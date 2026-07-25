Glover U incorpora a Henry Quintero como su primer coach latino de habla hispana

DETROIT, Estados Unidos. Glover U anunció la incorporación de Henry Quintero a su equipo de coaches, una decisión que marca un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de la organización al convertirlo en el primer coach latino de habla hispana dentro de su plantilla. La empresa considera que este nombramiento fortalecerá su capacidad para atender a agentes inmobiliarios, líderes de equipos y propietarios de corredoras interesados en impulsar el desarrollo de sus negocios mediante procesos estructurados de formación y liderazgo.

Nacido en Venezuela y radicado en el sur de Florida, Quintero cuenta con más de una década de experiencia en el sector inmobiliario. A lo largo de su carrera ha desarrollado corredoras rentables, liderado procesos de reclutamiento de agentes y formado líderes dentro de la industria, experiencia que ahora aportará a la organización especializada en capacitación y coaching para profesionales del mercado inmobiliario.

La incorporación también representa una expansión de la oferta de Glover U para atender a agentes, líderes de equipos y propietarios de corredoras que buscan fortalecer sus operaciones mediante sistemas de trabajo enfocados en la productividad, la disciplina y la ejecución constante.

“Henry has produced, recruited, built offices and coached leaders at a high level,” said Jeff Glover, president of Glover U. “He knows how to turn goals into clear models and help people execute. He also gives us an important opportunity to better serve Spanish-speaking real estate professionals,” Glover added.

De acuerdo con la empresa, el trabajo de Quintero estará orientado a ayudar a los profesionales del sector inmobiliario a construir negocios más predecibles mediante la implementación de sistemas claros, calendarios disciplinados, mecanismos de rendición de cuentas y una ejecución consistente de sus objetivos comerciales.

El nuevo integrante del equipo de coaching considera que la diferencia entre un negocio estable y uno con resultados variables depende principalmente de la capacidad para ejecutar procesos de manera constante.

“Most agents and leaders do not need more knowledge. They need execution,” said Quintero. “When you create clarity, accountability and consistency, the business becomes predictable. I am proud to help Glover U reach and serve more Latino and Spanish-speaking professionals,” Quintero added.

Antes de incorporarse al sector inmobiliario, Quintero obtuvo un título en Finanzas y Economía en Troy University y desarrolló una carrera de 14 años en la banca comercial. Durante ese período participó en la creación del primer banco hispano del estado de Alabama, experiencia que fortaleció su visión sobre gestión financiera y desarrollo empresarial.

Su ingreso al mercado inmobiliario ocurrió en 2014, cuando comenzó como agente de captación de propiedades a tiempo parcial en Dothan, Alabama. En menos de dos años logró posicionarse entre los 20 agentes con mejor desempeño dentro de la asociación inmobiliaria local, consolidando rápidamente su presencia en ese mercado.

En 2018 asumió un nuevo desafío al convertirse en líder fundador de un Keller Williams Market Center en Dothan. Según la información proporcionada por Glover U, la oficina se convirtió en apenas 18 meses en la corredora inmobiliaria más grande de la ciudad. Posteriormente ocupó cargos de liderazgo en Keller Williams North Atlanta y Keller Williams Lake Nona, en Orlando.

Durante su gestión en Lake Nona, la oficina alcanzó durante dos años consecutivos el primer lugar en cantidad bruta de agentes dentro de la región North Florida de Keller Williams. Más adelante, tras regresar a Keller Williams North Atlanta en 2024, contribuyó a que la oficina obtuviera la categoría MREA Market Center y se convirtiera en el único Market Center de Keller Williams en superar un millón de dólares en ganancias durante 2025, según indicó la organización.

Además de sus responsabilidades ejecutivas, Quintero obtuvo la certificación como coach de MAPS, función desde la cual ha acompañado el desarrollo profesional de más de 100 agentes y líderes del sector inmobiliario. Su experiencia abarca procesos de liderazgo, crecimiento organizacional, reclutamiento y mejora del desempeño comercial.

Actualmente, Quintero es copropietario de una corredora inmobiliaria que opera en los mercados de Coral Gables y Miami. Desde esa posición trabaja con agentes individuales, propietarios de equipos y directivos de corredoras interesados en fortalecer aspectos como el reclutamiento, la productividad, la rendición de cuentas y la rentabilidad.

Con esta incorporación, Glover U busca consolidar su crecimiento dentro de la industria inmobiliaria y ampliar el alcance de sus programas de formación para profesionales del sector, apoyándose en la experiencia de Quintero para fortalecer el desarrollo de líderes y organizaciones enfocadas en la expansión sostenible de sus negocios.