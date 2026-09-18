Filmelier+ se une al 30 Tour de Cine Francés para ampliar la difusión del cine galo en México

Filmelier+ ha anunciado una alianza con el 30 Tour de Cine Francés, una de las principales muestras itinerantes dedicadas a la cinematografía francesa en México. La colaboración busca conectar la experiencia tradicional de las salas con el consumo de cine en streaming, ampliando las opciones para el público interesado en producciones contemporáneas y de autor.

Bajo el concepto “Historias que hablan francés”, la iniciativa coincide con una nueva edición del Tour de Cine Francés, que desde el 10 de septiembre y hasta octubre lleva siete películas a salas de más de 70 ciudades mexicanas.

El Tour de Cine Francés celebra 30 años en México

Con tres décadas de trayectoria, el Tour de Cine Francés se ha consolidado como una plataforma para acercar al público mexicano algunas de las producciones más recientes de la cinematografía gala.

La edición de este año mantiene ese objetivo con una selección de siete títulos que recorren distintas ciudades del país. La programación permite que espectadores fuera de los principales núcleos cinematográficos tengan también acceso a estrenos franceses en pantalla grande.

La nueva colaboración con Filmelier+ pretende extender esa experiencia más allá de las proyecciones presenciales. El planteamiento combina el carácter colectivo de acudir a una sala de cine con la posibilidad de continuar explorando películas francesas desde casa.

“Historias que hablan francés” conecta las salas con el streaming

Como parte central de la alianza, Filmelier+ incorporará a su plataforma la colección permanente “Historias que hablan francés”, formada por una selección de películas relacionadas con distintas vertientes de la cinematografía francófona.

El catálogo incluirá producciones de géneros diversos, desde dramas históricos y propuestas familiares hasta historias de suspense, romances y thrillers de autor.

Entre los títulos seleccionados figuran La favorita del rey, Chopin, una sonata en París, Red Rooms Obsesión Perversa, Curiosa, La mujer más rica del mundo y Vidas entrelazadas.

A ellos se suman Benedetta y Emmanuelle, cuya incorporación a Filmelier+ está prevista para el 17 de septiembre.

Una propuesta para mantener viva la conversación sobre el cine francés

La iniciativa busca aprovechar el interés generado por las películas proyectadas durante el Tour para facilitar que los espectadores puedan continuar descubriendo otras producciones francesas y francófonas a través del catálogo digital.

La cinematografía francesa cuenta históricamente con una presencia relevante en festivales, muestras especializadas y circuitos de cine de autor en México. El Tour de Cine Francés ha contribuido durante 30 años a esa difusión mediante una programación itinerante que acerca las producciones a espectadores de diferentes regiones.

Filmelier+, por su parte, está especializado en cine contemporáneo y de autor. Su participación incorpora un componente digital a la iniciativa y permite prolongar el contacto con este tipo de contenidos una vez finalizada la experiencia en las salas.

Una alianza centrada en la comunidad cinéfila

La colaboración también pretende fortalecer la conversación cultural en torno a las producciones francesas y facilitar el acceso a películas de distintos estilos narrativos.

Fabio Lima, CEO de SOFA DGTL, destacó el papel de las comunidades que ya siguen este tipo de cinematografía y explicó el objeti