Dungeons & Dragons inicia una nueva etapa con World of Warcraft, Dark Sun y una futura colaboración con Star Wars

RENTON, Washington, e INDIANAPOLIS, Indiana. Wizards of the Coast, filial de Hasbro Inc. (NASDAQ: HAS), presentó durante la Gen Con 2026 una ambiciosa hoja de ruta para el futuro de Dungeons & Dragons (D&D), con una combinación de nuevas colaboraciones, el regreso de escenarios clásicos y el fortalecimiento de sus plataformas digitales. Los anuncios, realizados tanto para los asistentes presenciales como para la audiencia en línea, buscan ampliar el alcance de la franquicia y atraer tanto a nuevos jugadores como a los seguidores de larga trayectoria.

La compañía confirmó que la nueva iniciativa Universes Beyond debutará el próximo 17 de noviembre con Dungeons & Dragons: World of Warcraft, una expansión desarrollada en colaboración con Blizzard Entertainment. Además, reveló el regreso de escenarios emblemáticos como Dark Sun, Dragonlance y Greyhawk, así como una inesperada colaboración con Star Wars, prevista para 2027.

«Con Universes Beyond ampliaremos Dungeons & Dragons incluso a mundos que ya amamos, como World of Warcraft. Al mismo tiempo, volveremos a los clásicos escenarios de D&D que incluirán Dark Sun, Dragonlance y Greyhawk dijo Dan Ayoub, director de la franquicia de Dungeons & Dragons en Wizards of the Coast. “Además, en un crossover con el que los fans han soñado durante años, Star Wars llega por primera vez a D&D, llevando la icónica galaxia a las mesas de juego de nuestros jugadores. Nuestros numerosos anuncios demuestran nuestro compromiso de ofrecer más opciones y más maneras para que amigos y familiares vivan aventuras juntos”.

La primera expansión de Universes Beyond trasladará a los jugadores al universo de Azeroth, permitiéndoles recrear personajes inspirados en World of Warcraft o desarrollar nuevas aventuras en escenarios icónicos del videojuego. El contenido también incluirá mazmorras adaptadas al sistema de Dungeons & Dragons y el Icecrown Citadel Map Pack, un paquete con mapas y fichas diseñados para una campaña de alto nivel destinada a personajes entre los niveles 16 y 20.

“World of Warcraft y Dungeons & Dragons comparten la misma filosofía: dar a los jugadores un mundo lleno de posibilidades y dejarles crear su propia historia”, dijo Holly Longdale, productora ejecutiva y vicepresidenta de World of Warcraft en Blizzard Entertainment. “Azeroth siempre ha significado algo diferente para cada persona, ya sea por los héroes en los que se convierten, los amigos que se encuentran o las decisiones que toman por el camino. Llevar World of Warcraft a D&D es una oportunidad para que los jugadores experimenten ese mismo espíritu de una forma completamente nueva: tu personaje, tu grupo, tu historia”.

Otro de los anuncios destacados fue la confirmación de una colaboración entre Dungeons & Dragons y Star Wars, cuyo lanzamiento está previsto para 2027. La presentación estuvo marcada por la aparición de Darth Vader sobre el escenario, aunque no se ofrecieron detalles adicionales sobre el proyecto.

La compañía también confirmó el regreso de Dark Sun, uno de los escenarios más reconocidos por su ambientación postapocalíptica. La nueva línea de productos llegará en 2027 como parte de la Season of Survival, con nuevos libros y accesorios centrados en el mundo de Athas y sus desafiantes aventuras.

En el ámbito creativo, Wizards of the Coast presentó D&D Icons, un programa destinado a reunir a figuras históricas vinculadas con la franquicia. El escritor, productor y actor Joe Manganiello asumirá el cargo de director creativo ejecutivo del proyecto, que contará con la participación de autores como Margaret Weis, Tracy Hickman y Luke Gygax.

Entre las primeras iniciativas destaca el desarrollo de un nuevo libro de Dragonlance, el primero liderado nuevamente por Weis y Hickman en dos décadas. Asimismo, Luke Gygax trabajará en una aventura basada en material inédito creado por su padre, Gary Gygax, considerado uno de los fundadores de Dungeons & Dragons. A ello se suma el regreso del personaje Drizzt Do’Urden, de la mano del escritor R. A. Salvatore, y un nuevo juego de rol desarrollado por Manganiello bajo el sello Icons.

Durante la Gen Con también se anunció Greyhawk: Crown of the Witch Queen, una nueva aventura ambientada en uno de los escenarios más emblemáticos de la franquicia, así como novedades del videojuego Warlock: Dungeons & Dragons, donde Maggie Robertson interpretará a Tasha y Tricia Helfer dará vida al personaje de Kaatri. Las primeras escenas de jugabilidad serán presentadas el próximo 25 de agosto.

En el apartado digital, D&D Beyond incorporó la función Looking For Group, diseñada para facilitar que los jugadores encuentren partidas presenciales, comunidades en línea o Dungeon Masters profesionales mediante una alianza con StartPlaying. La plataforma también presentó una nueva experiencia para dispositivos móviles, cuyo lanzamiento está previsto para comienzos de 2027.

Finalmente, Wizards of the Coast anunció un programa de colaboraciones con estudios especializados en juegos de mesa para desarrollar nuevos contenidos basados en escenarios clásicos de D&D. Las primeras alianzas incluirán proyectos con Ghostfire Games, Visionary Production y Kobold Press, con el objetivo de ampliar el soporte para algunas de las ambientaciones más populares de la franquicia.

Con esta estrategia, la compañía apuesta por combinar colaboraciones con grandes propiedades intelectuales, el regreso de escenarios históricos y nuevas herramientas digitales para fortalecer el crecimiento de Dungeons & Dragons y ampliar su presencia dentro de la industria global del entretenimiento interactivo.