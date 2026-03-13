Marzo se llena de arte en la Ciudad de México: exposiciones y eventos culturales imperdibles

La Ciudad de México consolida su posición como uno de los centros culturales más dinámicos de América Latina durante marzo de 2026, con una amplia programación de exposiciones, festivales y experiencias artísticas que se desarrollan en museos, galerías y espacios culturales de la capital.

La agenda del mes reúne propuestas que abarcan desde obras de los grandes maestros del arte mexicano hasta iniciativas contemporáneas, arte urbano, experiencias inmersivas y eventos audiovisuales. Esta diversidad cultural refuerza el papel de la ciudad como un punto de encuentro para artistas, coleccionistas, galeristas y público interesado en las artes visuales.

Entre las principales exposiciones destaca “Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander”, que permanecerá abierta hasta el 17 de mayo de 2026 en el Museo de Arte Moderno, ubicado en Paseo de la Reforma s/n, en el Bosque de Chapultepec.

La muestra reúne obras clave del arte mexicano del siglo XX pertenecientes a la reconocida Colección Gelman Santander. El recorrido incluye piezas de artistas como Diego Rivera, Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros, María Izquierdo y Rufino Tamayo, permitiendo a los visitantes explorar distintas corrientes artísticas que marcaron el desarrollo del modernismo en México.

Nuevas voces y arte contemporáneo en galerías de la capital

Dentro de la programación de marzo también se encuentra “Una mirada, una artista” – Pilar Mainou, que se presentará del 14 al 28 de marzo de 2026 en Casa Polivalente Roma, ubicada en Tonalá 97, en la colonia Roma Norte.

La exposición marca la primera muestra individual de la artista abstracta mexicana Pilar Mainou. La propuesta reúne 16 obras de gran y mediano formato en las que el color se transforma en un elemento central de expresión visual.

La muestra plantea una experiencia sensorial que busca generar una conexión emocional con el espectador, invitándolo a percibir las obras desde la intuición antes que desde la interpretación racional.

Como parte de su enfoque social, un porcentaje de las ventas será destinado a iniciativas comunitarias. Los recursos se dirigirán a La Cana, organización que trabaja en la reinserción social de mujeres privadas de la libertad, y a Mi Valedor, un proyecto que impulsa oportunidades laborales y visibilidad para personas en situación de calle.

Las visitas se realizan con previa cita a través del correo [email protected] o mediante WhatsApp al número 55 2042 0949.

Historia, surrealismo y arte urbano en la agenda cultural

Otra de las exposiciones relevantes del mes es “El beso de la muerte. Representaciones mortuorias en el arte del siglo XIX”, disponible hasta el 29 de marzo de 2026 en el Museo Nacional de San Carlos, situado en Av. México-Tenochtitlán 50, en la colonia Tabacalera.

La exposición reúne cerca de 180 piezas provenientes de diversas colecciones públicas y privadas que examinan cómo la muerte fue representada en la cultura visual mexicana del siglo XIX. Las obras ofrecen una mirada estética, histórica y simbólica sobre la forma en que esta temática influyó en el arte del periodo.

En el ámbito del arte urbano y contemporáneo, la Revolú Gallery presenta “Eternal” – COCO144, una exposición del pionero del graffiti neoyorquino COCO144 que estará abierta del 3 al 26 de marzo de 2026 en Colima 302, Roma Norte.

La muestra revisa más de cinco décadas de producción artística del creador, considerado una figura clave en la transición del graffiti desde el espacio urbano hacia el circuito galerístico. Sus obras combinan técnicas como aerosol, abstracción y escultura.

Asimismo, la Galería RGR presenta Roberto Matta: “La conciencia es un árbol”, una exposición dedicada al influyente pintor surrealista chileno Roberto Matta que permanecerá abierta hasta el 28 de marzo de 2026.

Las pinturas de Matta exploran paisajes psicológicos y universos simbólicos donde convergen elementos de política, energía cósmica y exploración del inconsciente, características que marcaron su legado dentro del arte del siglo XX.

Experiencias inmersivas, arquitectura y música experimental

Más allá de las exposiciones tradicionales, la agenda cultural de marzo también incluye experiencias interdisciplinarias.

El 19 de marzo de 2026, el Museo Anahuacalli será sede de MUTEK México: Equinoccio, un evento que celebra el equinoccio de primavera con una experiencia audiovisual que combina música electrónica experimental y arte digital.

Artistas como Kelly Moran, Debit y Arushi Jain participarán en esta presentación que dialoga con la arquitectura volcánica del museo diseñado por Diego Rivera.

En el ámbito tecnológico y deportivo, el YamaPunta Museo en Coyoacán abrirá a partir del 20 de marzo de 2026 una exposición inmersiva de Fórmula 1 que incluye monoplazas originales, memorabilia histórica y simuladores interactivos que recrean la experiencia de conducir un vehículo de la máxima categoría del automovilismo.

Por su parte, el festival Open House CDMX: Adaptaciones para el futuro permitirá durante marzo visitar más de 50 espacios arquitectónicos de la ciudad que normalmente no están abiertos al público. El programa incluye recorridos, charlas y actividades enfocadas en la relación entre arquitectura, urbanismo y sostenibilidad.

Finalmente, el Museo del Estanquillo presenta “El virtuosismo técnico de Enrique Guzmán (1952–1986)”, una revisión del trabajo del artista mexicano precursor del movimiento neomexicanista. La exposición, abierta hasta el 31 de mayo de 2026 en Isabel la Católica 26, en el Centro Histórico, reúne dibujos y óleos que destacan la precisión técnica y la exploración de nuevas formas de autorrepresentación en su obra.

En conjunto, estas exposiciones y eventos consolidan a la Ciudad de México como un polo cultural de referencia en la región, con una agenda que combina tradición artística, innovación creativa y nuevas formas de interacción entre arte y público.