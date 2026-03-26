Victoria Abuhazi y Valerie Rossetti impulsan “Level Models Agency” para elevar la formación de modelos en Venezuela

La industria del modelaje y el entretenimiento en Venezuela suma una nueva iniciativa con enfoque empresarial tras el lanzamiento de “Level Models Agency”, un proyecto liderado por las profesionales Victoria Abuhazi y Valerie Rossetti. La apertura oficial se realizó desde las instalaciones del Centro Comercial Paseo El Hatillo, en el municipio El Hatillo, marcando el inicio de una propuesta que busca redefinir la formación integral de modelos en el país.

La agencia surge en un contexto donde el sector demanda perfiles cada vez más versátiles, capaces de desenvolverse no solo en pasarelas, sino también en entornos digitales y comerciales. En ese escenario, la alianza entre Abuhazi y Rossetti apunta a consolidar un modelo de formación que combine experiencia internacional, técnica escénica y estrategias de posicionamiento personal.

Victoria Abuhazi cuenta con una trayectoria destacada en pasarelas internacionales, incluyendo participaciones en eventos como New York Fashion Week (FDLA), República Dominicana Fashion Week, Milán Fashion Week y MBFW Madrid 2025, entre otros. Además, fue portadora de la banda de Miss Distrito Capital en la edición del Miss Venezuela 2023 y ha desarrollado una carrera en medios como presentadora de Meridiano Televisión y conductora de programas como “Estrellas y Deporte” y “Por el Mundo” en Sun Channel.

Por su parte, Valerie Rossetti aporta una sólida experiencia en el ámbito artístico y de producción. Reconocida como coreógrafa, bailarina profesional y productora de eventos, también se desempeña como CEO de Level Dance Complex. Su trayectoria incluye trabajo con artistas nacionales e internacionales, así como participación en plataformas de alto perfil como el Miss Venezuela.

La combinación de ambos perfiles configura una propuesta que busca diferenciarse dentro del mercado. La experiencia de Abuhazi en escenarios internacionales y su dominio frente a cámaras se complementa con el rigor técnico de Rossetti como coreógrafa, lo que permite estructurar un programa de formación orientado a estándares competitivos globales.

Ubicada en El Hatillo, dentro del Distrito Capital, “Level Models Agency” plantea un enfoque que trasciende el modelo tradicional de academias de modelaje. Su propuesta se centra en la proyección comercial de los talentos, incorporando herramientas de marketing personal y preparación para medios digitales, áreas que han cobrado relevancia en la industria contemporánea.

Bajo la dirección de imagen de Abuhazi y el respaldo técnico de Rossetti, la agencia busca preparar a sus estudiantes para desempeñarse en múltiples plataformas, desde pasarelas hasta campañas publicitarias y contenidos digitales, con una visión orientada a la exportación de talento venezolano.

Un equipo multidisciplinario y una apuesta por la formación ética

Más allá de sus fundadoras, la academia cuenta con un equipo multidisciplinario integrado por profesionales del sector. Entre ellos se encuentra el maquillador, estilista y especialista en imagen Oskarosvky Boyer, así como Jheisson Rodríguez, periodista, productor de espectáculos, jefe de prensa, profesor de oratoria, coach de artistas y presentador de Canal I.

Este equipo, junto a un grupo de profesores y especialistas en áreas como moda, comunicación y expresión escénica, tiene como objetivo ofrecer una formación integral que responda a las exigencias del mercado internacional. Asimismo, la agencia contempla la participación de figuras reconocidas del medio artístico, quienes impartirán clases especiales durante el proceso de formación.

En paralelo, “Level Models Agency” incorpora un componente social y ético a su propuesta educativa mediante una alianza estratégica con la Fundación Corazón Azul. Esta organización trabaja en la prevención de riesgos y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes dentro del ámbito artístico.

La inclusión de este enfoque busca garantizar que la formación no solo sea técnica y orientada al desempeño profesional, sino también responsable y segura para los participantes. De esta manera, la academia intenta responder a las crecientes preocupaciones sobre la protección de talentos emergentes en la industria del entretenimiento.

Con esta iniciativa, “Level Models Agency” se posiciona como un nuevo actor dentro del ecosistema del modelaje venezolano, apostando por una formación que combina disciplina artística, visión comercial y responsabilidad social. Su programa está dirigido tanto a jóvenes como a adultos interesados en desarrollar una carrera en el sector, con el objetivo de transformar el talento en oportunidades profesionales sostenibles.