Más de 15 psicólogos se unen para brindar apoyo gratuito a sobrevivientes del terremoto en Venezuela

Venezuela enfrenta el desafío de avanzar en la recuperación tras el reciente terremoto que afectó a diversas regiones del país, dejando daños materiales, viviendas destruidas y familias desplazadas. Sin embargo, más allá de las pérdidas físicas, especialistas y organizaciones destacan la necesidad de atender las consecuencias emocionales que suelen surgir después de este tipo de desastres naturales.

En respuesta a esta realidad, la empresaria, autora y CEO de EV Financial, Eddy Vera, puso en marcha una iniciativa orientada a ofrecer acompañamiento psicológico gratuito a las personas afectadas por el sismo. El proyecto, denominado Estamos contigo Venezuela, reúne a más de 15 psicólogos voluntarios que brindarán atención de manera confidencial a sobrevivientes que requieran apoyo emocional.

La plataforma fue creada con el objetivo de facilitar el acceso a servicios de contención psicológica en un momento en el que muchas personas enfrentan altos niveles de estrés e incertidumbre. De acuerdo con la iniciativa, cualquier ciudadano dentro del territorio nacional puede solicitar ayuda mediante un proceso diseñado para ser sencillo y accesible.

El mecanismo contempla tres pasos básicos: completar un formulario breve, recibir contacto por parte de uno de los profesionales que integran el equipo y comenzar un proceso de acompañamiento emocional que podrá mantenerse durante el tiempo que la persona lo necesite.

Expertos en salud mental han señalado que, tras eventos de gran impacto como terremotos, es común que aparezcan síntomas relacionados con el miedo, la ansiedad y el estrés. Entre las secuelas más frecuentes se encuentran el temor a nuevas réplicas, dificultades para dormir, episodios de angustia, estrés postraumático y una sensación persistente de inseguridad sobre el futuro inmediato.

Aunque la atención pública suele concentrarse inicialmente en la reconstrucción de infraestructuras y la asistencia material, iniciativas como esta buscan poner el foco en la recuperación emocional de las comunidades afectadas. Sus promotores consideran que el bienestar psicológico es una pieza fundamental dentro de cualquier proceso de recuperación integral.

Como parte de los esfuerzos para garantizar la continuidad y expansión del programa, Vera anunció una contribución vinculada a las ventas de su libro Tengo mejores planes para ti. Según informó, destinará parte de los ingresos obtenidos por la comercialización de la obra al fortalecimiento de la red de atención psicológica gratuita.

La autora explicó que donará US$2 por cada ejemplar vendido con el propósito de ampliar el alcance de la iniciativa y permitir que más venezolanos puedan acceder a acompañamiento profesional durante el proceso de recuperación emocional.

Al presentar el proyecto a través de sus redes sociales, Vera compartió las motivaciones que la llevaron a impulsar esta red de apoyo para las personas afectadas por el terremoto.

«Después de un terremoto, no solo quedan edificios derrumbados. Con el pasar de los años he aprendido que quedan heridas que nadie puede ver. Si tú o alguien que conoces en Venezuela está viviendo con miedo, ansiedad, ataques de pánico, o simplemente no ha podido volver a dormir, quiero que sepas que no tiene que atravesarlo solo”.

La iniciativa tiene como objetivo principal evitar que quienes enfrentan las consecuencias emocionales del desastre tengan que hacerlo sin apoyo profesional. Asimismo, busca promover una mayor conciencia sobre la importancia de la salud mental dentro de los procesos de reconstrucción social y comunitaria.

Vera es conocida por su trabajo como empresaria, conferencista y mentora en temas de liderazgo y transformación personal. Además de dirigir EV Financial, ha desarrollado una amplia presencia en plataformas digitales, donde comparte contenidos relacionados con resiliencia, propósito y crecimiento personal.

También es conductora del podcast Mil Razones para Ser Feliz, espacio en el que conversa con líderes, emprendedores y figuras inspiradoras sobre experiencias de superación y desarrollo humano. Su trayectoria ha sido reconocida por distintas organizaciones y medios internacionales, consolidando una comunidad que sigue de cerca sus iniciativas sociales y educativas.

Con el lanzamiento de Estamos contigo Venezuela, el grupo de profesionales involucrados espera contribuir a que la recuperación tras el terremoto no se limite a la reconstrucción física, sino que también incluya atención a las necesidades emocionales de quienes han resultado afectados por la emergencia.