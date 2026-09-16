Mi Amigo el Sol llegará a los cines de México el 19 de noviembre con una aventura inspirada en la mitología mexica

Mi Amigo el Sol, la nueva película de animación de Fotosíntesis Media, llegará a los cines de todo México el próximo 19 de noviembre. La producción combina mitología mexica, fantasía y aventura con una historia familiar centrada en la relación entre un padre y su hija, al tiempo que explora temas como la identidad, las raíces y el vínculo entre generaciones.

Dirigida por Alejandra Pérez González, una de las primeras mujeres en México en ponerse al frente de un largometraje de animación, la cinta es una coproducción entre México y Brasil realizada por Fotosíntesis Media y Tortuga Studios. La película, desarrollada en animación 2D, tendrá distribución nacional en salas comerciales bajo el sello de Cinemex.

Una historia de familia conectada con la mitología mexica

La trama de Mi Amigo el Sol sigue a Diego, un padre que intenta construir un futuro mejor para su hija Xóchitl. La joven, apasionada por el arte, encuentra a través del muralismo y de la mitología mexica una forma de acercarse a sus propias raíces culturales.

La vida de ambos cambia cuando uno de los murales de Xóchitl cobra vida y abre un portal hacia Tollan, presentado en la película como el mundo de los dioses. Allí, la joven es señalada como la elegida para convertirse en el Sexto Sol.

Separados entre dos mundos, Diego y Xóchitl tendrán que enfrentarse a dioses, criaturas míticas y sus propias diferencias personales mientras buscan la manera de reencontrarse.

Alejandra Pérez González apuesta por acercar las raíces mexicanas a nuevas generaciones

La directora explica que la película nació con la intención de recuperar elementos de la tradición cultural mexicana y presentarlos desde una perspectiva contemporánea y accesible para el público joven.

“Mi Amigo el Sol nace del deseo de reconectar con nuestras raíces y reimaginar las historias que nos formaron. A través de la animación buscamos acercar nuestra mitología a nuevas generaciones, pero sobre todo contar una historia profundamente humana: la de un padre y una hija que intentan entenderse. Al final, es una película sobre cómo el amor, la empatía y la imaginación pueden crear nuevos soles”, señala Alejandra Pérez González.

La propuesta combina así elementos fantásticos procedentes de la mitología mexica con conflictos familiares reconocibles, utilizando la relación entre sus protagonistas como eje emocional de la historia.

Mi Amigo el Sol inicia su recorrido por festivales internacionales

Antes de su estreno comercial en México, la película comenzó un recorrido por festivales cinematográficos. Mi Amigo el Sol formó parte de la Selección Oficial de Largometraje Internacional de Animación del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

La producción también fue seleccionada para la 70ª edición del BFI London Film Festival, ampliando su presencia internacional con una historia construida alrededor de la identidad y la mitología mexicanas.

Su paso por estos encuentros sitúa a la cinta dentro de la creciente producción de animación latinoamericana que busca llevar relatos vinculados con las culturas de la región a audiencias internacionales.

Ximena Sariñana participa con una canción original

El apartado musical contará con una canción original interpretada por Ximena Sariñana. El reparto de voces está integrado por Moisés Iván Mora, Ana Tena, Silverio Palacios y Humberto Solórzano, además de una participación especial de Erasmo Catarino.

La película está producida por Miguel Ángel Uriegas, quien también firma el guion junto a Joná Barceló.

Animación mexicana con identidad, familia y raíces como protagonistas

Mi Amigo el Sol forma parte de la apuesta de Fotosíntesis Media por lo que la compañía denomina “Entretenimiento con Causa”, una línea de producción que utiliza la animación para abordar asuntos relacionados con la identidad, la familia y las raíces culturales, además de su componente de entretenimiento.

Con una propuesta visual en 2D y una narrativa que recupera referencias de la mitología mexica, la película busca acercar ese patrimonio cultural a las nuevas generaciones mediante una aventura familiar.

Mi Amigo el Sol se estrenará el 19 de noviembre en cines de todo México, después de su recorrido por festivales y con una historia en la que la fantasía y los dioses mexicas sirven de escenario para explorar el vínculo entre un padre y su hija.