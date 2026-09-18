Kernel Hearts llega a PC y consolas con acción roguelike cooperativa y juego cruzado

Kernel Hearts, el primer videojuego desarrollado por Ephemera Games, ya está disponible en PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2. Publicado por Whitethorn Games, el título combina acción, elementos roguelike y juego cooperativo en una aventura ambientada en una Torre de Babel dominada por criaturas celestiales.

El lanzamiento amplía la oferta de RPG de acción disponibles en las plataformas actuales y propone partidas centradas en la progresión, la personalización de habilidades y la cooperación entre hasta cuatro jugadores.

Una batalla para ascender por la Torre de Babel

La historia de Kernel Hearts sitúa a los jugadores en un mundo al borde de la extinción. La misión consiste en ascender por la Torre de Babel, combatir contra hordas de enemigos de inspiración celestial y derrotar a poderosos guardianes que controlan las distintas regiones.

Cada partida permite obtener habilidades temporales capaces de modificar y reforzar ataques, hechizos y movimientos. Estas mejoras pueden combinarse para ejecutar golpes y combos más potentes a medida que aumenta la dificultad.

La estructura roguelike hace que la derrota forme parte del proceso de progresión. Cuando una expedición termina, la unidad del jugador regresa al laboratorio, donde las recompensas obtenidas anteriormente pueden utilizarse para desbloquear nuevas posibilidades.

Hasta 256 KB de chips para personalizar cada unidad

Uno de los principales sistemas de progresión gira en torno a los chips de habilidad. Los jugadores pueden equipar hasta 256 KB de chips, creando configuraciones adaptadas a diferentes estilos de combate.

Este sistema permite conservar parte del progreso entre partidas y preparar nuevas estrategias antes de volver a enfrentarse a los peligros de la torre.

A ello se suma la llamada maldición de la Torre. Permanecer demasiado tiempo en una misma zona provoca la aparición de adversarios cada vez más poderosos, lo que obliga a mantener un ritmo constante durante la exploración.

Los jugadores también pueden aprovechar la energía de la propia Torre para disipar las maldiciones y activar temporalmente una transformación mágica. Durante este estado, el personaje alcanza una forma más poderosa y puede ejecutar ataques especialmente destructivos.

Cooperativo para cuatro jugadores y crossplay en PC

Kernel Hearts puede jugarse en solitario o en modo cooperativo con hasta tres amigos. La propuesta anima a combinar las habilidades de los distintos integrantes del grupo para crear estrategias capaces de hacer frente a los enemigos y jefes de cada área.

Ephemera Games y Whitethorn Games también han confirmado la incorporación de crossplay entre las versiones de PC. De este modo, los usuarios de Steam, Epic Games Store y Windows Store pueden compartir partidas independientemente de la tienda digital utilizada.

Esta función facilita la creación de grupos dentro de la comunidad de PC al eliminar las barreras entre las tres plataformas de distribución.

Aliados, relaciones y vínculos durante la aventura

La progresión no se limita al combate. Cada dominio celestial incluye personajes que pueden convertirse en aliados durante el viaje.

Los jugadores tendrán la posibilidad de interactuar con ellos y fortalecer sus vínculos a medida que avanzan. Algunas de estas relaciones pueden desarrollarse todavía más e incorporar elementos románticos, añadiendo una vertiente social a la estructura de acción y exploración.

Disponible en las principales plataformas actuales

Kernel Hearts está disponible para PC a través de Steam, Epic Games Store y Windows Store, además de PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2.

Con su combinación de acción roguelike, progresión mediante chips, transformaciones mágicas y cooperación para hasta cuatro participantes, el debut de Ephemera Games apuesta por una experiencia diseñada tanto para quienes prefieren avanzar en solitario como para grupos que quieran enfrentarse juntos a los desafíos de la Torre de Babel.