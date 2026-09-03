Hunt Slonem regresa a Nueva York con “Through the Looking Glass” en One Art Space

El artista neoexpresionista estadounidense Hunt Slonem regresa al circuito expositivo de Nueva York con “Through the Looking Glass”, una muestra presentada en One Art Space, en Tribeca, que reúne pinturas y esculturas centradas en algunos de los motivos más reconocibles de su trayectoria: conejos, mariposas, aves tropicales, colores intensos y patrones repetitivos inspirados en la naturaleza.

La exposición permanecerá abierta hasta el 28 de septiembre de 2026 y representa la primera muestra de Slonem en la ciudad de Nueva York en cinco años. La propuesta combina obras monumentales con piezas de dimensiones más íntimas, ofreciendo un recorrido por distintas etapas, formatos y técnicas de la producción del artista.

“Pink Ascension” ocupa un lugar central en la exposición

Entre las principales obras de la muestra se encuentra “Pink Ascension” (2021), un óleo sobre lienzo de 77 por 101 pulgadas. La composición presenta mariposas desplazándose sobre un amplio fondo rosado y refleja el interés de Slonem por el ritmo visual, la repetición y el movimiento.

En contraste aparece “Blue Hutch” (2025), un óleo sobre madera de 20 por 24 pulgadas que representa varios de los característicos conejos del artista sobre un fondo azul intenso. La pieza, presentada dentro de un marco ornamentado, combina pinceladas espontáneas con una composición de carácter decorativo.

La diferencia de escala entre ambas obras permite observar uno de los ejes de la exposición: la capacidad de Slonem para trasladar sus motivos recurrentes a formatos, materiales y superficies diferentes sin abandonar el lenguaje visual que ha desarrollado durante décadas.

Conejos y mariposas recorren la producción de Slonem

La selección incluye otras obras protagonizadas por mariposas, entre ellas “Red Sea Migration III” (2026), “Silver Ascension Travel Tomorrow” (2022) y “White Ascension (August Moon)” (2026).

Los conejos también ocupan una parte importante del recorrido a través de trabajos como “Blue Rhapsody Diamond Dust” (2023), “Totem Fluffle” (2026) y “Pink Pair” (2026). La exposición incorpora además esculturas, ampliando la presentación más allá de la pintura y mostrando cómo Slonem reinterpreta formas familiares mediante variaciones de escala, materiales, color y textura.

MaryAnn Giella McCulloh, curadora y copropietaria de One Art Space, destacó el carácter visual de la producción presentada en Tribeca.

“There is something almost jewel-like about Hunt Slonem’s artistry – the color, texture, and repetition, from his bunnies to his butterflies and beyond, draw you in. Beneath that beauty lies a deeper visual language, where nature, imagination, color, and mystery become one. Through the Looking Glass is an invitation into his extraordinary world”

La naturaleza y la repetición definen el lenguaje del artista

La repetición constituye uno de los elementos fundamentales de la trayectoria de Slonem. Inspirado por la naturaleza y por las aves exóticas que forman parte de su entorno cotidiano, el artista ha regresado durante décadas a imágenes de conejos, mariposas y pájaros tropicales.

Su producción se distingue por pinceladas texturizadas, colores saturados y figuras que se repiten dentro de una misma composición. Los patrones presentes en elementos naturales, desde plumas y hojas hasta la vegetación, han sido una referencia constante en el desarrollo de ese lenguaje artístico.

Al referirse a “Through the Looking Glass”, Slonem describió la exposición como una extensión de ese universo creativo.

“A dream of what I see through the looking glass, where my creatures go, where we cannot see them, following their wonder — wonderland and inspiration, the source of all my creativity. A joyous venture.”

One Art Space lleva la obra de Slonem a Tribeca

“Through the Looking Glass” está curada por MaryAnn Giella McCulloh y se presenta en One Art Space, ubicado en 23 Warren Street, en Tribeca, Nueva York. La exposición permanecerá abierta al público hasta el cierre de su programación.

La muestra también ofrece a coleccionistas y visitantes una amplia perspectiva sobre la producción de Slonem, al reunir obras de diferentes dimensiones, materiales y formatos dentro de una misma presentación.

Slonem es reconocido por sus pinturas de conejos, mariposas y aves tropicales, además de su producción escultórica y su trabajo vinculado con la restauración de propiedades históricas. Su trayectoria ha consolidado una estética identificable basada en la repetición, los colores vivos y una pincelada expresiva.

Sus obras forman parte de las colecciones permanentes de aproximadamente 250 museos alrededor del mundo, entre ellos The Metropolitan Museum of Art, Solomon R. Guggenheim Museum, Whitney Museum of American Art, Joan Miró Foundation y New Orleans Museum of Art.

Con esta exposición en Tribeca, One Art Space reúne distintas facetas de la producción de Slonem y devuelve su particular universo de naturaleza, color y repetición al escenario artístico de Nueva York.