HONOR 400 Series: la inteligencia artificial que revoluciona la fotografía móvil

San José, Costa Rica. En un mercado cada vez más competitivo, donde los usuarios buscan capturar y compartir momentos significativos con la mejor calidad posible, HONOR ha presentado una propuesta que promete transformar la experiencia de la fotografía móvil. Su nuevo dispositivo, la HONOR 400 Series, llega con la promesa de democratizar la fotografía profesional gracias a una inteligencia artificial (IA) avanzada que optimiza automáticamente cada toma, permitiendo obtener resultados excepcionales sin importar el nivel de experiencia del usuario.

La inteligencia artificial como aliada del fotógrafo moderno

Hoy en día, lograr fotografías de calidad profesional puede ser un reto para quienes no dominan las técnicas de exposición, enfoque o balance de blancos. Consciente de ello, HONOR ha diseñado el HONOR 400 para ofrecer una experiencia accesible, intuitiva y de alto rendimiento.

Según la marca, “Gracias a su avanzada IA, el HONOR 400 optimiza cada toma automáticamente, permitiendo a usuarios de cualquier nivel de experiencia obtener resultados profesionales sin esfuerzo.”

El dispositivo está equipado con una cámara principal AI ultra nítida de 200MP y un sensor de 1/1.4 pulgadas, componentes que establecen una base sólida para una captura de imagen superior. Su sistema inteligente analiza el entorno y ajusta la configuración automáticamente, logrando fotografías equilibradas y fieles a la realidad.

Imagina un atardecer lleno de colores que se desvanecen rápidamente. Con el HONOR 400, no es necesario ajustar manualmente la exposición o el balance de blancos. El sistema reconoce la escena y optimiza los parámetros para capturar la riqueza cromática y la luminosidad del momento, entregando una imagen con rango dinámico optimizado y detalles nítidos, lista para compartir.

En el caso de los retratos, la función Retrato instantáneo con AI permite enfocar la atención en la expresión natural del sujeto, incluso cuando está en movimiento. La inteligencia artificial ajusta la iluminación y el enfoque de forma automática, garantizando que cada detalle del rostro y el entorno se capture con claridad. Así, una foto espontánea de un niño jugando o de un amigo riendo se convierte en un retrato profesional sin necesidad de configuraciones complejas.

Incluso en condiciones de poca luz, como un restaurante o un evento nocturno, la IA mejora la visibilidad y reduce el ruido, manteniendo la definición y la fidelidad de los colores.

Tecnología que impulsa la creatividad

Más allá de la optimización automática, el HONOR 400 incorpora herramientas impulsadas por IA que amplían las posibilidades creativas del usuario. Entre ellas destaca el Súper Zoom AI, que permite acercamientos de hasta 30x sin perder nitidez, ideal para capturar objetos distantes con claridad.

Asimismo, la función Eliminar transeúntes con AI ofrece la posibilidad de eliminar elementos o personas no deseadas en las imágenes, enfocando la atención en el sujeto principal. Por otro lado, el Escalamiento de foto por AI revitaliza fotografías antiguas o de baja resolución, utilizando algoritmos inteligentes que restauran detalles y mejoran la calidad general.

La cámara frontal de 50MP garantiza selfies con gran nivel de detalle, mientras que la estabilización dual OIS+EIS proporciona tomas estables incluso en movimiento, una ventaja significativa para creadores de contenido y usuarios que buscan resultados profesionales en cualquier situación.

Rendimiento, durabilidad y diseño

El HONOR 400 combina potencia, eficiencia y elegancia. En su interior, integra el procesador Snapdragon 7 Gen 3, que asegura un rendimiento fluido en tareas exigentes como la edición de fotos y la multitarea.

Su pantalla OLED de 6.55 pulgadas ofrece una experiencia visual inmersiva, con colores vivos y negros profundos, ideal para revisar imágenes o disfrutar contenido multimedia.

La batería Silicon-Carbon de 6000mAh proporciona autonomía extendida, mientras que la carga rápida HONOR SuperCharge de 80W permite recuperar energía en cuestión de minutos. Además, el dispositivo cuenta con resistencia al agua y al polvo IP65 y NFC para pagos y conectividad sin contacto, reforzando su carácter práctico y moderno.

Un aliado para capturar la vida

El HONOR 400 no es solo un teléfono, sino una herramienta que empodera al usuario a capturar la belleza de cada momento. “El HONOR 400 es más que un smartphone; es una herramienta que empodera a cada usuario para capturar y crear imágenes excepcionales. Su diseño intuitivo y la potencia de su inteligencia artificial lo convierten en una opción destacada para quienes buscan elevar su experiencia fotográfica sin complicaciones, haciendo que cada momento capturado sea una obra digna de compartir.”

Cabe destacar que la función Imagen a video con AI se encuentra actualmente en una versión de prueba limitada. Su disponibilidad puede variar y está sujeta a cambios después del 31 de diciembre de 2025 (GMT+8). La compañía aclara que, debido a funciones de terceros y otros factores, la experiencia del usuario podría diferir según el mercado o la versión del dispositivo.

Para obtener más información, los interesados pueden visitar la tienda oficial en línea https://tiendahonor.cr o el sitio https://www.honor.com/cam/, así como las redes sociales de HONOR Costa Rica en Facebook e Instagram.