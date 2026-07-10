NordVPN lanza protección de SMS para usuarios de Android a nivel mundial ante el aumento de estafas digitales

NordVPN anunció el lanzamiento de una nueva función de protección de SMS para usuarios de Android en todo el mundo, una herramienta diseñada para detectar y bloquear mensajes de texto fraudulentos antes de que representen un riesgo para los usuarios. La nueva solución se incorpora al paquete de Protección de llamadas y SMS de la aplicación de seguridad digital, con un enfoque centrado en la privacidad y la prevención de estafas.

La compañía explicó que la función analiza automáticamente los mensajes entrantes provenientes de remitentes desconocidos para identificar posibles amenazas. De esta manera, los usuarios pueden recibir alertas tempranas sobre intentos de fraude y tomar medidas antes de interactuar con enlaces o contenidos potencialmente peligrosos.

El anuncio llega en un contexto de crecimiento de las estafas digitales a través de mensajes de texto. Según el informe Global State of Scams 2025 de GASA, los SMS representan uno de los métodos más utilizados por los estafadores. En Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio (FTC) reportó pérdidas por 639 millones de dólares relacionadas con fraudes mediante mensajes de texto durante 2025, cifra que refleja un incremento del 36% frente al año anterior.

“Los mensajes de texto siempre han sido una de las formas más fáciles para que los estafadores lleguen a la mayor cantidad de personas, y los datos confirman que la situación va en aumento. Recibes un mensaje, lo lees y abres un link. En muchos casos, eso es todo lo que se necesita para llevar a cabo la estafa”, afirma Domininkas Virbickas, director de producto de NordVPN. “La protección de SMS busca evitar ese ciclo desde antes de que comience”.

Tecnología de análisis y control para proteger la información del usuario

La nueva función de protección de SMS utiliza diferentes mecanismos de análisis para evaluar los mensajes recibidos. La herramienta compara los mensajes de remitentes desconocidos con datos de reputación telefónica, análisis de URL y patrones de contenido para determinar si existe algún indicio de fraude.

Cuando un mensaje es identificado como sospechoso o peligroso, el sistema envía una notificación al usuario con información sobre el tipo de amenaza detectada y las acciones recomendadas. Además, los mensajes marcados como riesgosos pueden revisarse dentro de la aplicación de manera segura, reduciendo la posibilidad de que los usuarios abran enlaces maliciosos accidentalmente.

NordVPN indicó que la función incluye un panel de control donde los usuarios pueden consultar un resumen de los mensajes identificados como sospechosos y las categorías de amenazas detectadas. Esta característica permite visualizar el funcionamiento del sistema de protección y administrar las medidas de seguridad desde un solo espacio.

La empresa destacó que la Protección de llamadas y SMS integra herramientas contra llamadas fraudulentas y mensajes peligrosos dentro del mismo paquete de seguridad. Asimismo, aseguró que no almacena el contenido de las llamadas ni de los mensajes SMS de los usuarios.

La activación de la protección de SMS puede realizarse durante la instalación inicial de la aplicación siguiendo el proceso de configuración. También es posible habilitarla posteriormente desde la pantalla principal, ingresando al Centro de productos y completando los pasos necesarios para otorgar permisos. Una vez configurada, la herramienta funciona en segundo plano incluso cuando la VPN no está activa.

NordVPN presenta Prompt Guard para reforzar la privacidad en herramientas de inteligencia artificial

Además de la protección contra estafas mediante SMS, NordVPN y el equipo de especialistas en ciberseguridad de NordLabs presentaron Prompt Guard, una extensión de navegador creada para reducir el riesgo de compartir información confidencial de manera accidental con herramientas de inteligencia artificial.

La extensión está disponible para navegadores Chrome y Edge y supervisa plataformas de inteligencia artificial compatibles para detectar información privada antes de que sea enviada. El sistema identifica datos sensibles incluidos en instrucciones o archivos cargados, como contraseñas, API keys, números de tarjetas de crédito, IBAN o números de identificación nacional.

Cuando Prompt Guard detecta información considerada sensible, puede enviar una advertencia al usuario o bloquear completamente el envío del contenido. Según NordVPN, todo el proceso de detección se realiza de manera local en el dispositivo, evitando que los datos analizados sean enviados a servidores externos.

La herramienta también permite que los usuarios incorporen palabras clave personalizadas y amplíen la cobertura hacia plataformas adicionales de inteligencia artificial más allá de las incluidas inicialmente.

Con estas nuevas funciones, NordVPN busca ampliar su oferta de seguridad digital, combinando protección contra amenazas tradicionales como las estafas por SMS con soluciones enfocadas en los nuevos desafíos relacionados con el uso cotidiano de tecnologías basadas en inteligencia artificial.