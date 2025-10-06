Feria del Malacho y Regata de Peñeros “Conchita” en honor a San Francisco de Asís atrajo a más de 17 mil visitantes en Macanao

La Península de Macanao se vistió de fiesta durante el fin de semana con la realización de la Feria del Malacho y la Regata de Peñeros “Conchita”, actividades que reunieron a más de 17 mil visitantes en el sector Playa La Poza, como parte de las festividades en honor a San Francisco de Asís, patrono del municipio Península de Macanao.

Los eventos, organizados por la Alcaldía del municipio Península de Macanao, bajo la dirección del alcalde bolivariano Carlos Sulbarán, y el Instituto Municipal de Turismo, congregaron a familias, pescadores, turistas, artesanos, emprendedores, cultores, artistas, y autoridades civiles y militares. La jornada representó un espacio de encuentro que fortaleció la identidad cultural y el turismo local, posicionando a Macanao como un destino de interés dentro del oriente venezolano.

Durante el acto de apertura, el alcalde Carlos Sulbarán destacó el valor espiritual y cultural de esta tradición que se ha mantenido viva por generaciones. “Estas actividades son un homenaje a nuestras raíces, a la fe del pueblo en San Francisco de Asís. La Feria del Malacho y la Regata de Peñeros son tradiciones que nos unen como comunidad y hoy más que nunca, debemos preservarlas y con ello, honrar el gentilicio macanagüero y el arduo trabajo de nuestros pescadores”, expresó la primera autoridad municipal.

Sabor y creatividad en la Feria Gastronómica del Malacho

Uno de los grandes atractivos de la celebración fue la Feria Gastronómica del Malacho, que cautivó a los asistentes con una amplia variedad de platos elaborados a base de malacho (Albula vulpes o macabí), un pez característico de las costas margariteñas.

El jurado calificador estuvo integrado por Luisabel Marcano, Gustavo Villarroel y Edward Marcano del Instituto Iberoamericano, junto a Leandro Costardi, vicepresidente de Fedecámaras Nueva Esparta. Los expertos evaluaron la creatividad, presentación y sabor de cada propuesta culinaria, destacando la calidad y el talento de los participantes.

El primer lugar fue obtenido por el equipo de Rayant Hurtado con el “Encocado de Malacho”, mientras que el segundo lugar correspondió a Olivia Marín con el “Corbullón de Malacho”. El tercer lugar fue para Isabel Marín con las tradicionales albóndigas de malacho, y el cuarto lugar lo ocupó Francisco Marín con su preparación “Huevos al Dragón”.

La emoción del mar: Regata de Peñeros “Conchita”

La Regata de Peñeros “Conchita” fue otro de los momentos estelares de la festividad. Esta competencia náutica, una de las más esperadas por las comunidades costeras del oriente del país, contó con la participación de 14 escuderías que compitieron en las categorías 40 HP y 75 HP.

Los pilotos demostraron gran destreza durante el recorrido, exhibiendo su habilidad y experiencia en el manejo de embarcaciones tradicionales. En la categoría 40 HP, el equipo “Ferrari” de Nueva Esparta se alzó con la presea dorada, mientras que en los 75 HP, el triunfo fue para “Monastery”, representante del estado Sucre.

El evento marítimo, acompañado por los aplausos del público, reforzó el sentido de competencia sana y el orgullo de los pescadores locales, quienes mantienen viva esta tradición náutica como símbolo de su identidad.

Cultura, fe y comunidad

El cierre de la jornada estuvo marcado por una tanda cultural llena de música, danza y talento, que rindió homenaje a San Francisco de Asís. Se presentaron agrupaciones como Danzas Macanao, Robledal y Perlas Margariteñas, junto al homenaje al reconocido cultor peninsular Miguel Vásquez.

El espectáculo también incluyó las actuaciones del grupo Penisla, el Ensamble Municipal, Itzayana Santos con las Danzas Narciso Gil, Yendis Academia de Baile, Parranderos de Guarame, Wakanda Margarita y Ayombe, en un despliegue artístico que reflejó el talento y la diversidad cultural de la región.

El Comité Organizador expresó su reconocimiento a las instituciones que colaboraron en la seguridad y atención del evento: Bomberos Nacionales Bolivarianos, Bomberos Marinos de INEA, Protección Civil, Guardacostas, IAPOLEBNE, Policía Naval y Comunal, Cruz Roja, y especialmente a la ZODI Marítima e Insular Oriental 74. También agradecieron el apoyo de TecniCable, Apuestas Royal, y del destacado locutor Marco Cardozo de Unión Radio 94.9.