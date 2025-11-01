PLIDCO® amplía su liderazgo con una garantía limitada de 10 años, la más extensa de la industria

Cleveland, Ohio – (GLOBE NEWSWIRE) — La empresa estadounidense The Pipe Line Development Company (PLIDCO®), líder mundial en la fabricación de accesorios para la reparación y mantenimiento de tuberías, anunció una nueva política de garantía limitada de 10 años para todos sus productos adquiridos a partir del 1° de mayo de 2025. Con esta medida, la compañía establece un nuevo estándar de durabilidad y respaldo técnico dentro del sector energético e industrial.

Además, la garantía podrá extenderse durante toda la vida útil de diseño del producto, alcanzando un máximo de 25 años, mediante los programas certificados de reacondicionamiento y reacreditación que ofrece PLIDCO®.

Una garantía sin precedentes en el mercado

La nueva garantía limitada de PLIDCO® cubre todos los equipos adquiridos después del 1° de mayo de 2025. No obstante, los clientes podrán ampliar ese período gracias a los programas PLIDCO® Reconditioning y PLIDCO® Certified Refurbishing, los cuales permiten extender la cobertura por cinco años adicionales tras cada proceso de reacondicionamiento o reacreditación certificado.

Estas extensiones pueden realizarse múltiples veces, siempre que el producto se mantenga dentro de su vida útil de diseño, alcanzando una cobertura total de hasta 25 años.

La presidenta de la compañía, Kimberly A. Smith, subrayó el compromiso de PLIDCO® con la calidad y la confianza que sus clientes han depositado en la marca durante más de siete décadas:

“For more than 75 years, PLIDCO has been the has been the trusted source for pipeline fittings and maintenance products used around the globe,” stated Kimberly A. Smith, president of PLIDCO®. “PLIDCO® guarantees our products will stand the test of time, which is why we decided to extend our warranty to 10 years, the longest in the industry. Our customers can be confident that they will receive both the best quality products and the highest value for their investment.”

Continuidad para equipos anteriores

PLIDCO® aclaró que los equipos adquiridos antes del 1° de mayo de 2025 seguirán cubiertos por la garantía original de cinco años. Sin embargo, los clientes que aún se encuentren dentro de ese período de cobertura podrán extender la garantía por otros cinco años tras completar un proceso de reacondicionamiento o reacreditación certificado.

Este proceso podrá repetirse tantas veces como sea necesario, siempre que el producto conserve su integridad estructural y no haya superado su vida útil de diseño. Así, los usuarios podrán extender la protección hasta 25 años en total, lo que representa un beneficio significativo en términos de seguridad y costo de operación.

Incluso para los productos cuya garantía inicial ya haya expirado, PLIDCO® ofrecerá la posibilidad de revalidar la cobertura, siempre que los equipos sigan dentro del periodo de vida útil técnica. En estos casos, cada producto aprobado para los servicios de reacondicionamiento o reacreditación recibirá una extensión de garantía de cinco años.

Valor agregado para la industria energética

El nuevo programa de garantía refuerza la posición de PLIDCO® como aliado estratégico para las empresas de petróleo, gas, energía y agua, sectores donde la seguridad y la fiabilidad operativa son esenciales.

Las soluciones de la compañía son ampliamente utilizadas en oleoductos, gasoductos, refinerías y plantas industriales, donde las reparaciones rápidas y seguras pueden evitar fugas, pérdidas económicas y daños ambientales.

Con esta ampliación de garantía, PLIDCO® busca ofrecer a sus clientes mayor valor y tranquilidad a largo plazo, asegurando que sus productos mantendrán el mismo rendimiento y calidad durante décadas. Los procesos de reacondicionamiento certificados por la empresa garantizan que cada pieza renovada cumpla con los mismos estándares que un producto nuevo.

Más de siete décadas de innovación y confianza

Fundada hace más de 75 años, The Pipe Line Development Company (PLIDCO®) se ha consolidado como una de las marcas más confiables en el ámbito de la ingeniería de tuberías a nivel mundial. Sus productos han sido implementados en más de 100 países, apoyando a las principales compañías energéticas e industriales en sus operaciones críticas.

La empresa, con sede en Cleveland, Ohio, mantiene un firme compromiso con la innovación, la seguridad y la excelencia técnica. Con la introducción de esta nueva garantía limitada de 10 años, PLIDCO® reafirma su liderazgo en el mercado internacional y su propósito de ofrecer soluciones duraderas, seguras y de alto valor agregado.