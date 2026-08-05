El 97% de las agencias de publicidad en México prioriza la IA, pero persisten retos de liderazgo y transformación organizacional

La Inteligencia Artificial (IA) continúa consolidándose como una prioridad estratégica para las agencias de publicidad en México, aunque un reciente estudio revela que la mayoría de las organizaciones aún enfrenta importantes desafíos para integrar esta tecnología de manera estructurada. La investigación, elaborada por IAB México e IPADE Business School, muestra una brecha entre la relevancia que los directivos otorgan a la IA y el nivel de madurez organizacional alcanzado para aprovechar su potencial.

La IA avanza como prioridad estratégica en las agencias

El informe señala que el 97% de los líderes de agencias considera que la Inteligencia Artificial ocupa un lugar prioritario dentro de su estrategia empresarial. De ese total, el 63% la clasifica como una prioridad alta y el 35% como una prioridad media.

Sin embargo, únicamente el 19% de las agencias cuenta con un liderazgo estratégico formal para dirigir la adopción de la IA. En contraste, el 56% permanece en etapas de exploración o implementa la tecnología de forma aislada, sin una estrategia organizacional consolidada.

Estos resultados reflejan que, aunque la adopción tecnológica continúa creciendo, gran parte del sector aún trabaja en desarrollar estructuras que permitan incorporar la IA de manera integral dentro de sus operaciones.

La eficiencia mejora la rentabilidad, pero cambia la relación con los anunciantes

Entre los principales beneficios reportados destaca el ahorro de tiempo, identificado por el 77% de las organizaciones participantes.

El análisis cualitativo también encontró incrementos en la rentabilidad por colaborador de entre 20% y 30%, gracias a la capacidad de gestionar un mayor número de proyectos utilizando el mismo equipo de trabajo.

No obstante, esta mayor eficiencia ha generado nuevas tensiones entre agencias y anunciantes. El estudio identifica el fenómeno denominado «AI-flation», mediante el cual la reducción de horas necesarias para completar determinadas tareas provoca cuestionamientos sobre los esquemas tradicionales de facturación.

Ante este escenario, los clientes demandan modelos comerciales basados en el valor generado y en un retorno de inversión claramente demostrable, dejando atrás los esquemas centrados exclusivamente en las horas trabajadas.

Los procesos y la capacitación representan las principales barreras

La investigación concluye que los mayores obstáculos para ampliar el uso de la Inteligencia Artificial no están relacionados con la disponibilidad de recursos financieros.

La falta de procesos definidos representa el principal desafío para el 26% de las agencias consultadas. Le siguen la ausencia de capacitación continua, con un 24%, y la escasez de talento especializado, con un 19%.

Por el contrario, la falta de inversión aparece como la barrera menos relevante, con apenas un 13% de las respuestas, aunque el 56% de las empresas participantes todavía no cuenta con un presupuesto específico destinado al desarrollo o adopción de soluciones de IA.

«La adopción de Inteligencia Artificial ha dejado de ser una prueba tecnológica para convertirse en un imperativo de fortalecimiento organizacional. Ante la obsolescencia del esquema de cobro por horas, la ventaja competitiva no residirá en las herramientas utilizadas, sino en la capacidad de construir procesos robustos, esquemas de gobernanza de datos y modelos comerciales alineados al valor real entregado al cliente», señaló Gabriel Richaud, Director General de IAB México.

Estudio combina análisis cuantitativo y cualitativo

La investigación fue desarrollada mediante una metodología de triangulación que integró componentes cuantitativos y cualitativos.

En la fase cuantitativa participaron directivos de agencias de publicidad en México, de los cuales el 54% corresponde a directores generales o fundadores. La muestra incluyó agencias grandes (34%), pequeñas (32%), medianas (20%) y microempresas (14%). Además, el 71% de las organizaciones reportó operaciones de alcance regional o global.

La fase cualitativa incorporó entrevistas en profundidad con líderes del sector para analizar decisiones estratégicas, modelos de negocio y dinámicas operativas observadas durante 2025.

La industria enfrenta un punto de inflexión

Como conclusión, el estudio sostiene que la industria publicitaria mexicana atraviesa una etapa decisiva en la que la adopción aislada de herramientas debe evolucionar hacia una estrategia empresarial centrada en la gobernanza, el desarrollo del talento y la redefinición de las métricas de valor para los clientes.

«El hecho de que el 77% de las agencias en el país ya reporte un ahorro de tiempo significativo demuestra el potencial inmediato de la Inteligencia Artificial; sin embargo, el verdadero desafío no radica en hacer lo mismo en menos tiempo, sino en rediseñar nuestra propuesta de valor. La IA debe ser la palanca que potencie la creatividad estratégica y la inteligencia de negocio para generar un retorno de inversión transparente e incontestable para los anunciantes», concluyó Silvia Cacho-Elizondo, profesora y directora del área de Comercialización de IPADE.