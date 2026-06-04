Roberto Vernet advierte que el aumento de la producción petrolera agrava la crisis eléctrica en Venezuela

La discusión sobre la reforma a la Ley del Sistema y Servicio Eléctrico vuelve a colocar en el centro del debate la situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en un contexto marcado por interrupciones recurrentes del servicio y esquemas de administración de carga que continúan afectando a hogares y sectores productivos en distintas regiones del país.

En este escenario, el ingeniero y ex preso político Roberto Vernet sostuvo que el reciente incremento de la producción petrolera nacional estaría generando una mayor presión sobre la capacidad energética disponible, especialmente en las regiones occidentales del país, donde el consumo asociado al bombeo de crudo ha aumentado de forma significativa.

De acuerdo con Vernet, el crecimiento de la actividad petrolera exige un mayor consumo eléctrico para las operaciones de extracción y transporte de hidrocarburos. A su juicio, la falta de ampliación de la generación eléctrica ha provocado que parte de esa demanda energética impacte directamente en el suministro destinado a viviendas y comercios.

«El aumento de la producción petrolera, en más o menos 165.000 barriles, aumentó también el consumo de energía por el bombeo de petróleo. Por ejemplo, en Occidente este consumo aumentó en 196 megavatios», precisó.

El dirigente del partido Gente afirmó que la situación refleja un desequilibrio estructural entre la recuperación de la actividad petrolera y la capacidad operativa del sistema eléctrico nacional, cuya infraestructura continúa enfrentando limitaciones derivadas de años de falta de inversión y mantenimiento.

Según explicó, el problema no se limita únicamente al incremento de la demanda, sino también a la ausencia de nueva capacidad de generación que permita atender simultáneamente las necesidades de la industria energética y del consumo residencial y comercial.

«Esos megavatios no se están produciendo adicionales; se los están quitando a la gente, a las viviendas y a los comercios. Eso no debe ser».

Las declaraciones se producen en momentos en que diversas regiones del país mantienen reportes frecuentes de fallas eléctricas y fluctuaciones de voltaje, situaciones que afectan la operatividad de comercios, industrias y servicios públicos.

Planta Centro vuelve al debate energético

Para Vernet, una de las principales soluciones pasa por la recuperación de la infraestructura termoeléctrica existente, especialmente el complejo de Planta Centro, considerado históricamente como uno de los principales centros de generación eléctrica de Venezuela.

El ingeniero señaló que el racionamiento eléctrico nacional se ubica actualmente en 1.586 megavatios, mientras que la demanda total de la región occidental ronda los 2.322 megavatios. En su evaluación, la recuperación plena de Planta Centro permitiría cubrir una parte importante de esa necesidad energética.

También recordó que la capacidad potencial de generación del complejo asciende a 2.600 megavatios, cifra que, de acuerdo con su planteamiento, permitiría aliviar el déficit energético que afecta a buena parte del país.

«¿Cómo se aumenta la producción de energía eléctrica? Pues, bueno, por ejemplo, prendiendo Planta Centro y esa demanda se supliría», explicó Vernet de manera contundente, insistiendo en que las soluciones técnicas ya existen pero requieren voluntad política y gerencial.

Especialistas del sector eléctrico han señalado en distintas oportunidades que la recuperación de la infraestructura termoeléctrica es uno de los principales desafíos del sistema energético venezolano, junto con las inversiones necesarias para garantizar mantenimiento, estabilidad operativa y ampliación de capacidad.

La relación entre el desempeño del sector petrolero y la disponibilidad eléctrica también ha cobrado relevancia en los últimos años, debido al alto consumo energético que requieren las operaciones de extracción, refinación y transporte de hidrocarburos.

En ese sentido, Vernet consideró que cualquier estrategia orientada a incrementar la producción petrolera nacional debe ir acompañada de una expansión paralela en la generación eléctrica para evitar mayores presiones sobre el sistema.

«El aumento de producción petrolera no se puede llevar a cabo si no se aumenta la producción de energía eléctrica en cantidades suficientes en el país».

Las discusiones sobre la estabilidad del SEN continúan desarrollándose mientras sectores económicos y empresariales mantienen expectativas sobre posibles medidas orientadas a fortalecer la capacidad de generación y reducir el impacto de los apagones sobre la actividad productiva nacional.