Jalisco impulsa el turismo social y deportivo con nuevo programa y evento internacional de ciclismo extremo

Guadalajara, Jalisco.— El estado de Jalisco avanza en su estrategia para consolidar al turismo como un eje clave de desarrollo económico y social, con el lanzamiento del programa “Exploremos al estilo Jalisco” y el anuncio del evento internacional Downhill Puerto Vallarta 2026. Ambas iniciativas fueron presentadas durante una conferencia de prensa realizada en el Palacio de Gobierno, con la participación de autoridades estatales y representantes del sector turístico y deportivo.

El encuentro fue encabezado por Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo del Estado; Ernesto Rivas Butcher, Presidente de Sabino Producciones; y Rocío Lancaster Jones Granada, Directora de Comercialización Turística. La presentación reunió a medios, líderes de opinión y atletas, destacando el enfoque integral de la entidad para fortalecer su posicionamiento internacional.

Durante su intervención, Rocío Lancaster presentó “Exploremos al estilo Jalisco”, una iniciativa que busca democratizar el acceso al turismo mediante la promoción de experiencias culturales, naturales y recreativas dirigidas a un público más amplio. El programa contempla rutas que incluyen Pueblos Mágicos, playas y destinos emblemáticos del estado, con el objetivo de fomentar la inclusión social, la convivencia y el reconocimiento del patrimonio local.

Desde una perspectiva económica, el proyecto apunta a consolidar al turismo como una herramienta de desarrollo comunitario, al tiempo que dinamiza las economías regionales. Esta visión se alinea con la estrategia estatal de ampliar el alcance del sector más allá de los mercados tradicionales, integrando a más comunidades en la cadena de valor turística.

Por su parte, la Secretaria de Turismo subrayó que Jalisco atraviesa un momento clave en su proyección global, impulsado por una agenda robusta de eventos internacionales que abarcan los ámbitos gastronómico, cultural, deportivo y de entretenimiento. Este calendario busca fortalecer la marca del estado como uno de los destinos más dinámicos y competitivos de México.

En el ámbito deportivo, Ernesto Rivas Butcher anunció oficialmente la realización de Downhill Puerto Vallarta 2026, que tendrá lugar del 1 al 3 de mayo en el Centro Histórico y el Malecón de Puerto Vallarta. El evento reunirá a 40 de los mejores riders del mundo provenientes de al menos 12 países, quienes competirán en un circuito urbano de 900 metros que integra escalinatas, callejones y estructuras naturales frente a la Bahía de Banderas.

Considerado uno de los espectáculos más impactantes del ciclismo extremo a nivel internacional, se estima que el evento atraerá a más de 30 mil asistentes. Además de su carácter gratuito y familiar, Downhill Puerto Vallarta busca posicionar al destino como un referente global en turismo deportivo, generando derrama económica y visibilidad internacional.

El evento contará con la participación de atletas como Peter Salido y Ray Fournier, quienes representan el crecimiento del ciclismo extremo en México y el potencial de Jalisco como semillero de talento de alto rendimiento.

La estrategia turística del estado se complementa con una agenda de eventos de gran escala en los próximos meses. Entre ellos destacan los Premios Food & Travel, Volvo Fashion Week México Guadalajara, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Puerto Vallarta by Ultra Trail Mont-Blanc 2026, así como las celebraciones de PRIDE en Puerto Vallarta y Guadalajara. En total, se proyecta la realización de más de 100 eventos nacionales e internacionales, reforzando la oferta de experiencias de alto nivel durante todo el año.

Este enfoque multisectorial refleja una apuesta por diversificar el turismo, integrando cultura, deporte y entretenimiento como pilares de crecimiento sostenido. Asimismo, posiciona a Jalisco como un destino capaz de atraer tanto a visitantes nacionales como internacionales, en un entorno competitivo dentro de la industria turística global.

La conferencia concluyó con un llamado a medios, visitantes y comunidad a sumarse a esta nueva etapa del turismo en la entidad, destacando la importancia de la inclusión, la innovación y el desarrollo sostenible. Con iniciativas como “Exploremos al estilo Jalisco” y eventos de clase mundial como Downhill Puerto Vallarta, el estado busca consolidar su liderazgo como destino integral, con impacto positivo tanto en su proyección internacional como en la calidad de vida de sus comunidades.