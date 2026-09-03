Mi Amigo el Sol llevará la animación mexicana al BFI London Film Festival

Ciudad de México.— La animación mexicana ampliará su presencia internacional con Mi Amigo el Sol, largometraje dirigido por Alejandra Pérez González que fue seleccionado para participar en la 70ª edición del BFI London Film Festival, programada del 7 al 18 de octubre de 2026.

La producción, desarrollada como una coproducción entre México y Brasil, llegará al encuentro cinematográfico británico después de haber formado parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. La película combina elementos de la mitología mexica y el muralismo mexicano con una historia centrada en los vínculos familiares, la identidad y el reencuentro.

Una coproducción entre México y Brasil llega a Londres

Mi Amigo el Sol es una producción de Fotosíntesis Media y Tortuga Studios que apuesta por proyectar elementos de la identidad cultural mexicana mediante la animación 2D. Su selección para el festival de Londres representa una nueva etapa dentro de su recorrido internacional y amplía su exposición ante audiencias de otros mercados.

El equipo de programación del festival destacó especialmente la relación entre padre e hija que estructura la historia, además de la presencia de la mitología mexicana. Estos elementos permiten que la producción parta de referencias culturales específicas para desarrollar temas universales relacionados con la familia y la identidad.

La directora Alejandra Pérez González explicó que el proyecto nació del interés por recuperar las raíces culturales y acercarlas a nuevas generaciones.

“Mi Amigo el Sol nace del deseo de reconectar con nuestras raíces y reimaginar las historias que nos formaron. A través de la animación buscamos acercar nuestra mitología a nuevas generaciones desde un lugar vivo y emocional, pero sobre todo contar una historia profundamente humana: la de un padre y una hija que intentan entenderse en un mundo que los desafía. Al final, esta es una película sobre la esperanza: sobre cómo el amor, la empatía y la imaginación pueden crear nuevos soles”, señala Alejandra Pérez González.

Alejandra Pérez González fortalece su trayectoria en la animación

Con Mi Amigo el Sol, Pérez González se convierte en una de las primeras mujeres en México en dirigir un largometraje animado, de acuerdo con la información difundida sobre la producción.

Originaria de Tabasco, la realizadora también es cofundadora de MUMA (Mujeres en el Mundo de la Animación). A lo largo de su carrera ha trabajado en áreas como diseño de personajes, storyboard y supervisión de animación.

La participación del largometraje en un festival de alcance internacional también representa una oportunidad para aumentar la visibilidad de las producciones latinoamericanas que utilizan referencias culturales propias como parte central de sus propuestas creativas.

Mitología mexica y muralismo marcan la historia

La película sigue a Diego y su hija Xóchitl, una joven artista cuyo mural abre un portal hacia Tollan, el mundo de los dioses mexicas. Una vez allí, Xóchitl es señalada como la elegida para convertirse en el Sexto Sol, mientras Tezcatlipoca busca apropiarse de ese poder.

Separados entre dos mundos, padre e hija deberán enfrentarse a dioses, criaturas míticas y sus propios conflictos personales mientras buscan la manera de reencontrarse.

La producción utiliza animación 2D y toma referencias tanto de la mitología mexica como del muralismo mexicano para construir su identidad visual. El largometraje tiene una duración de 85 minutos.

Ximena Sariñana participa con una canción original

Mi Amigo el Sol es producida por Miguel Ángel Uriegas, quien también firma el guion junto con Joná Barceló. El elenco de voces está integrado por Moisés Iván Mora, Ana Tena, Silverio Palacios y Humberto Solórzano, además de contar con una participación especial de Erasmo Catarino.

El proyecto incorpora además una canción original de Ximena Sariñana, sumando la participación de la cantante y compositora mexicana a la propuesta artística de la película.

Antes de su selección para Londres, el largometraje formó parte de la Selección Oficial de Largometraje Internacional de Animación de la 41ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Su incorporación al BFI London Film Festival abre ahora una nueva ventana internacional para la producción y fortalece la presencia de la animación mexicana ante nuevas audiencias. Tras continuar su recorrido por festivales, Mi Amigo el Sol tiene previsto llegar próximamente a las salas de cine.