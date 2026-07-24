teleSUR celebra 21 años con el lanzamiento de teleSUR Plus y una programación especial enfocada en memoria, solidaridad e innovación editorial

teleSUR conmemora 21 años de trayectoria con una serie de iniciativas orientadas a reforzar su presencia en el ecosistema digital, ampliar la colaboración entre sus equipos periodísticos y presentar contenidos especiales dedicados a la memoria de las víctimas de los recientes sismos en Venezuela. La programación conmemorativa combina innovación tecnológica, proyectos editoriales y producciones audiovisuales que buscan fortalecer el alcance del medio y consolidar su modelo de periodismo multiformato.

Desde el inicio de sus transmisiones, la cadena ha sostenido que su misión consiste en desarrollar un ejercicio periodístico basado en la ética, con la verdad como principio y los intereses de los pueblos como eje de su cobertura. En el marco de este nuevo aniversario, esa visión se refleja en la incorporación de teleSUR Plus, una plataforma concebida para optimizar la producción y distribución de contenidos entre periodistas, corresponsales y editores.

La nueva herramienta digital ha sido diseñada para funcionar como un entorno colaborativo que facilita el trabajo coordinado de las distintas áreas del multimedio. Más allá de servir como un repositorio de información, teleSUR Plus integra una sala de redacción digital que permite compartir materiales, coordinar coberturas y mantener criterios editoriales comunes durante el desarrollo de los acontecimientos.

Con esta plataforma, los equipos periodísticos disponen de un sistema organizado para distribuir contenidos y responder a las exigencias del entorno informativo actual. La iniciativa busca fortalecer los procesos internos de producción, al tiempo que facilita el acceso de aliados estratégicos a contenidos elaborados bajo los estándares editoriales del medio.

Como parte de la programación especial por el aniversario, teleSUR presentó el videoclip y la canción original «Venezuela se Levanta», una producción dedicada a reconocer a las víctimas de los sismos y al voluntariado que participó en las labores de apoyo y rescate.

La obra reunió a Jesús «Paicosa» Guzmán y Noel Márquez en la composición, Manuel Barrios en los arreglos, producción y dirección musical, además de Reinaldo Mijares en la elaboración del guion. También contó con la participación especial de Jorge Beens y de Tsunami, el perro rescatista que ha intervenido en diversas operaciones de búsqueda y salvamento.

La agenda conmemorativa también incorpora el reportaje «Venezuela: epicentro de la solidaridad», una producción periodística que documenta las experiencias de seis sobrevivientes del terremoto, quienes narran los momentos vividos desde el interior de los escombros y describen el proceso de rescate y la respuesta ciudadana desplegada en distintas regiones del país.

Según la producción presentada por teleSUR, el reportaje constituye un registro documental de los acontecimientos ocurridos tras el desastre, mediante testimonios que reconstruyen los hechos desde la perspectiva de quienes los vivieron directamente. A ello se suman contenidos verticales destinados a plataformas digitales y especiales para YouTube que abordan las primeras cuatro semanas posteriores al sismo, ampliando la cobertura mediante formatos adaptados a diferentes audiencias.

La estrategia responde a la apuesta del medio por fortalecer el periodismo multiformato, incorporando narrativas audiovisuales y digitales que complementan la cobertura informativa tradicional y permiten una mayor interacción con el público.

En paralelo, la editorial teleSUR, creada hace un año, participa en la conmemoración con la distribución del libro «Tsunami, el perro rescatista», un cuaderno para colorear orientado a brindar acompañamiento a niños y personas afectadas por el doblete sísmico.

La publicación relata la historia de un perro que superó el abandono y el maltrato, fue adoptado y posteriormente entrenado para participar en labores de rescate. El personaje se ha convertido en un símbolo de solidaridad gracias a su participación en distintas operaciones de búsqueda, incluida la más reciente realizada en Venezuela.

Durante la conmemoración también se recordó el origen del proyecto comunicacional mediante la cita del Comandante Fidel Castro, quien definió a teleSUR como «una trinchera de ideas», además de reconocer el impulso del Comandante Hugo Chávez para la creación del canal.

Al cumplir 21 años de transmisiones, teleSUR acompaña la celebración con una estrategia que combina transformación digital, producción audiovisual, proyectos editoriales y contenidos de carácter documental. Con estas iniciativas, el multimedio busca ampliar sus capacidades de cobertura, fortalecer la colaboración entre sus equipos y mantener una oferta informativa orientada a preservar la memoria colectiva y documentar acontecimientos de relevancia para la sociedad venezolana.