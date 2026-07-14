Game Changers Championship 2026 llegará a São Paulo con las mejores escuadras de VALORANT y venta de boletos desde agosto

São Paulo se prepara para convertirse en el centro de atención de los esports internacionales con la celebración del VALORANT Game Changers Championship 2026, evento que reunirá a las mejores escuadras de Game Changers del mundo para disputar el título mundial de la temporada. El torneo se llevará a cabo entre el 22 de octubre y el 1 de noviembre y marcará el cierre de otro año histórico para la competencia de VALORANT.

La organización confirmó que la venta general de boletos comenzará el próximo 7 de agosto, permitiendo a los aficionados asegurar su lugar para presenciar uno de los campeonatos más importantes del calendario competitivo de Riot Games.

“Hoy nos complace anunciar que los boletos para el VALORANT Game Changers Championship 2026 estarán disponibles a partir del 7 de agosto a las 10 am MX / 11 am CO PE / 12 pm CL / 1 pm AR.”

La competencia se desarrollará en la Riot Games Arena São Paulo, ubicada en el distrito de Barra Funda, donde diez equipos clasificados buscarán levantar el trofeo mundial frente a una de las comunidades de esports más apasionadas de la región.

Venta de boletos y detalles del evento

Los organizadores informaron que la venta general comenzará el jueves 7 de agosto y abarcará todas las jornadas de competencia. Los boletos estarán disponibles para la fase inicial, los playoffs y las finales, permitiendo a los seguidores asistir a cualquiera de las etapas del campeonato.

La Fase Inicial y los Playoffs, programados entre el 22 y el 28 de octubre, tendrán un costo de R$160 para la entrada general. Por su parte, los boletos para el Fin de Semana de las Finales, que se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre, tendrán un precio de R$210. La organización también confirmó un límite de dos entradas por compra.

Durante cada jornada, las puertas del recinto abrirán a las 2:00 de la tarde, hora de Brasilia, mientras que los encuentros comenzarán una hora después, a las 3:00 p.m.

Además de las actividades dentro de la arena, los asistentes podrán disfrutar de una Watch Party cercana al recinto principal. Esta iniciativa permitirá a los aficionados seguir la competencia en compañía de la comunidad, participar en activaciones especiales y disfrutar de experiencias diseñadas para complementar el espectáculo competitivo.

Según los organizadores, próximamente se ofrecerán más detalles sobre la ubicación exacta y la programación de estas actividades paralelas.

El camino hacia el campeonato mundial

Antes de llegar a São Paulo, los equipos deberán superar los distintos circuitos regionales de Game Changers que se desarrollan a lo largo del año. Las organizaciones competirán en torneos clasificatorios en Americas, EMEA, Pacífico y China con el objetivo de asegurar uno de los lugares disponibles para el campeonato mundial.

El recorrido hacia Brasil estará marcado por enfrentamientos decisivos entre algunas de las mejores jugadoras del ecosistema competitivo de VALORANT. Mientras los equipos campeones buscarán mantener su legado, nuevas organizaciones intentarán abrirse paso y dejar su huella en la escena internacional.

La edición de 2025 se celebró en Seúl, donde Team Liquid derrotó a Shopify Rebellion Gold para conquistar el título mundial. A lo largo de aquella competencia se vivieron momentos destacados que ayudaron a consolidar el crecimiento del programa Game Changers.

Entre las actuaciones más recordadas estuvo la de Daiki, quien fue reconocida como la Jugadora Más Valiosa del torneo tras convertirse en una de las principales figuras de la competencia.

São Paulo recibirá a la élite de Game Changers

El VALORANT Game Changers Championship 2026 contará con diez equipos clasificados que competirán durante diez días en un formato de eliminación que definirá al nuevo campeón mundial. La presencia de las mejores escuadras internacionales promete ofrecer una competencia de alto nivel y consolidar a São Paulo como uno de los principales escenarios de los esports globales.

Más allá de los partidos, el fin de semana de las finales incluirá actividades dirigidas a la comunidad, encuentros con creadores de contenido y experiencias diseñadas para celebrar el crecimiento del ecosistema de Game Changers junto a aficionados y participantes.

La expectativa también gira en torno a la posibilidad de que las actuales campeonas logren defender su corona o que una nueva potencia competitiva emerja para conquistar el escenario internacional.

Con una temporada completa de preparación detrás de cada organización y una afición reconocida por su entusiasmo, el campeonato promete convertirse en uno de los eventos más destacados del año para la comunidad de VALORANT.

La historia comenzará a escribirse el próximo 22 de octubre en São Paulo, cuando los mejores equipos del mundo entren al escenario en busca de la gloria y del título del VALORANT Game Changers Championship 2026.