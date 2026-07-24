Ingeniero Roberto Vernet insta a preservar los escombros del terremoto en La Guaira para esclarecer las causas de los colapsos

Al cumplirse un mes del doble terremoto que impactó al estado La Guaira, el ingeniero mención estructuras Roberto Vernet reiteró el llamado a las autoridades nacionales y a las instituciones competentes para preservar los escombros de las edificaciones colapsadas y someterlos a un análisis técnico exhaustivo. El especialista considera que esta medida es esencial para comprender las causas de los daños, identificar posibles fallas constructivas y extraer lecciones que permitan reforzar la seguridad de futuras obras.

La petición surge en un momento en el que continúan las labores de evaluación de los daños ocasionados por el movimiento telúrico, mientras especialistas del sector destacan la importancia de documentar y estudiar cada evidencia disponible antes de que avance el proceso de remoción y reconstrucción.

En ese contexto, Vernet sostuvo que todavía existen interrogantes fundamentales sobre el comportamiento de las estructuras durante el evento sísmico y la manera en que fueron concebidas y ejecutadas.

«Ya pasó un mes del doble terremoto que sacudió a La Guaira y todavía necesitamos saber qué sucedió allí realmente. ¿Por qué cayeron y colapsaron tantas estructuras? ¿Quién las diseñó y bajo qué normas se construyeron? ¿Hubo supervisión?», cuestionó Vernet.

El ingeniero explicó que el estudio detallado de los restos de las edificaciones representa una herramienta indispensable para determinar factores técnicos relacionados con el desempeño estructural de las construcciones durante el terremoto. Entre los aspectos que, según indicó, pueden ser evaluados se encuentran la calidad de los materiales utilizados, los criterios de diseño aplicados y el cumplimiento de los controles establecidos durante la ejecución de las obras.

Asimismo, enfatizó que la preservación de los escombros constituye un paso necesario para que las investigaciones técnicas puedan desarrollarse con criterios científicos y ofrecer conclusiones sustentadas en evidencias.

«¿Por qué algunas estructuras se cayeron y otras no? Todas estas cosas se pueden determinar de manera muy acertada analizando los escombros. Por eso sigo llamando la atención sobre su preservación y el debido estudio de los mismos», insistió.

Hallazgos técnicos preliminares apuntan a varios factores

Tras realizar una inspección directa en distintas zonas afectadas de La Guaira, Vernet presentó una serie de observaciones técnicas preliminares que, a su juicio, ayudan a explicar el comportamiento de algunas edificaciones durante el doble terremoto.

Entre los elementos identificados mencionó los efectos asociados al terreno, señalando la posible amplificación de las ondas sísmicas debido a la presencia de suelos aluvionales de gran profundidad. También indicó la existencia de casos de licuefacción, fenómeno mediante el cual el suelo pierde temporalmente su capacidad portante y adquiere un comportamiento similar al de un líquido durante un sismo de gran intensidad.

En materia estructural, el especialista señaló la presencia de fallas evidentes en columnas que atribuyó a la falta de estribos suficientes para resistir las fuerzas generadas por el movimiento sísmico. De igual manera, planteó la posibilidad de deficiencias en la resistencia y calidad del concreto empleado en algunas construcciones, aspecto que considera debe ser confirmado mediante análisis técnicos especializados.

El ingeniero destacó que estos hallazgos corresponden a observaciones iniciales y subrayó la necesidad de continuar con investigaciones técnicas que permitan establecer conclusiones respaldadas por estudios detallados de los materiales y de las estructuras afectadas.

Vernet también hizo énfasis en la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión y el cumplimiento de las normas de construcción para reducir la vulnerabilidad de las edificaciones frente a futuros eventos sísmicos.

«Los terremotos no se pueden impedir, pero sí podemos evitar la improvisación, la negligencia y la falta de control, que realmente multiplican las consecuencias de los sismos», afirmó Vernet, instando a que operen instituciones responsables y funcionales.

El especialista señaló que la reconstrucción de La Guaira representa una oportunidad para aplicar criterios técnicos más rigurosos, fortalecer la supervisión de las obras y promover el cumplimiento de las normas de ingeniería y construcción. A su juicio, el análisis de las estructuras afectadas permitirá obtener información valiosa para mejorar la planificación y ejecución de futuros proyectos de infraestructura en zonas con riesgo sísmico.

Asimismo, destacó que la preservación de los escombros facilitará el trabajo de especialistas e instituciones encargadas de evaluar el comportamiento de las edificaciones, permitiendo identificar patrones que contribuyan a reforzar las políticas de prevención y gestión de riesgos.

Finalmente, el ingeniero reiteró que la experiencia debe convertirse en un punto de partida para fortalecer la ingeniería civil y la preparación frente a futuros eventos naturales en el país.

«Necesitamos aprender de este terremoto para que en el futuro hagamos las cosas bien y la reconstrucción de La Guaira se realice de manera adecuada».