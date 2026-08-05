Black Desert Mobile simplifica su contenido y amplía el acceso a los Tesoros para mejorar la experiencia de juego

Pearl Abyss presentó una nueva actualización para Black Desert Mobile con una serie de cambios destinados a simplificar la experiencia de juego y reducir la cantidad de actividades repetitivas. La revisión del contenido también incorpora mejoras en el sistema de Tesoros, permitiendo que estos objetos puedan compartirse entre todos los personajes pertenecientes a una misma Familia.

La actualización forma parte de una estrategia más amplia del estudio para optimizar el contenido del título y ofrecer a los jugadores una progresión más fluida. Según la compañía, las modificaciones buscan que los Aventureros dediquen más tiempo a las experiencias principales del juego y menos a completar tareas repetitivas.

Se eliminan siete actividades para reducir la carga de contenido

Ámsterdam, Países Bajos. Pearl Abyss anunció esta actualización tras haber implementado recientemente cambios en la rotación de los Jefes de Mundo y en la simplificación de los niveles de dificultad de Boss Rush. Ahora, la compañía amplía esa estrategia con una revisión de otros contenidos relacionados con el combate.

Como parte de esta actualización, el estudio eliminó siete actividades del juego: Murrowak Labyrinth, Mirage, Tower of Trials, Castle of Nightmares, Tax Wagon, Guild Elite Raid y Guild Rush.

Para minimizar el impacto de estas eliminaciones, la empresa informó que distribuirá las recompensas pendientes de reclamar y permitirá canjear determinados objetos por nuevas recompensas. Además, los principales materiales que anteriormente se obtenían en los contenidos eliminados pasarán a estar disponibles en otras actividades del juego.

Con esta reorganización, Pearl Abyss busca mantener el ritmo de progresión de los jugadores sin obligarlos a participar en un elevado número de actividades repetitivas.

Reorganización de los modos PvP y competitivos

La actualización también introduce un nuevo sistema de rotación semanal para diversas actividades competitivas.

A partir de ahora, Black Sun y Night of Vengeful Souls, que anteriormente se celebraban en días diferentes, alternarán su disponibilidad entre los viernes y sábados. Junto con este cambio, Pearl Abyss duplicó las recompensas semanales obtenidas por derrotar monstruos y por la clasificación alcanzada en ambas actividades.

Asimismo, las recompensas obtenidas al derrotar a los jefes de estos modos también fueron incrementadas para incentivar una mayor participación de la comunidad.

En paralelo, Azunak Arena, Martial God Tournament: Duo y Ramoness Arena pasarán a rotar entre los jueves y domingos, ofreciendo una actividad distinta cada semana. Las clasificaciones se calcularán semanalmente y otorgarán recompensas superiores a los Aventureros que obtengan los mejores resultados.

Los Tesoros ahora podrán compartirse entre todos los personajes

Uno de los cambios más relevantes de la actualización está relacionado con los objetos de Tesoro.

Pearl Abyss confirmó que elementos como Ornette’s Blessed Potion, Omar Pickaxe, Florin Hoe, Trent Axe y otros Tesoros podrán compartirse automáticamente entre todos los personajes pertenecientes a una misma Familia.

Gracias a esta modificación, los jugadores ya no tendrán que transferir manualmente estos objetos de un personaje a otro, facilitando la gestión de recursos y mejorando la experiencia para quienes utilizan varios personajes dentro de una misma cuenta.

Nuevos eventos impulsan la progresión de los Aventureros

La actualización también incorpora varios eventos temporales destinados a acelerar el progreso de los jugadores.

Los Aventureros podrán conseguir Lucky Hammers al iniciar sesión o completar misiones diarias. Estos objetos podrán utilizarse en la página del evento para obtener recompensas como Restoration Scrolls, Harmony Scrolls, Fairy’s Rewards y Co-op Rush Scrolls.

Además, estarán disponibles eventos de hermandad que permitirán conseguir materiales adicionales para la progresión, incluyendo un Chaos Jewel x1 / Ah’krad x3 Selection Chest.

Con esta actualización, Pearl Abyss continúa optimizando la estructura de Black Desert Mobile mediante la simplificación de sistemas, la reorganización de actividades y una distribución más eficiente de las recompensas. Las novedades buscan ofrecer una experiencia más accesible para los Aventureros, al tiempo que mantienen los incentivos para participar en los distintos modos de juego y continuar avanzando dentro del universo del título.