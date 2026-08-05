NAWA y One Art Space destacan el voluntariado artístico con la exposición Art Angels en Nueva York

La National Association of Women Artists, Inc. (NAWA), en colaboración con One Art Space, inauguró la exposición Art Angels, una muestra anual que pone en valor el trabajo artístico y el compromiso voluntario de las integrantes que contribuyen al desarrollo de la organización. La exhibición se presenta en One Art Space, ubicado en 23 Warren Street, Nueva York, y permanecerá abierta del 4 al 15 de agosto de 2026, mientras que la recepción oficial está programada para el 6 de agosto, entre las 5:00 p. m. y las 7:00 p. m.

La exposición reúne obras realizadas por las voluntarias que sostienen las actividades y los principios fundamentales de NAWA, una organización con más de un siglo de historia dedicada a promover el desarrollo profesional y artístico de las mujeres en el ámbito de las artes visuales.

Una exhibición que reconoce el aporte de las voluntarias

La edición 2026 de Art Angels tiene como propósito destacar a las integrantes que, además de desarrollar su producción artística, dedican tiempo y experiencia para fortalecer las iniciativas de la asociación.

Según la organización, la muestra anual exhibe el talento de quienes trabajan de manera constante para respaldar los objetivos institucionales y contribuir al crecimiento de la comunidad artística que representa NAWA.

Las artistas participantes pertenecen al grupo de NAWA Signature Members, quienes han aportado de manera voluntaria su tiempo, creatividad y conocimientos para impulsar los programas y actividades de la asociación.

La exposición busca reconocer públicamente esa contribución, destacando el papel que desempeñan estas integrantes en la continuidad de la organización y en el fortalecimiento de sus iniciativas dirigidas a la educación, la colaboración y el apoyo a las artistas.

Más de un siglo promoviendo el arte y la participación

Fundada en 1889, la National Association of Women Artists nació inspirada en los principios de la solidaridad, la colaboración y el voluntariado. Desde entonces, la organización ha construido su desarrollo sobre la participación activa de sus integrantes, quienes aportan experiencia profesional y trabajo comunitario para mantener vigentes sus programas.

A lo largo de su historia, NAWA ha impulsado oportunidades de exhibición, formación y desarrollo profesional para mujeres artistas, consolidándose como una de las asociaciones dedicadas al arte con mayor trayectoria en Estados Unidos.

Dentro de esa estructura, las voluntarias desempeñan un papel esencial al colaborar en la organización de exposiciones, actividades educativas y proyectos destinados a fortalecer la presencia de las artistas en distintos espacios culturales.

Art Angels destaca a quienes sostienen la misión institucional

La organización explica que Art Angels celebra a las integrantes consideradas el eje principal del funcionamiento de NAWA. Gracias a su compromiso continuo, la asociación mantiene los recursos, beneficios y oportunidades que ofrece a toda su comunidad de miembros.

El evento pone de relieve cómo el trabajo voluntario puede convertirse en un elemento estratégico para garantizar la continuidad de una institución cultural con una trayectoria de más de 130 años.

Además del reconocimiento artístico, la exhibición busca visibilizar el impacto del voluntariado en el desarrollo de proyectos culturales sostenibles, demostrando que la participación activa de sus integrantes constituye uno de los principales motores del crecimiento institucional.

Un espacio para el arte y la colaboración

La alianza entre NAWA y One Art Space permite ofrecer una plataforma donde el público puede conocer tanto la producción artística de las participantes como el papel que desempeñan dentro de la organización.

La exhibición reúne diversas propuestas creativas desarrolladas por artistas que, además de su labor individual, contribuyen al funcionamiento cotidiano de la asociación mediante actividades de apoyo, coordinación y gestión.

Con esta nueva edición de Art Angels, NAWA reafirma su compromiso de reconocer a las personas que hacen posible el crecimiento de la organización, al tiempo que fortalece su misión de educar, impulsar y brindar oportunidades a las mujeres artistas a través del trabajo colaborativo y el voluntariado.