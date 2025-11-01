Cellebrite nombra a Holly Windham como nueva Asesora General y Directora de Cumplimiento

Caracas — Venezuela Business Desk.

La empresa tecnológica Cellebrite DI Ltd (Nasdaq: CLBT), líder mundial en soluciones de investigación e inteligencia digital para los sectores público y privado, anunció la incorporación de Holly Windham como Asesora General (General Counsel) y Directora de Cumplimiento (Chief Compliance Officer).

La ejecutiva aporta una amplia experiencia en liderazgo jurídico dentro de compañías tecnológicas orientadas al crecimiento, con especialización en software, plataformas en la nube, ciberseguridad, privacidad de datos y contratación con el sector público. Su nombramiento forma parte de la estrategia de expansión y fortalecimiento de la gobernanza corporativa de Cellebrite.

Detalles del nombramiento

La compañía, con sedes en Tysons Corner, Virginia, y Petah Tikva, Israel, informó a través de un comunicado de GlobeNewswire que Windham trabajará estrechamente con el equipo directivo global. Desde su nuevo cargo, supervisará todos los temas legales y de cumplimiento, además de liderar los esfuerzos de la empresa para garantizar el uso ético y responsable de sus tecnologías en todo el mundo.

Windham reemplaza a Ayala Berler Shapira, quien ocupó el cargo durante los últimos tres años.

“We are thrilled to welcome Holly to Cellebrite,” expresó Thomas E. Hogan, director ejecutivo (CEO) de Cellebrite. “She brings a tremendous reservoir of highly relevant experience that will help us further scale our business and support the evolving needs of our customers around the globe. We thank Ayala for her dedication and many contributions to Cellebrite over the past three years and wish her well in all her future endeavors.”

Trayectoria profesional de Holly Windham

Antes de unirse a Cellebrite, Windham se desempeñó como Chief Legal Officer y Board Secretary de Self Financial, Inc., una destacada empresa fintech dedicada a ayudar a más de 1,7 millones de consumidores a construir y mejorar su historial crediticio.

Previo a esta posición, trabajó durante seis años en Rackspace Technology, una compañía global de soluciones multicloud con ingresos superiores a 3.000 millones de dólares. En dicha organización ocupó varios puestos ejecutivos, entre ellos Vicepresidenta Ejecutiva (EVP), Chief Legal Officer, Chief People Officer y Corporate Secretary.

Durante su gestión, lideró un equipo de 180 profesionales en las áreas legal y de recursos humanos, participó en la salida a bolsa (IPO) de la empresa, y gestionó operaciones de fusiones y adquisiciones por más de 1.000 millones de dólares. Además, impulsó la creación de marcos regulatorios y de privacidad a gran escala, fortaleciendo la estructura de cumplimiento global de Rackspace.

La nueva Asesora General también trabajó en Hewlett-Packard (HP) en diversos cargos como subdirectora jurídica, tras iniciar su carrera legal en el prestigioso despacho Gibson, Dunn & Crutcher LLP. A lo largo de su trayectoria, ha promovido entornos laborales diversos, inclusivos y de alto rendimiento, destacándose como una líder comprometida con el desarrollo profesional de sus equipos.

Windham es doctora en Jurisprudencia (J.D.) por la Pepperdine Caruso School of Law y licenciada en Artes (B.A.) por Southwestern Oklahoma State University.

Declaraciones de Holly Windham

En el comunicado oficial, Windham expresó su entusiasmo por unirse a la compañía y contribuir a su misión tecnológica y social.

“It is an honor to join a company with such an important, impactful mission,” señaló Windham. “Cellebrite is known around the world for its best-in-class technology and its ability to continue innovating – all to provide our customers with the best possible solutions to help them protect and serve their communities. I am excited to put my experience to work here alongside some of the best and brightest in their field.”

Importancia estratégica para Cellebrite

El nombramiento de Windham llega en un momento clave para Cellebrite, que consolida su posición como líder en investigación digital, inteligencia forense y soluciones tecnológicas para agencias de seguridad pública y clientes corporativos.

La compañía ha ganado reconocimiento por su papel en el apoyo a instituciones que buscan acelerar procesos judiciales, combatir delitos cibernéticos y mejorar la seguridad comunitaria mediante herramientas de análisis digital avanzadas.

Con esta designación, Cellebrite refuerza su compromiso con las mejores prácticas de cumplimiento normativo, la transparencia corporativa y la responsabilidad social, principios esenciales en un entorno tecnológico donde la privacidad y la protección de los datos son cada vez más relevantes.

Conclusión

La llegada de Holly Windham representa una nueva etapa para Cellebrite en su expansión global y su compromiso con la ética y la innovación. Con su experiencia en gobernanza corporativa, derecho tecnológico y liderazgo de equipos multidisciplinarios, la ejecutiva contribuirá a fortalecer la reputación de la empresa como socio confiable en el ámbito de la investigación digital.