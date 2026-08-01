Sente llegará el 11 de agosto con una propuesta de estrategia táctica, campaña individual y multijugador para hasta seis participantes

Buenos Aires, Argentina. — El estudio argentino Oxobox Games anunció el lanzamiento de Sente, un nuevo juego de estrategia táctica por turnos simultáneos que estará disponible el 11 de agosto a través de Steam. La propuesta llegará con una campaña para un solo jugador, modalidades multijugador para entre uno y seis participantes, desafíos estratégicos, rompecabezas y herramientas de personalización que buscan ampliar la experiencia para jugadores de distintos niveles.

Desarrollado por Oxobox Games y publicado por Curveball Games, el título presenta un escenario en el que la humanidad desafía a la inteligencia artificial mediante enfrentamientos tácticos sobre un tablero. Su principal innovación consiste en un sistema de turnos simultáneos que obliga a todos los participantes a ejecutar sus movimientos al mismo tiempo, poniendo a prueba la capacidad de anticipación, planificación y adaptación durante cada partida.

La campaña individual coloca a los jugadores en el papel de Jade, una humana decidida a demostrar que Sente no pertenece exclusivamente a los robots inteligentes. A lo largo de la historia deberá infiltrarse en Robot Bar, un escenario compuesto por varios niveles repletos de adversarios, desafíos y pruebas diseñadas para incrementar progresivamente la dificultad.

Además de la experiencia para un solo jugador, el juego incorporará partidas en línea, enfrentamientos contra la inteligencia artificial y opciones para competir de manera local con amigos. Esta combinación de modalidades busca atender tanto a quienes prefieren una campaña narrativa como a los usuarios interesados en la competencia táctica con otros participantes.

Uno de los aspectos más destacados será el sistema de personalización de tableros. Los jugadores podrán crear nuevos escenarios mediante un editor integrado y compartirlos con otros miembros de la comunidad utilizando un código para compartir. Esta función permitirá experimentar con distintas configuraciones y desarrollar estrategias completamente diferentes.

El juego también ofrecerá encuentros aleatorios entre dos y seis participantes, ampliando la variedad de situaciones posibles y aumentando el nivel de rejugabilidad. Cada partida podrá desarrollarse bajo condiciones diferentes, obligando a los jugadores a modificar constantemente sus tácticas para alcanzar la victoria.

Dentro del contenido disponible desde el lanzamiento, Robot Bar funcionará como uno de los principales espacios de progresión. Allí los jugadores encontrarán tutoriales, rompecabezas, desafíos estratégicos, partidas contra la inteligencia artificial, modalidades adicionales e incluso un torneo destinado a perfeccionar las habilidades adquiridas durante la campaña.

El sistema de turnos simultáneos constituye uno de los elementos diferenciadores del proyecto. En lugar de esperar que cada jugador complete su movimiento por separado, todos actuarán al mismo tiempo, lo que incrementará la importancia de anticipar las decisiones de los rivales y reaccionar rápidamente ante los cambios del tablero.

Otra de las mecánicas permitirá construir e interrumpir redes de energía para controlar el terreno de juego. Los participantes podrán expandir sus conexiones, bloquear el avance de sus oponentes y provocar reacciones en cadena capaces de modificar el desarrollo de cada enfrentamiento.

Asimismo, el título ofrecerá la posibilidad de reproducir partidas completas para analizar decisiones, revisar estrategias exitosas y detectar errores con el objetivo de mejorar el rendimiento competitivo en futuras sesiones.

Las herramientas de creación también permitirán diseñar nuevos campos de batalla con total libertad. Los escenarios personalizados podrán compartirse con otros jugadores mediante un código específico, ampliando de forma constante las posibilidades disponibles para toda la comunidad.

Como complemento, Sente incluirá desafíos estratégicos en forma de rompecabezas especialmente diseñados para evaluar la capacidad táctica de los jugadores mediante situaciones cuidadosamente preparadas. Estas pruebas servirán tanto para aprender nuevas estrategias como para perfeccionar habilidades avanzadas.

El estudio desarrollador también implementará desafíos semanales en línea que recompensarán a los participantes con aspectos visuales para sus piezas y puntos de experiencia. Estas actividades se renovarán periódicamente con el objetivo de mantener activa la participación de la comunidad.

La propuesta se completará con diversas modalidades competitivas, entre ellas partidas rápidas, enfrentamientos de todos contra todos y combates por equipos. Cada modalidad modificará las condiciones del tablero y exigirá enfoques estratégicos distintos, ofreciendo una experiencia adaptable a diferentes estilos de juego.

Con esta combinación de campaña individual, opciones multijugador, herramientas de personalización y contenido competitivo, Sente buscará posicionarse como una nueva alternativa dentro del género de estrategia táctica, apostando por una propuesta centrada en la planificación, la creatividad y la competencia entre jugadores.