Fresh Dental Miami y Fundación Sonríe Mujer impulsan ayuda humanitaria para Venezuela y anuncian jornada gratuita de salud en Georgia

MIAMI, Florida — Fresh Dental Miami y la Fundación Sonríe Mujer by Jacqueline Polanco participaron en una jornada de ayuda humanitaria destinada a apoyar a familias afectadas por la emergencia que enfrenta Venezuela, al tiempo que anunciaron una amplia jornada gratuita de salud que se llevará a cabo en Georgia para beneficiar a miembros de la comunidad latina.

La iniciativa fue desarrollada junto a la Fundación AFE (Amor, Fe y Esperanza) y reunió a profesionales de la salud, voluntarios y colaboradores comprometidos con la asistencia social y el envío de suministros esenciales hacia Venezuela.

Durante la actividad, el equipo odontológico realizó 30 limpiezas dentales gratuitas y ofreció evaluaciones preventivas a voluntarios y miembros de la fundación que participan en las labores de recepción, clasificación y distribución de ayuda humanitaria. La acción buscó brindar apoyo a quienes colaboran activamente en la logística de asistencia para miles de venezolanos.

Además de los servicios de salud, los participantes colaboraron en el empaquetado de artículos de primera necesidad, medicamentos, insumos de primeros auxilios, agua potable, ropa para adultos y niños, así como otros suministros esenciales. Los organizadores informaron que la ayuda fue enviada exitosamente por vía aérea hacia Venezuela.

La jornada contó con una importante participación de la comunidad, cuyos integrantes respondieron al llamado solidario mediante labores de voluntariado y donaciones destinadas a respaldar a personas afectadas por la crisis humanitaria.

En el marco de la actividad, representantes de la Fundación Sonríe Mujer destacaron la importancia de combinar la atención médica con acciones de apoyo social dirigidas a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

«Desde la Fundación Sonríe Mujer by Jacqueline Polanco creemos que servir a nuestra comunidad va mucho más allá de brindar atención médica. Hoy también estuvimos presentes apoyando una causa que necesita de todos nosotros, llevando esperanza y ayuda a quienes más lo necesitan.»

Anuncian una gran jornada comunitaria de salud en Lawrenceville

Como parte de sus programas permanentes de apoyo a la comunidad latina, la Fundación Sonríe Mujer by Jacqueline Polanco y Zona Dental anunciaron la realización de una Gran Jornada Comunitaria de Salud en la ciudad de Lawrenceville, Georgia.

La actividad ofrecerá 250 cupos gratuitos para personas que no cuentan con seguro dental o que nunca han tenido acceso a atención odontológica especializada. El objetivo es ampliar el acceso a servicios de salud preventiva y contribuir al bienestar de familias de bajos recursos.

Los asistentes podrán acceder sin costo a evaluaciones odontológicas, radiografías, limpiezas dentales, atención médica preventiva, servicios de laboratorio y evaluaciones quiroprácticas. Los organizadores señalaron que la iniciativa busca brindar una atención integral que permita identificar y atender necesidades básicas de salud dentro de la comunidad.

Además de los servicios médicos, la jornada incluirá la entrega de 150 cajas de alimentos destinadas a familias que requieren apoyo alimentario, fortaleciendo así el componente social del evento.

La programación también contempla actividades recreativas y de bienestar para todas las edades. Entre ellas se encuentran clases de yoga, sesiones de zumba, actividades de jumping fitness, espacios de bienestar, rifas, entrega de regalos, pinta caritas, brincolines, mesas de manualidades para niños y diversas propuestas de recreación familiar.

La combinación de servicios de salud, asistencia alimentaria y actividades comunitarias refleja una estrategia orientada a generar un impacto más amplio en la calidad de vida de los asistentes, promoviendo la integración y el bienestar de las familias hispanas.

Con iniciativas de este tipo, Fresh Dental Miami, Zona Dental y la Fundación Sonríe Mujer by Jacqueline Polanco continúan fortaleciendo sus programas de responsabilidad social y apoyo comunitario. Las organizaciones destacan que la colaboración entre profesionales de la salud, fundaciones y voluntarios permite ampliar el alcance de los programas de asistencia y contribuir de manera significativa tanto a las comunidades locales como a poblaciones que enfrentan desafíos humanitarios en Venezuela.