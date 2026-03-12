FILIAZ 2026 regresa a Aztlán con una agenda ampliada para impulsar la lectura infantil y juvenil

La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Aztlán (FILIAZ) celebrará su segunda edición en Aztlán Feria de Chapultepec, consolidándose como uno de los encuentros culturales dedicados a la literatura infantil y juvenil más relevantes en Ciudad de México. El evento reunirá a autores, ilustradores, editoriales y creadores de contenido con el objetivo de acercar la lectura a nuevas generaciones a través de actividades culturales y experiencias interactivas.

Tras atraer a más de 70 mil visitantes en su primera edición, la feria regresa con una programación ampliada que combina talleres, espectáculos escénicos, narraciones orales, encuentros con autores y exposiciones de ilustración. La iniciativa busca transformar la lectura en una experiencia participativa para niñas, niños, jóvenes y familias.

La edición de este año se desarrolla bajo el eje “Lecturas que nos dibujan: crear, leer, acompañar”, una propuesta temática que pone en el centro a los distintos actores del universo editorial: lectores, ilustradores y mediadores culturales. A lo largo del evento, estos participantes compartirán conocimientos, procesos creativos y experiencias que buscan fortalecer el vínculo entre los libros y el público joven.

Encuentros con autores y creadores

Uno de los principales atractivos de la FILIAZ será la participación de más de 80 autores nacionales e internacionales y cerca de 700 sellos editoriales, que formarán parte de presentaciones, diálogos abiertos y actividades literarias.

Entre los invitados destaca el escritor mexicano Juan Villoro, quien presentará su nuevo libro Revoluciones por Minuto y compartirá su interés por el fútbol como parte de su narrativa.

También participará el autor Benito Taibo, quien presentará el segundo tomo de Cuchara y Memoria, obra en la que explora el papel que los libros han tenido en su trayectoria personal.

La programación también contará con la presencia de la poeta María Baranda, el ilustrador y diseñador Alejandro Magallanes y el escritor Alberto Villarreal.

En el ámbito internacional participará la autora e ilustradora irlandesa Aoife Dooley, reconocida por su narrativa gráfica contemporánea y por abordar temas relacionados con la identidad y la adolescencia.

Asimismo, el creador de contenido Paco de Miguel presentará su libro ¡Porque soy tu madre!, dirigido especialmente a audiencias jóvenes.

Emprendimiento y liderazgo dentro de la agenda cultural

La feria también abrirá espacios para conversaciones vinculadas al desarrollo personal, el liderazgo y el emprendimiento.

Entre ellas destaca la participación del emprendedor e inversionista Oso Trava, creador de Cracks Podcast, uno de los programas de negocios más escuchados en América Latina. Durante el encuentro presentará su libro Construyendo con Propósito y compartirá su visión sobre crecimiento personal.

Por su parte, el empresario Arturo Elías Ayub, director de alianzas estratégicas en América Móvil y uno de los inversionistas más conocidos del programa Shark Tank México, participará en una charla enfocada en innovación, liderazgo y negocios.

La ilustración como protagonista

La ilustración ocupará un lugar central en la programación a través del programa ilustrAcción, que reunirá a artistas nacionales e internacionales para compartir talleres, revisiones de portafolios y exposiciones centradas en los procesos creativos de la ilustración editorial.

Entre los artistas invitados se encuentran Andrea Antinori, André Letria, Ina Hristova y la ilustradora mexicana Mariana Alcántara, recientemente reconocida con el premio Toodler del Ragazzi Award en la Feria del Libro Infantil de Bolonia.

El evento también albergará la exposición de la Bienal de Ilustración de Bratislava, uno de los certámenes internacionales más reconocidos en el ámbito de la ilustración para libros infantiles y juveniles.

Como cierre del programa creativo, la feria realizará un Jam de Ilustración abierto al público, en el que varios artistas dibujarán en vivo a partir de lecturas compartidas.

Europa será el invitado de honor

La Unión Europea participará como invitado de honor con una programación cultural diseñada para acercar al público a la diversidad artística de sus países miembros.

Las actividades incluirán música, narraciones, talleres y espectáculos escénicos. Entre las propuestas destaca C-ALMA, un espectáculo que combina clown, narración oral y arte circense, además de experiencias musicales que integran distintos lenguajes escénicos.

Cultura y entretenimiento en un mismo espacio

El recinto que alberga la feria cuenta con más de 58 mil metros cuadrados de superficie y 23 atracciones, lo que permite integrar propuestas culturales con entretenimiento familiar.

Durante el evento se realizarán más de 200 talleres, más de 30 espectáculos artísticos y cerca de 40 sesiones de narración oral dirigidas a niñas, niños y jóvenes.

El programa incluye música, teatro, títeres y narraciones con personajes de Plaza Sésamo orientadas especialmente a las primeras infancias.

Como parte de la experiencia, los asistentes que compren un libro con valor de 200 pesos o más dentro de la feria recibirán un beneficio 2×1 en el paquete Aztlán Plus Ilimitado para disfrutar de las atracciones del parque. La promoción podrá utilizarse el mismo día de la visita o hasta el 13 de diciembre de 2026, de acuerdo con la información disponible en el sitio oficial del evento.