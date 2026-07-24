Nutrisa apuesta por una experiencia inspirada en Pixar para fortalecer su oferta de temporada

Nutrisa anunció una nueva colaboración con Pixar Animation Studios para presentar una propuesta de temporada que combina productos temáticos, nuevos sabores y una experiencia de compra diseñada para conectar con consumidores de distintas generaciones. La iniciativa estará disponible del 23 de julio al 8 de noviembre y busca integrar el entretenimiento con la oferta gastronómica de la marca.

La campaña incorpora recetas inspiradas en algunas de las películas más representativas de Pixar, trasladando elementos de sus historias al menú de Nutrisa mediante combinaciones exclusivas y toppings desarrollados especialmente para esta edición. La empresa apuesta por una estrategia que convierte la visita a sus establecimientos en una experiencia que va más allá del consumo tradicional de helados y postres.

La propuesta también incluye el lanzamiento del nuevo sabor Mandarina, una opción de perfil fresco y cítrico que se incorpora al portafolio de la marca para la temporada de verano. Según Nutrisa, este nuevo sabor servirá como base para varias de las creaciones inspiradas en el universo Pixar, ampliando las alternativas disponibles para los clientes.

La alianza responde a una tendencia cada vez más presente en la industria de alimentos y bebidas, donde las colaboraciones con reconocidas franquicias de entretenimiento buscan ofrecer experiencias diferenciadas y reforzar el posicionamiento de las marcas. En este caso, Nutrisa combina innovación, nostalgia y entretenimiento en una misma campaña comercial.

Además de las nuevas recetas, la empresa presentó una colección exclusiva de tres vasos coleccionables inspirados en el universo Pixar, disponibles por un costo de $55. La compañía indicó que estos artículos fueron diseñados para complementar la experiencia de los visitantes y convertirse en un recuerdo para los seguidores de las producciones del estudio de animación.

La estrategia también contempla una transformación visual de las tiendas Nutrisa mediante elementos decorativos inspirados en las historias de Pixar. Con ello, la cadena busca que cada establecimiento ofrezca un ambiente temático donde los consumidores puedan descubrir, compartir y disfrutar de una experiencia distinta durante su visita.

La colaboración tendrá una segunda etapa durante la temporada de Día de Muertos. Nutrisa informó que lanzará una edición especial inspirada en Coco, la cual incorporará un topping exclusivo como homenaje a las tradiciones mexicanas, la familia y los recuerdos que forman parte de esta celebración.

Con esta extensión, la empresa mantiene vigente la campaña más allá del verano y amplía las oportunidades para que los consumidores descubran nuevas propuestas vinculadas al universo Pixar.

Como parte del lanzamiento, la marca expresó: “¿A qué sabe una gran historia? Este verano, Nutrisa tiene la respuesta.”

Asimismo, la compañía explicó que la colaboración busca trasladar la esencia de algunas de las películas más emblemáticas de Pixar al menú de Nutrisa mediante recetas exclusivas y toppings diseñados para sorprender a los consumidores desde el primer vistazo y en cada cucharada.

La campaña también hace referencia a una de las frases más reconocidas del estudio de animación: “¡Al infinito… y más allá!”, utilizada para reforzar el concepto de una colección que reúne personajes e historias ampliamente conocidas en una experiencia gastronómica de edición limitada.

Con esta iniciativa, Nutrisa fortalece su estrategia de experiencias de marca al integrar nuevos productos, artículos coleccionables y espacios temáticos dentro de sus establecimientos. La colaboración con Pixar busca impulsar el atractivo de la temporada mediante una propuesta que combina entretenimiento y gastronomía, ofreciendo a los consumidores una alternativa diferente para disfrutar durante los próximos meses.