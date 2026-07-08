Encuentro Oceanía transmitirá los Cuartos de Final del torneo internacional de fútbol con actividades familiares y talleres temáticos

CIUDAD DE MÉXICO.– El Centro Comercial Encuentro Oceanía anunció una programación especial para acompañar la fase decisiva del torneo internacional de fútbol, con transmisiones en vivo de los partidos de Cuartos de Final, talleres temáticos y actividades gratuitas dirigidas a toda la familia.

La iniciativa busca convertir al complejo comercial en un punto de reunión para los aficionados que desean seguir los encuentros en un ambiente compartido, al tiempo que disfrutan de la oferta gastronómica y comercial disponible en el recinto.

“Hay partidos que se disfrutan más cuando se viven en compañía. Con la emoción de los Cuartos de Final cada vez más cerca, el Centro Comercial Encuentro Oceanía se prepara para convertirse en uno de los mejores puntos de reunión para seguir cada encuentro del torneo internacional de fútbol, con transmisiones en vivo, talleres temáticos y actividades pensadas para que toda la familia disfrute la experiencia.”

Durante la semana, el centro comercial proyectará varios de los partidos más destacados del campeonato, incluyendo los últimos encuentros de octavos de final y los compromisos correspondientes a los Cuartos de Final.

De acuerdo con la programación anunciada, la jornada comenzará con dos encuentros que marcarán el cierre de la ronda de octavos. El martes 7 de julio se transmitirá el partido entre Argentina y Egipto a las 10:00 horas, seguido por el enfrentamiento entre Suiza y Colombia a las 14:00 horas.

Posteriormente, la atención se centrará en los Cuartos de Final. El jueves 9 de julio está prevista la transmisión del duelo entre Francia y Marruecos a las 14:00 horas. Para el viernes 10 de julio se proyectará otro encuentro de Cuartos de Final cuyos participantes aún están por definirse.

La programación continuará el sábado 11 de julio con el partido entre Noruega e Inglaterra a las 15:00 horas. Más tarde, a las 19:00 horas, los asistentes podrán seguir un nuevo encuentro de Cuartos de Final correspondiente a esta etapa decisiva del torneo.

Actividades para toda la familia

Además de las transmisiones deportivas, Encuentro Oceanía complementará la experiencia con actividades diseñadas para fomentar la convivencia familiar y ofrecer alternativas de entretenimiento para visitantes de distintas edades.

Entre las propuestas destaca el taller Fútbol y Galletas, programado para el jueves 9 de julio a las 16:00 horas. La actividad coincide con la celebración del Día Mundial de la Galleta y permitirá a los participantes elaborar una galleta inspirada en el fútbol.

El viernes 10 de julio se llevará a cabo la actividad denominada Copa del Mundo, una dinámica orientada a estimular la creatividad mediante ejercicios temáticos relacionados con la competencia deportiva.

Para los visitantes más jóvenes, el sábado 11 de julio se realizará el taller Medallas del Mundial, donde los niños podrán crear sus propias medallas inspiradas en el torneo y participar en una experiencia recreativa vinculada al espíritu de la competición.

La estrategia del centro comercial apunta a ofrecer una experiencia integral durante los días de competencia, combinando entretenimiento deportivo, actividades familiares y opciones gastronómicas en un mismo espacio.

Durante los partidos, los asistentes tendrán acceso a la variedad de establecimientos disponibles en el recinto, incluyendo cafeterías, restaurantes y espacios para disfrutar de distintos productos mientras siguen el desarrollo de los encuentros.

La administración del complejo informó que todas las actividades serán gratuitas para quienes presenten un comprobante de compra del día por un monto mínimo de 100 pesos. Asimismo, recordó que las instalaciones permiten el acceso de mascotas, lo que facilita que las familias puedan asistir acompañadas de todos sus integrantes.

Con esta programación especial, Encuentro Oceanía busca aprovechar el interés generado por la fase final del torneo internacional de fútbol para incrementar el flujo de visitantes y consolidarse como una alternativa de entretenimiento para familias y aficionados durante una de las etapas más seguidas de la competencia.