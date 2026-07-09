Corona renueva su alianza con la Selección Nacional de México y acompañará su preparación rumbo a 2030

Ciudad de México.- Corona anunció la renovación de su acuerdo con la Selección Nacional de México por un periodo adicional de cuatro años, una decisión que marca el inicio de una nueva etapa de colaboración con el combinado nacional de cara al ciclo que culminará en 2030. El anuncio se produjo después de un torneo que reunió a millones de aficionados y volvió a colocar a México entre los principales escenarios del futbol internacional.

La compañía informó que continuará respaldando al equipo nacional durante su proceso de preparación para los próximos compromisos deportivos. La renovación fue presentada junto a Rafa Márquez, quien asume el cargo de Director Técnico de la Selección Nacional de México, en una apuesta por mantener una relación que se ha extendido por más de dos décadas.

El acuerdo llega tras un torneo que despertó el entusiasmo de la afición mexicana y reforzó el papel del país como anfitrión de grandes eventos futbolísticos. De acuerdo con la marca, la actuación del equipo y la respuesta de los seguidores contribuyeron a generar un ambiente de unidad nacional que trascendió las canchas y se reflejó en calles, plazas y espacios públicos.

Durante la competición, la Selección Nacional de México, dirigida por Javier Aguirre, logró conectar nuevamente con millones de aficionados. La entrega mostrada por los jugadores y el respaldo constante de los seguidores fueron destacados por la empresa como elementos clave de una campaña que mantuvo viva la ilusión de alcanzar resultados importantes.

Corona señaló que la afición desempeñó un papel determinante durante todo el torneo. El apoyo brindado al equipo, tanto en los estadios como en distintos puntos del país, fue considerado una muestra del arraigo que el futbol mantiene entre los mexicanos y de la capacidad del deporte para reunir a personas de diferentes generaciones y regiones.

En el marco del anuncio, Yune Aranguren, Directora de Marcas Core en Grupo Modelo, destacó el significado de la participación de la selección y la importancia de mantener el respaldo al proyecto deportivo nacional.

«México nos regaló un torneo inolvidable. Felicitamos a la Selección Nacional por el Extra que dejó en la cancha y a una afición que nunca dejó de creer, que la acompañó hasta el último minuto y que volvió a demostrar por qué nuestro país es un referente para el futbol mundial. Hoy renovamos nuestro acuerdo con la Selección Nacional por cuatro años más y estaremos en cada paso de su preparación rumbo a 2030, porque Corona ha apoyado a México desde el Día Uno y así seguirá, incondicionalmente», dijo Yune Aranguren, Directora de Marcas Core en Grupo Modelo.

La relación entre Grupo Modelo, Corona y la Selección Nacional de México supera los 20 años de colaboración. A lo largo de ese tiempo, la compañía ha participado en iniciativas destinadas a fortalecer el vínculo entre la afición y el futbol nacional, promoviendo experiencias relacionadas con uno de los deportes más populares del país.

La empresa indicó que la continuidad de esta alianza responde a una visión compartida basada en la capacidad del futbol para generar experiencias positivas y fomentar la convivencia entre las personas. Ese compromiso seguirá vigente durante el nuevo ciclo de preparación rumbo a 2030.

Desde el ámbito empresarial, la renovación refleja la importancia que mantienen los patrocinios deportivos dentro de las estrategias de posicionamiento de marca. El futbol continúa siendo una de las plataformas de mayor alcance para conectar con consumidores y fortalecer la presencia de las compañías en mercados altamente competitivos.

Con el nuevo acuerdo en marcha, Corona acompañará a la Selección Nacional de México durante los próximos cuatro años, en un periodo que estará marcado por la planificación deportiva y la construcción de un nuevo proyecto bajo la dirección de Rafa Márquez.

Mientras el camino hacia 2030 comienza a tomar forma, la compañía sostiene que el entusiasmo demostrado por la afición durante las últimas semanas constituye una base sólida para afrontar los retos venideros. Para la marca, el respaldo de millones de seguidores y el orgullo mostrado durante el torneo serán factores clave en esta nueva etapa del futbol mexicano.