Suspenso, acción y venganza marcan la cartelera de agosto en Adrenalina Pura+

Adrenalina Pura+ renovó su catálogo de agosto con una selección de películas centradas en la acción, el suspenso y las historias de venganza, reforzando su propuesta para los aficionados al cine de alta tensión. La plataforma incorpora cuatro nuevos títulos que combinan investigaciones, conflictos familiares, persecuciones y enfrentamientos marcados por el deseo de justicia.

La programación del mes busca mantener el interés de los espectadores con producciones que exploran distintos escenarios de riesgo y supervivencia, desde dramas personales hasta misterios en entornos naturales, pasando por relatos de crimen organizado y persecuciones cargadas de tensión.

El estreno principal de la cartelera es Balística (2025), una producción protagonizada por Lena Headey, reconocida por interpretar a Cersei Lannister en Juego de tronos. La historia sigue a una madre cuya vida cambia radicalmente cuando descubre que la bala que acabó con la vida de su hijo fue fabricada por la empresa de municiones donde ella trabaja.

A partir de ese momento, el personaje convierte el dolor en una búsqueda implacable de respuestas y justicia, iniciando una investigación personal para encontrar a los responsables de la tragedia. La película desarrolla un relato donde la determinación de la protagonista impulsa una serie de enfrentamientos que la llevarán a desafiar cualquier obstáculo.

Misterios, crimen y redención completan la oferta del mes

El segundo estreno de agosto será La maldición del tiburón (2025), una producción que traslada la acción a aguas centroamericanas. La trama sigue a un grupo de biólogos marinos que investiga el comportamiento inusual de los tiburones en la región, una misión científica que termina vinculándose con una antigua leyenda isleña.

Mientras avanzan las investigaciones, los protagonistas descubren que detrás de los ataques y del extraño comportamiento de los escualos existe un secreto que transforma la expedición en una carrera por sobrevivir y revelar la verdad.

Posteriormente llegará El río de la ira (2022), cinta que reúne en pantalla a Robert De Niro y John Malkovich. La historia gira en torno a un hombre en proceso de recuperación de una adicción que enfrenta el asesinato de su prometida a manos de traficantes.

Impulsado por la culpa, el dolor y el deseo de justicia, el protagonista inicia una persecución que mezcla violencia, redención y enfrentamientos con un pasado del que intenta escapar. La película explora cómo las decisiones personales y las circunstancias pueden conducir nuevamente a un entorno del que parecía imposible salir.

La programación mensual concluirá con Ajuste de sangre (2025), una historia centrada en Lucas, un hombre nacido dentro de una familia dedicada al crimen organizado. Decidido a construir una vida distinta junto a su esposa, intenta alejarse de la violencia que marcó su infancia.

Sin embargo, un atraco cometido por uno de sus familiares desencadena una cadena de acontecimientos que lo obliga a regresar al mundo que había rechazado durante años, enfrentando el conflicto entre el peso de sus raíces y el deseo de construir un futuro diferente.

Acción y suspenso como sello de la programación

Con estos lanzamientos, Adrenalina Pura+ apuesta por una oferta enfocada en los seguidores del thriller, la acción y el suspenso, incorporando historias donde predominan las investigaciones, las persecuciones y los dilemas personales.

Las producciones seleccionadas presentan protagonistas enfrentados a situaciones límite, en las que la búsqueda de respuestas, la supervivencia y la venganza funcionan como el eje narrativo de cada historia.

Estrenos de agosto en Adrenalina Pura+

6 de agosto: Balística (2025)

Balística (2025) 13 de agosto: La maldición del tiburón (2025)

La maldición del tiburón (2025) 20 de agosto: El río de la ira (2022)

El río de la ira (2022) 27 de agosto: Ajuste de sangre (2025)

Con esta programación, la plataforma amplía su catálogo con propuestas dirigidas a quienes buscan películas cargadas de intensidad, conflictos personales y relatos donde la acción y el suspenso mantienen la tensión hasta el desenlace.