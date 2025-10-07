“Caballero Universal” da inicio oficial a su quinta edición con 24 países en competencia

Caracas, Venezuela. — La ciudad de Caracas se viste de gala para recibir a los representantes de veinticuatro países que participan en la quinta edición del certamen internacional “Caballero Universal”, un evento que busca exaltar la elegancia, la cultura y el talento masculino. La gran noche final está programada para el 11 de octubre, fecha en la que se conocerá al nuevo portador del título que actualmente ostenta el canadiense Jeremy Ste-Marie.

El pasado 1 de octubre, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía se convirtió en el punto de encuentro para los competidores provenientes de distintos continentes, quienes fueron recibidos por el presidente de la organización, Raenrra, y su equipo de producción. Con esta edición, el concurso celebra cinco años consecutivos de trayectoria, consolidándose como una de las plataformas de proyección internacional más destacadas en su categoría.

Una competencia que celebra la diversidad

En esta edición participan Matias Alegre (Argentina), Israel Silva (Brasil), David Céspedes (Bolivia), Rico Gabon (Canadá), Mauro Vallejos (Chile), Anderson Díaz (Colombia), Osbel Pérez (Cuba), Diego Molina (El Salvador), Kiko Sánchez (España), Adrián Quiroz (Estados Unidos), Marnny Lampa (Filipinas), Franclin Lara (Guatemala), John Kervens Azor (Haití), Noel Quiñonez (Honduras), Anantha Krishna (India), Luca Scandolara (Italia), Ulises Banos (México), Liván Riccelli (Nicaragua), Richard Acurero (Panamá), Luis Dávila (Perú), Frandy Rodríguez (Portugal), Noel Adrián Quiñonez (Puerto Rico), Oscar del Rosario (República Dominicana) y Franco Daniel Cova (Venezuela).

Los jóvenes competirán en un programa que se desarrollará entre el 1 y el 11 de octubre, con actividades que incluyen retos artísticos, deportivos y culturales en distintos lugares de Caracas y en otros estados del país. Estas experiencias forman parte del proceso de evaluación que permitirá al jurado seleccionar al nuevo ganador.

El presidente de la organización explicó que el enfoque de este año mantiene la misma filosofía que ha caracterizado al certamen desde su creación. “Nos enfocamos en promover el turismo, el deporte, la moda, la cultura, y la hermandad, en todas nuestras ediciones”, comentó Raenrra, destacando que la competencia busca mostrar lo mejor del talento y los valores humanos de cada participante.

Promoción del turismo y proyección internacional

“Caballero Universal” se ha convertido en una vitrina para mostrar el potencial de Venezuela como destino turístico y cultural. A lo largo de la semana, los participantes recorrerán lugares emblemáticos de la capital y de otros estados, en una agenda que combina actividades de responsabilidad social, moda, cultura y promoción turística.

El evento no solo busca coronar a un ganador, sino también ofrecer una experiencia formativa integral que impulse la carrera y el crecimiento personal de los competidores. En cada edición, el certamen incorpora actividades orientadas al liderazgo, la comunicación, la imagen pública y la vocación social, lo que lo distingue dentro del circuito internacional de concursos masculinos.

Con el paso de los años, “Caballero Universal” ha ganado prestigio en América y Europa, atrayendo la atención de medios especializados, diseñadores, productores y profesionales del entretenimiento. Este posicionamiento ha permitido a la organización consolidar alianzas estratégicas que contribuyen al fortalecimiento de la marca y al reconocimiento del talento emergente.

Un equipo de producción con experiencia

El certamen cuenta con el respaldo de un equipo de profesionales de amplia trayectoria en el mundo del espectáculo y la producción artística. Entre los miembros del equipo destacan Brian Urea Fajardo, Jheisson Rodríguez, Yuraima Quintero, Giselle Reyes, Gabriel Bastidas, Yeyson Rivero y Alirio Vargas, quienes aportan su experiencia en diversas áreas como la dirección escénica, pasarela, estilismo, imagen y coordinación logística.

Su labor garantiza la calidad del evento y la puesta en escena de un espectáculo que combina elegancia, modernidad y creatividad, elementos que han convertido a “Caballero Universal” en una referencia internacional en el ámbito de los certámenes de belleza y talento masculino.

Expectativa hacia la gran final

La gran noche final, programada para el 11 de octubre, marcará el cierre de esta quinta edición con una gala de producción internacional en la que se presentarán los 24 candidatos. Durante la velada, se evaluarán aspectos como presencia escénica, talento, comunicación y compromiso social.

El nuevo ganador asumirá la responsabilidad de representar a la organización a nivel global, participando en actividades y eventos en diferentes países como embajador de la marca y sus valores.

Con esta quinta edición, “Caballero Universal” reafirma su compromiso con la promoción del talento, la diversidad cultural y la proyección internacional de Venezuela, consolidándose como un espacio donde la moda, el arte y la identidad se unen en un mismo escenario para celebrar el potencial de la nueva generación de líderes masculinos.