Especial Día del Niño: Xiaomi impulsa ofertas con descuentos y regalos en tecnología para toda la familia

SANTIAGO, Chile — Con la llegada del Día del Niño, la demanda por dispositivos tecnológicos vuelve a posicionarse como una de las principales tendencias de compra para las familias. En este contexto, Xiaomi presentó una campaña especial con descuentos, promociones por tiempo limitado y productos con regalos incluidos, ofreciendo alternativas para quienes buscan obsequios enfocados en entretenimiento, educación y conectividad.

La iniciativa contempla rebajas de hasta un 45% en diversas categorías, además de paquetes promocionales que incorporan accesorios sin costo adicional. La oferta abarca desde pulseras inteligentes y dispositivos de audio hasta proyectores, televisores, teléfonos inteligentes y tabletas.

La estrategia busca atraer a consumidores interesados en equipar a los más pequeños con dispositivos tecnológicos, al mismo tiempo que incentiva el entretenimiento compartido en el hogar mediante promociones de alto valor agregado.

Wearables destacan como una alternativa para los primeros pasos en la tecnología

Entre los productos destacados se encuentran los dispositivos wearables, una categoría que continúa ganando terreno entre familias que buscan equipos sencillos para iniciar a los niños en el uso de tecnología personal.

La campaña presenta la propuesta «Su primera pulsera inteligente», con modelos que incorporan diseños ergonómicos y colores llamativos, pensados para un público infantil y juvenil.

El principal producto de esta categoría es la Xiaomi Smart Band 9 Active, cuyo precio promocional queda fijado en $22.990, frente a su valor anterior de $25.990, equivalente a un descuento del 12%. Disponible en colores rosado, verde y negro, el dispositivo se posiciona como la alternativa de entrada dentro del catálogo.

También figura el REDMI Watch 6, ofrecido por $89.990, reduciendo su precio desde $99.990, lo que representa una rebaja del 10%.

Audio portátil amplía las opciones de regalo para uso diario

Otra de las categorías con mayor protagonismo corresponde al audio portátil, donde Xiaomi reúne productos dirigidos a consumidores que buscan regalos prácticos y de menor costo.

La compañía señala que es posible acceder a parlantes portátiles desde $13.990, mientras que los audífonos inalámbricos parten desde $19.990, ampliando las alternativas para distintos presupuestos.

Entre las promociones más relevantes sobresalen los REDMI Buds 8 Lite, disponibles por $21.990, frente a los $24.990 originales, con un descuento del 12%.

Asimismo, los Xiaomi Buds 5 pasan de $94.990 a $84.990, reduciendo su precio en un 11%.

La lista también incorpora los REDMI Headphones Neo, comercializados por $54.990 luego de una rebaja del 8%, además del parlante Xiaomi Sound Party, disponible por $89.990, con un descuento del 5%.

Entretenimiento en casa apuesta por experiencias familiares

Dentro del segmento de entretenimiento doméstico, Xiaomi orienta su campaña hacia productos destinados a compartir actividades en familia durante las celebraciones.

El principal atractivo corresponde al Xiaomi Smart Projector L1, que se ofrece por $199.990, rebajado desde $219.990. Como parte de la promoción, la compra incluye sin costo adicional un parlante Xiaomi Sound Party, cuyo valor comercial asciende a $89.990, convirtiéndose en uno de los paquetes promocionales de mayor valor de la campaña.

También forman parte de esta categoría el Xiaomi 2K TV Stick, disponible por $49.990, y el Xiaomi TV A de 55 pulgadas, cuyo precio promocional alcanza los $299.990, ambos con descuentos cercanos al 9%.

Smartphones y tabletas incorporan regalos por compra

La campaña también pone énfasis en teléfonos inteligentes y tabletas, una categoría que concentra algunas de las promociones más completas mediante obsequios incluidos con la compra.

Uno de los paquetes destacados corresponde al REDMI Note 15 Pro y REDMI Note 15 Pro+ 5G, cuyos compradores recibirán una Xiaomi Portable Photo Printer 1S, diseñada para imprimir fotografías directamente desde dispositivos móviles.

En el caso de los modelos Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro, los clientes podrán elegir como regalo una Smart Band 10, un Redmi Watch 5 Lite o unos REDMI Headphones Neo.

Por su parte, quienes adquieran un REDMI Watch 6 obtendrán unos Redmi Buds 6 Play, mientras que la compra de una Redmi Pad 2 Pro incluirá un teclado o una funda compatible como obsequio.

Con esta campaña para el Día del Niño, Xiaomi refuerza su estrategia comercial ofreciendo descuentos en múltiples categorías de productos tecnológicos, combinando reducciones de precio con accesorios incluidos para ampliar el valor de las compras dirigidas a las familias que celebrarán esta fecha especial.