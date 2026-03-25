El valor de lo humano frente a la IA: McCann México revela las tendencias de consumo

Ciudad de México — En un contexto marcado por presiones económicas, transformación digital acelerada y cambios en la dinámica social, el consumidor global entra en 2026 con una sensación predominante de desgaste. Así lo señala McCann México en la segunda edición de su informe estratégico “The Little Book of Big Truths 2026”, donde identifica un cambio profundo en las prioridades culturales y de consumo.

El documento parte de una premisa clara: “Hay años que simplemente se sienten más pesados que otros. Para 2026, esa sensación de estar en «modo supervivencia» no es una exageración, sino el punto de partida de nuestra cultura.” Este diagnóstico refleja un entorno en el que los consumidores enfrentan incertidumbre económica y una reducción en las interacciones sociales, lo que impacta directamente en sus decisiones diarias.

Según el análisis desarrollado por Truth Finder Consulgency, el consumidor actual busca activamente simplificar su vida, priorizando el bienestar emocional, físico y mental por encima de aspiraciones tradicionales de éxito o productividad.

Del bienestar exigente a la sostenibilidad personal

Uno de los hallazgos centrales del informe es la transformación del concepto de bienestar. Las prácticas intensivas y exigentes han sido desplazadas por hábitos sostenibles y alcanzables en el tiempo.

En este sentido, el reporte destaca: “Del Wellness punitivo a la constancia funcional: Las rutinas eternas y agotadoras quedan atrás. El consumidor de 2026 prioriza prácticas simples y sostenibles: dormir mejor, caminar más y moverse con placer. La pregunta ya no es «¿qué debería hacer?», sino «¿qué sí puedo sostener?».”

Este cambio también se refleja en los patrones de consumo. La llamada “economía del ‘Little Treat’” gana relevancia como mecanismo emocional frente a la incertidumbre. “Los antiguos ‘pequeños caprichos’ han evolucionado hacia momentos emotivo-sensoriales que funcionan como herramientas de resiliencia diaria. Estos placeres inyectan optimismo y una sensación de control ante hitos de vida (como la vivienda propia) que hoy parecen inalcanzables.”

A la par, el concepto de lujo experimenta una redefinición. “Inteligencia Biológica y Longevidad: El lujo se redefine. Ya no se busca la juventud eterna, sino la vitalidad duradera. El concepto de «anti-edad» muere para dar paso al Well-Aging, un enfoque científico donde se respeta la expresión natural pero se maximiza la salud celular y la energía biológica.”

Inteligencia artificial y el regreso de lo humano

El avance de la inteligencia artificial también ocupa un lugar central en el informe, especialmente en su impacto cultural. McCann México advierte sobre una reacción creciente frente a la saturación tecnológica.

“El límite de la tecnología: La intención humana”, señala el documento, al destacar que “Se estima de acuerdo algunos estudios que casi el 48% del contenido:” está influenciado por sistemas automatizados, lo que genera una respuesta clara del consumidor.

Entre las tendencias identificadas, sobresale la “Revalorización de lo imperfecto: Frente a la perfección sintética, el consumidor busca lo artesanal, lo espontáneo y lo real.” Asimismo, el informe subraya la importancia de la autoría humana en la creatividad: “Creatividad con intención: La IA puede imitar formas, pero solo las personas asumen criterios, consecuencias y pulso cultural. El toque humano es hoy el límite que evita que la creatividad se vuelva ajena o «fabricada».”

Generación Z impulsa nuevos modelos económicos

El reporte también posiciona a la Generación Z como un actor clave en la transformación del mercado. Más allá de su rol como consumidores, este grupo emerge como generador de nuevas dinámicas económicas y sociales.

“El análisis otorga un papel protagónico a la Generación Z, no solo como consumidores, sino como arquitectos de un nuevo sistema”, señala el informe.

Entre las tendencias más relevantes se encuentra el crecimiento del consumo de segunda mano. “Thrifting como estándar: México lidera el consumo de segunda mano en la región, con un 52% de mexicanos adoptando el thrifting como una postura de identidad y decisión consciente, no solo de presupuesto.”

En paralelo, el emprendimiento digital se consolida como respuesta a la falta de oportunidades laborales. “Emprendimiento por necesidad: Ante un mercado laboral incierto donde el 47.6% de los jóvenes entre 15 a 29 años no desempeñan una actividad económica, están encontrando formas en las plataformas digitales para monetizar sus pasiones y crear activos económicos vitales.”

El componente social también es determinante. “Activismo sin neutralidad: El 70% de esta generación participa en causas sociales o políticas. Para ellos, la neutralidad de una marca es interpretada como complicidad. El coraje es ahora el eje de su protesta, y están dispuestos a boicotear cualquier logo que no viva sus valores con acciones tangibles.”

Coherencia empresarial bajo escrutinio

Finalmente, el informe introduce el concepto de “Mixternal”, que refleja la creciente exigencia de coherencia entre el discurso público y las prácticas internas de las empresas.

“La lupa de la coherencia: ‘Mixternal’”, indica el documento, al advertir que “la frontera entre lo público y lo privado se ha diluido.” En este contexto, “surge el concepto de Mixternal: la convicción de que «como es adentro, es afuera».”

El análisis concluye que las audiencias evalúan con mayor rigor la autenticidad corporativa, penalizando cualquier inconsistencia. “Las audiencias hoy verifican con lupa la cultura organizacional de las empresas; cualquier disonancia entre el discurso externo y la realidad interna es detectada en segundos y castigada como una traición.”

En este escenario, McCann México enfatiza que el desafío para las marcas en 2026 no será aumentar la productividad del consumidor, sino responder a su necesidad de equilibrio. “Para sobrevivir al 2026, las marcas deben dejar de intentar elevar la productividad del usuario y empezar a ofrecer experiencias de armonía, protección y conexión humana real, puntualiza «The Little Book of Big Truths 2026», de McCann México.”