Venezuela acelera su preparación para Santo Domingo y Santa Fe 2026

Venezuela avanza en la organización y planificación de sus delegaciones deportivas con miras a los próximos compromisos del ciclo olímpico regional: los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Ambos eventos representan hitos estratégicos tanto en el desarrollo competitivo de los atletas como en la proyección internacional del deporte venezolano.

Desde la sede del Comité Olímpico Venezolano, las jefaturas de misión iniciaron un ciclo de reuniones técnicas con federaciones deportivas para evaluar avances, definir estrategias y asegurar el cumplimiento de los requisitos logísticos y competitivos. Este proceso marca el inicio formal de la fase de ejecución hacia las competencias que se celebrarán en República Dominicana desde el 24 de julio y en Argentina a partir del 12 de septiembre.

“Nos encontramos en la casa del deporte. Iniciando así el ciclo de reuniones de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevarán a cabo en Santo Domingo a partir del mes de julio. Todas las federaciones implicadas en el programa de ambos juegos, se están haciendo presentes desde este miércoles hasta el próximo martes”, afirmó Aracelis León, jefa de misión a Santo Domingo 2026.

Por su parte, Dhayisbel Torrealba, responsable de la delegación hacia Santa Fe 2026, subrayó el enfoque operativo de estas jornadas: “Estas reuniones tienen como finalidad verificar la planificación, la intención de participación de nuestras federaciones, y el cumplimiento de los requerimientos necesarios para la participación de nuestra delegación. Agradecemos de antemano al Ministerio del Deporte y al Comité Olímpico Venezolano, por esta oportunidad de liderar a las delegaciones venezolanas en estas citas del ciclo olímpico”.

Federaciones activan planes técnicos y competitivos

La agenda arrancó con la Federación Venezolana de Gimnasia, que presentó una estructura de preparación enfocada en consolidar resultados internacionales. Destacan nombres como Jimena Domínguez, Alejandra Montilla y Luciana Caraballo en la modalidad rítmica, quienes vienen de competir en Rusia y proyectan nuevas participaciones en Azerbaiyán y Paraguay. El objetivo es fortalecer su posicionamiento de cara al clasificatorio de los Juegos Panamericanos Lima 2027.

En paralelo, el taekwondo nacional avanza con una estrategia que combina preparación internacional y clasificación directa. El equipo, conformado por 22 atletas en las modalidades de kyorugi y poomsae, realizará un campamento en Bélgica antes del torneo clasificatorio en República Dominicana. Posteriormente, se evaluará la adaptación a las categorías olímpicas, en línea con los ajustes normativos de los Juegos Suramericanos.

El rugby venezolano, por su parte, centrará su participación exclusivamente en Santo Domingo 2026 bajo la modalidad de rugby seven. “El equipo masculino está bastante definido, ya que son los mismos jugadores de los Juegos Bolivarianos”, advirtió Sánchez sobre los medallistas de bronce en Lima 2025. En el caso femenino, la estrategia apunta a integrar talento internacional y desarrollar nuevas generaciones mediante concentraciones progresivas durante el primer semestre del año.

Tiro, escalada y disciplinas tradicionales ajustan su ruta

El tiro deportivo presenta uno de los avances más concretos, con 17 plazas aseguradas para Santo Domingo. La planificación incluye participación en eventos internacionales en Múnich y Alemania, así como concentraciones en Europa para la modalidad de escopeta. Este mismo grupo, con ligeras variaciones, competirá también en Santa Fe.

En escalada deportiva, la estrategia está enfocada exclusivamente en los Juegos Suramericanos, que servirán como clasificatorio a Lima 2027. Venezuela llega con credenciales recientes, tras obtener una medalla de oro en bloque y dos de bronce en velocidad en el campeonato suramericano.

Por su parte, disciplinas como bolas criollas y bochas concentrarán su participación en Santa Fe 2026. El proceso clasificatorio nacional se realizará en Barinas, consolidando la base competitiva del equipo.

La lucha mantiene una preparación intensiva, con una preselección de 54 atletas y participación en eventos internacionales. La continuidad del trabajo incluye la Liga Internacional de Lucha en el país, mientras figuras como Astrid Montero entrenan en centros de alto rendimiento en Europa.

Coordinación institucional y próximos pasos

Las reuniones cuentan con la coordinación de Dhayisbel Torrealba y Efraín Velásquez para Santa Fe 2026, junto a Aracelis León para Santo Domingo 2026, con el respaldo técnico del Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Venezolano. La planificación se apoya en criterios técnicos definidos por el equipo multidisciplinario del organismo.

Ambas competencias representan no solo un desafío deportivo, sino también una oportunidad para fortalecer la estructura organizativa del deporte venezolano. Mientras los Juegos Centroamericanos y del Caribe avanzan en su fase de clasificación, los Juegos Suramericanos dependerán de la asignación de cupos por parte de la organización regional.

Con calendarios definidos —del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo y del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe—, Venezuela entra en una etapa decisiva donde la ejecución técnica y la gestión institucional serán determinantes para su desempeño en el escenario internacional.