posibilidad de generar energía mediante paneles solares o manivela manual permite mantener el acceso a información y comunicación incluso durante interrupciones del suministro eléctrico.

Este tipo de soluciones ha ganado relevancia en los últimos años debido al interés creciente por equipos autosuficientes y preparados para distintos entornos. La incorporación de tecnologías de recarga alternativa también responde a una mayor atención hacia el uso eficiente de la energía y la adopción de dispositivos con características sostenibles.

THOMSON señala que la nueva gama ha sido concebida para ofrecer una combinación de funcionalidad y comodidad, facilitando su uso en espacios abiertos como jardines, campamentos y destinos turísticos donde el acceso a fuentes de energía convencionales puede no estar siempre disponible.

Diseño clásico con conectividad moderna

Junto a los modelos enfocados en la autonomía energética, la compañía presentó el RTS450BT, una radio que combina una estética inspirada en diseños clásicos con funciones modernas de conectividad.

El dispositivo incorpora tecnología Bluetooth®, permitiendo la reproducción inalámbrica de música desde teléfonos inteligentes y otros equipos compatibles. Esta característica amplía las posibilidades de uso del producto, transformándolo en una alternativa tanto para escuchar radio como para reproducir contenido digital almacenado en dispositivos móviles.

La combinación de diseño vintage y funcionalidades actuales busca atraer a consumidores que valoran la apariencia tradicional de los equipos de audio, pero que también demandan compatibilidad con los hábitos de consumo de contenido digital actuales.

Disponibilidad y precio

Con esta nueva gama, THOMSON refuerza su presencia en el segmento de dispositivos portátiles orientados al ocio y la movilidad. La propuesta reúne características de autonomía energética, conectividad y versatilidad en un formato diseñado para adaptarse a distintos escenarios de uso.

Los modelos RT280, RT260 y RTS450BT ya están disponibles en el mercado con precios a partir de 29,90 euros. La compañía espera que la combinación de energía solar, carga manual, conectividad inalámbrica y funciones adicionales contribuya a satisfacer las necesidades de consumidores que buscan soluciones prácticas para el verano y para el resto del año.