Pimpinela llega a Estados Unidos con su nueva gira “Leyendas” para celebrar más de cuatro décadas de trayectoria

El dúo argentino Pimpinela prepara su regreso a los escenarios de Estados Unidos con “Leyendas”, una nueva gira internacional que busca celebrar su extensa carrera musical, sus grandes éxitos y la conexión que han mantenido durante décadas con el público hispano.

Después de la exitosa gira “Noticias del Amor”, Lucía y Joaquín Galán presentan un espectáculo renovado que reúne canciones emblemáticas, nuevas propuestas audiovisuales y una puesta en escena diseñada para revivir las historias y emociones que han marcado a varias generaciones.

La producción llegará a importantes ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Chicago, Boston, Nueva York y Miami, donde los seguidores del reconocido dúo podrán disfrutar de un recorrido musical por más de 40 años de carrera artística.

Un espectáculo que combina música, actuación y emoción

Desde sus inicios en la década de los ochenta, Pimpinela se convirtió en uno de los referentes más destacados de la música en español gracias a un estilo único que mezcló interpretación, dramatización y canciones centradas en las relaciones humanas, la familia y las emociones personales.

Temas como “Olvídame y Pega la Vuelta”, “A Esa”, “Dímelo Delante de Ella”, “Ahora Decide”, “Me Hace Falta una Flor”, “Valiente”, “Por Ese Hombre” y “La Familia” forman parte del repertorio que consolidó al dúo argentino como un fenómeno cultural con presencia internacional.

Con “Leyendas”, Pimpinela busca mostrar la actualidad de su propuesta artística sin limitarse a recordar el pasado. El espectáculo incorpora una producción moderna con músicos en vivo, coros, bailarines y elementos audiovisuales que acompañarán la interpretación de sus canciones más reconocidas.

La gira también incluirá éxitos más recientes como “Traición”, “Cuando Lo Veo” y “La Trampa”, además de presentaciones especiales preparadas para esta nueva etapa, incluyendo la segunda parte de “Por Ese Hombre” junto a Dyango.

“Este show, además de ser un homenaje a nuestras canciones, es un agradecimiento al público que nos ha acompañado durante todos estos años. Son ellos quienes hicieron posible esta historia y queremos celebrarla juntos”, expresó Joaquín Galán.

Una celebración del legado musical de Pimpinela

Más allá de un concierto tradicional, “Leyendas” plantea una experiencia basada en la memoria colectiva de sus seguidores. Cada interpretación busca recuperar momentos personales asociados a sus canciones y reafirmar la permanencia del dúo dentro de la música en español.

La trayectoria de Pimpinela ha permitido que sus composiciones atraviesen distintas generaciones, manteniendo una relación cercana con millones de personas que han encontrado en sus letras historias sobre amor, conflictos, reconciliación y vínculos familiares.

La producción general y logística de la gira por Estados Unidos estará a cargo de Arpi Live, compañía especializada en grandes producciones de entretenimiento latino con sede en Miami.

“Cada artista tiene una historia que merece ser contada con excelencia. Nuestro compromiso es cuidar cada detalle para crear una experiencia inolvidable para el público y aportar valor a nuestros socios estratégicos”, señaló Claudio Resnick, CEO de Arpi Live.

Fechas confirmadas de “Leyendas” en Estados Unidos

La gira de Pimpinela recorrerá cinco ciudades estadounidenses durante noviembre de 2026:

13 de noviembre — Los Ángeles — Dolby Theatre

15 de noviembre — Chicago — Rosemont Theatre

17 de noviembre — Boston — Lynn Memorial Auditorium

18 de noviembre — Nueva York — United Palace

22 de noviembre — Miami — James L. Knight Center

Las entradas estarán disponibles desde el 6 de agosto a través de los canales oficiales de venta. Con esta nueva producción, Pimpinela continúa fortaleciendo su presencia internacional y celebrando un legado musical que permanece vigente después de más de cuatro décadas sobre los escenarios.